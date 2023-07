Otro vuelco fatal en la Ruta 88 y planteos por las “excusas jurisdiccionales”

Esta mañana dos personas murieron a la altura de Quequén. La Asociación Familiares de víctimas reclama una agenda de trabajo entre los gobiernos.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En medio de fuertes idas y vueltas en torno al estado, el mantenimiento y las responsabilidades en torno a la Ruta 88, este lunes hubo un nuevo accidente con víctimas fatales: dos personas murieron a la altura de Quequén tras el vuelco de una combi. Desde la Asociación de familiares de víctimas cuestionaron las “excusas jurisdiccionales” y reclamaron una agenda común de trabajo entre los distintos gobiernos de manera “urgente”.

Tras el accidente fatal del lunes pasado en el kilómetro 9,5 de la Ruta 88, este lunes hubo otro siniestro vial fatal pero en el kilómetro 91, en el inicio del partido de Lobería, aproximadamente. Según pudo saber Qué digital, se trató de una combi marca Mercedes Benz que circulaba hacia Mar del Plata, que volcó y murieron dos de sus ocupantes, de 78 y 54 años.

Además, hubo cinco heridos que fueron trasladados al hospital de Necochea, en tanto que el conductor resultó ileso y se le inició una causa por doble homicidio culposo.

Más temprano, desde la Asociación Familiares de víctimas del delito y el tránsito habían difundido un comunicado en el que se manifestaron en contra de los cruces políticos que se generaron en los últimos días tras una serie de accidentes en la ruta, originados entre el gobierno municipal y el provincial.

Al respecto, desde la Asociación advirtieron que las “excusas jurisdiccionales” siguen “perjudicando al ciudadano”, y que la situación actual de la Ruta 88 y la avenida Juan D. Perón es ejemplo de ese concepto “que atrasa”, lamentaron.

“No tiene luz. No tiene control vehicular o seguridad. No tiene demarcación. Necesita obras urgentes como colectoras, semaforización, mantenimiento de la cinta asfáltica, destapar desagües para que no se acumule agua, etcétera”, enumeraron.

En ese sentido, remarcaron la centralidad de la avenida y la ruta para el desarrollo de Mar del Plata y su vínculo con las localidades de la zona y otras rutas como la Nacional 226 y la Autovía 2. Por eso, reclamaron que se conforme “una agenda de trabajo” entre los gobiernos nacional, provincial y municipal de manera “inmediata” para empezar a revertir el estado general de la vía.