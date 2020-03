Levantan el acampe en el Municipio: “No han ofrecido ninguna solución”

En el tercer día de protesta, las organizaciones sociales decidieron levantar la medida, aunque acusaron: “No hay ningún funcionario que en tres días haya dado la cara”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Las organizaciones sociales que iniciaron un acampe el miércoles por la mañana frente a la Municipalidad bajo el reclamo de trabajo digno decidieron este viernes al mediodía levantar la medida de protesta, pese a no haber llegado a ningún acuerdo con el gobierno municipal. “No han ofrecido ninguna solución”, acusaron.

La protesta se había iniciado este miércoles a la mañana cuando el “Frente Piquetero” -que nuclea a más de 500 personas desocupadas- se instaló frente a la Municipalidad con reclamos al gobierno local y también en el marco de una jornada de lucha a nivel nacional.

“Hemos decidido realizar un acto denuncia a este gobierno que le da la espalda a los reclamos del pueblo. Durante estos días han ignorado sistemáticamente las más de 500 personas que tienen durmiendo en la calle en el legítimo reclamo de un derecho tan básico y fundamental como es el trabajo genuino”, expresaron las organizaciones que mantuvieron la protesta, entre ellas el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y el Polo Obrero.

“Denunciamos que con total desidia no sólo no han ofrecido ninguna solución al conflicto sino que ni siquiera nos han brindado una instancia de reunión ni han abierto un canal de diálogo para intentar llegar a hacerlo. Mientras que en los medios se autoproclaman como un gobierno de diálogo, en la práctica nos dan la espalda y no hay ningún funcionario que en tres días haya dado la cara”, acusaron.

Asimismo, remarcaron: “Confiamos firmemente en los métodos de lucha que las organizaciones del pueblo hemos construido a lo largo de los años, con la certeza de que no abandonaremos las calles. Hoy levantamos este plan de lucha con la convicción de que la lucha continúa y se profundiza”.

Los reclamos, iniciado en el marco de jornadas de lucha a nivel nacional, incluyeron -además de la asignación de trabajos para las cooperativas que forman parte de las organizaciones- los pedidos de apertura al gobierno nacional de los programas sociales y aumento del montos.