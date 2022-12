Emiten un alerta por tormentas para este domingo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional advierte acerca de un proceso de mal tiempo para el mediodía y la tarde en la ciudad y la zona.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En medio del intenso calor y las altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para este domingo en Mar del Plata y la zona. Para el cierre del fin de semana largo, se esperan tormentas aisladas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua.

En concreto, el alerta meteorológico -de color amarillo en la escala que va del verde hasta el rojo- fue emitido por el SMN para la costa de General Pueyrredon y de Mar Chiquita y para General Alvarado y abarca el mediodía y la tarde del domingo.

En cuanto a las condiciones esperadas, el SMN prevé que el área se vea afectada por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes, “siendo acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo”.

Puntualmente, se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros “pudiendo ser superados de forma localizada”, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

A modo de recomendaciones, desde el organismo recordaron que ante este tipo de situaciones es recomendable no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; prestar atención ante la posible caída de granizo e informarse con las autoridades.

En cuanto al pronóstico para Mar del Plata, por fuera de la tormenta, para este domingo se espera una jornada calurosa, con una temperatura mínima de 13ºC y una máxima de 26ºC. Y en lo que hace al inicio de la semana, el lunes habrá un leve descenso en la temperatura: la mínima será de 13ºC y la máxima de 21ºC.