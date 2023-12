Secundaria N°38: sin respuestas ni final de obra, advierten que en 2024 usarán el edificio

La comunidad educativa lo anunció ante la falta de certezas y las condiciones actuales. “No estamos dispuestos a seguir dilatando la mudanza”, afirman.

(Foto: archivo / Qué digital)

A 14 meses de la entrega de las llaves del nuevo edificio pero aún sin final de obra para su reacondicionamiento, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°38 terminará el ciclo lectivo 2023 en aulas prestadas del Centro de Educación Física N°1 pero advirtió que en febrero iniciará las clases en el edificio propio “en las condiciones en las que se encuentre” e hicieron “responsable” de ello a las autoridades del Consejo Escolar.

La comunidad educativa de la Escuela N°38 “Rodolfo Walsh” se cansó de la incertidumbre y de años y años de cursadas en condiciones precarias y adelantaron que no “seguirán dilatando” la mudanza al edificio que adquirió la Provincia en 11 de Septiembre y Chaco y en febrero mudarán las distintas comisiones a ese lugar aunque no haya terminado la adecuación de las instalaciones.

En un comunicado dado a conocer en las últimas horas, desde la comunidad educativa ratificaron su “extrema preocupación” por la falta de definiciones para la mudanza de la Secundaria al edificio cuyas llaves fueron entregadas a la comunidad educativa por el propio director de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, en octubre de 2022.

“Estamos finalizando el año lectivo sin certezas del pleno uso del nuevo edificio, y sin respuestas ni comunicación alguna ante las solicitudes de información”, expresa el comunicado que tenían previsto entregar este lunes ante el Consejo Escolar.

Respecto a las obras, indicaron que si bien el plan se completó en la planta baja donde se encuentran dos aulas y desde agosto cuenta con habilitación, todavía resta el reemplazo de unas 20 ventanas en estado de deterioro en el primer y segundo nivel, pero aún sin “plazos precisos”, denunciaron desde la comunidad educativa. Al respecto, tiempo atrás docentes de la escuela advertían que también restaban tareas de colocación y funcionamiento de una caldera, gestiones que deberían avanzar antes del próximo invierno para garantizar la calefacción de los distintos espacios.

Frente a esta situación, tomaron la decisión de efectivizar la mudanza al nuevo edificio cuando comience el próximo ciclo lectivo, cuya preparación inicia en febrero: “No estamos dispuestos a seguir dilatando la mudanza a nuestro nuevo espacio”, aseguraron y advirtieron la decisión de mudarse al nuevo edificio más allá de “las condiciones en las que éste se encuentre”. Asimismo, señalaron que podrían acudir a la participación de la comunidad educativa en caso de tener que resolver cuestiones estructurales para garantizar las cursadas.

“Hacemos responsable al Consejo Escolar y a sus integrantes de garantizar que esas condiciones sean las adecuadas para que la EES 38 pueda funcionar plenamente “, reza el comunicado y describe a modo de denuncia: “Luego de cuatro años sin edificio, no podemos seguir postergando la recuperación de una escuela pública. Dictamos clases en en el edificio del CEF que no está apto para estudiantes secundarios: aulas sin ventilación (con ventanales que no pueden abrirse), utilizando un baño al que tienen acceso personas ajenas a la institución, compartiendo aulas y rotando divisiones por semana, y adaptando los pasillos como salones de clase”.

Las consecuencias de tantos años de precariedad, tal como advierten hace tiempo, se traducen en un “vaciamiento de la matrícula”, como también en el desgaste de las y los trabajadores de la educación que, afirman, se encuentran “en alerta constante ante los riesgos latentes” por las actuales condiciones de cursada.