Se cumple el segundo día de acampe en Desarrollo Social en reclamo de trabajo

Organizaciones y cooperativas encabezadas por Nueva Esperanza se mantienen desde el martes en las inmediaciones del Unzué a la espera de ser incluidos en el programa Potenciar Trabajo.

(Fotos: Qué digital)

Organizaciones y cooperativas encabezadas por Nueva Esperanza se encuentran cumpliendo el segundo día de acampe en las inmediaciones del Centro de Referencia de Desarrollo Social de la Nación, ubicado en el Espacio Unzué, a la espera de ser incluidos en el programa Potenciar Trabajo.

Desde el martes por la tarde, un grupo que representa a unos 700 vecinos y vecinas que reclaman por puestos de trabajo inició la medida y las negociaciones con el titular del CDR, Diego García, aunque todavía no llegaron a un acuerdo por su inclusión en el programa laboral en el que ya habían sido incluidas otras organizaciones.

En principio, el reclamo también incluía la exigencia de partidas de alimentos para sostener la alimentación de las y los integrantes de las organizaciones, punto que aseguran ya fue solucionado por las autoridades de Desarrollo Social.

Sin embargo, las negociaciones continúan en torno a los programas de empleo. “Vinimos para ordenar, para que nos garanticen la mercadería de todo el año como venimos haciendo todos los años, y por otro lado debido a la situación de Mar del Plata y de nuestros compañeros venimos a pedir programas de trabajo. Movilizamos con otras cooperativas para conseguirlos y somos alrededor de 700 compañeros que van rotando”, explicó Nelio Sánchez, referente de Nueva Esperanza, en diálogo con Qué digital.

“Desde el CDR nos dijeron que el tema de la mercadería ya estaba resuelto pero seguimos acá para ver qué nos pueden dar de trabajo para la gente. Ellos ayer tiraron un número que no se acerca ni al 10% de los trabajadores que tenemos acá. Hoy nos hicieron otra propuesta pero no se asemeja ni a la mitad. No podemos decir quién come y quién no, que lo hagan ellos”, agregó.

A la espera de obtener una propuesta acorde a sus exigencias, permanecerán sobre el asfalto de calle Río Negro: “Durante la pandemia no tuvimos nada, los compañeros de la cooperativa se arreglaron con alimentos. Pero ahora que salió el Potenciar Trabajo queremos que también nos lo den a nosotros para que los compañeros trabajen. Desde ahí nosotros entendemos que es necesario que el gobierno nos involucre como somos gente, somos organizaciones sociales y cooperativas, no nos tienen que discriminar“, cerró.