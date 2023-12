Gastronómicos acordaron un plus de temporada de hasta 400 mil pesos

Desde el sindicato aseguran que la suma ya quedó fijada de cara a las próximas temporadas y que se calculará en función de las escalas salariales y la inflación.

(Foto: archivo / Qué digital)

El sindicato de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) anunció un acuerdo con las patronales por el pago de un plus de temporada de hasta 400 mil pesos según las distintas categorías del sector. Destacaron que desde ahora quedó establecida la obligatoriedad del pago y que en los próximos veranos esperan solo tener que anunciar de cuánto será ese adicional.

Luego de haber acordado en 2022 un plus de temporada de 120 mil pesos y tras la actualización salarial consumada en la paritaria, el sindicato del sector anunció que el adicional en el periodo estival 2023/2024 será un 300% más alto que el año pasado y que también será percibido de manera proporcional por trabajadores temporales.

Puntualmente, según indicó el propio secretario general de la seccional local, Pablo Santín, los empresarios accedieron a pagar hasta 400 mil pesos de plus en cuatro cuotas iguales a lo largo de la temporada: la primera en diciembre, la segunda en enero y las últimas dos en febrero y marzo.

Así, por ejemplo, una camarera promedio cobrará el plus en cuatro tramos de entre 65.000 y 75.000 pesos, mientras que una camarera de un hotel cinco estrellas recibirá un plus de $77.000 cada mes. En las categorías más elevadas, percibirán $100.000 cada mes.

Asimismo, luego de haber tenido que llevar adelante medidas de fuerza en años anteriores para poder garantizar el pago de un plus en los meses en los que las patronales aumentan exponencialmente sus ganancias, Santín aseguró que desde ahora el pago del adicional quedó “fijado” por lo que ya no se discutirá si corresponde su cobro o no.

De esta manera, según explicó el sindicalista, el plus por temporada en la gastronomía y hotelería local será calculado en función de las escalas salariales definidas en la paritaria y con el proceso inflacionario.

En cuanto al sector gastronómico, cabe recordar que la patronal encabezada por la Asociación Empresa Hotelera y Gastronómica (AEHG) logró que el Concejo Deliberante en la última sesión ordinaria prorrogue una vez más el fin del plazo para readecuar los decks que instalaron en las veredas de sus locales y tendrán tiempo de hacer las modificaciones exigidas por ordenanza hasta el 5 de abril.