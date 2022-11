Pronóstico: sigue vigente el alerta meteorológico en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico mantiene el alerta amarillo por tormentas fuertes. Tras el temporal del martes, no se registraron personas evacuadas.

(Foto: archivo / Qué digital)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene su pronóstico de alerta meteorológico y se esperan tormentas fuertes en Mar del Plata para este miércoles por la tarde y la noche. Tras el temporal del martes, no se registraron personas evacuadas por el Municipio aunque sí distintas intervenciones por desprendimientos y caída de árboles.

En un miércoles en el que la máxima llegará a los 21°C, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico sostiene su alerta amarillo que abarca a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Así, se espera que la costa de Mar del Plata sea afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales pueden ser fuertes. Se espera también intensas ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, granizo y actividad eléctrica.

En cuanto a la precipitación acumulada, se esperan valores de entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que puedan ser superados en forma localizada.

Las precipitaciones, no obstante, se mantendrán durante el jueves, ya que el pronóstico para Mar del Plata indica una alta probabilidad de tormentas aisladas para la madrugada, en tanto que por la mañana se esperan chaparrones que irían en disminución hacia la tarde, con una máxima de 19°C y una mínima de 16°C. El viernes, por su parte, no se esperan precipitaciones pero sí un incremento de la temperatura: la mínima sería de 15°C en tanto que la máxima volvería a llegar a los 21°C.

SIN EVACUADOS PERO CON DISTINTAS INTERVENCIONES

La fuerte tormenta que se vivió entre la tarde y la noche del martes no arrojó personas evacuadas según la Municipalidad, aunque sí distintas intervenciones en la vía pública por parte del Comité de Emergencia integrado por las secretarías de Seguridad, Desarrollo Social, Salud, junto a Inspección General, Defensa Civil y el SAME en coordinación con la Policía de la Provincia y Bomberos.

En ese sentido, indicaron que fueron realizadas tareas de asistencia en dos viviendas en tanto que hubo intervenciones por 16 casos de gajos o árboles caídos producto de la tormenta, mientras que un número similar de intervenciones realizó Obras Sanitarias ante pluviales tapados.

Por su parte, la empresa distribuidora Edea intervino en cinco reclamos puntuales eléctricos, mientras que la Guardia Operativa de Defensa Civil lo hizo en otros en 15 acontecimientos pero sin registrarse evacuados.

Ante la vigencia del alerta meteorológico en Mar del Plata, desde el Comité remarcan que ante cualquier dificultad los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

También recuerdan la importancia de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento, y de no ser necesario no desplazarse por la calle. En caso contrario, elevar los cuidados también en caso de manejar.