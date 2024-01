La semana termina con un alerta amarillo por tormentas en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico, continuará la inestabilidad y se espera mal tiempo para la noche. Qué dice el pronóstico.

(Foto: archivo / Qué digital)

La semana termina en Mar del Plata con un nuevo proceso de mal tiempo: el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para este domingo por la noche.

Según la primera actualización del día del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del organismo, luego de una tarde con 25°C de máxima, por la noche rige un alerta amarillo por tormentas fuertes tanto para Mar del Plata como para la costa de Mar Chiquita y General Alvarado.

Según consta en el alerta, el área será afectada por tormentas que en algunos casos podrían llegar a ser fuertes. El proceso de mal tiempo podría incluir ráfagas intensas que podrían ser de hasta 50 kilómetros por hora, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, tal como sucedió este sábado.

En cuanto a los valores de precipitación se espera abundante caída de agua en cortos periodos con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, o incluso superiores de manera focalizada.

Frente a este nuevo alerta, desde el SMN recomiendan no sacar la basura y retirar elementos que podrían volarse o trabar bocas de tormenta. También, evitar actividades al aire libre, no refugiarse debajo de árboles, no permanecer en lagunas o playas, informarse por autoridades y estar preparado para posibles emergencias.

De todos modos, el pronóstico extendido para Mar del Plata indica que la probabilidad de precipitaciones también se extenderá al lunes y, ya con menores probabilidades, para el martes.