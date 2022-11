Coronavirus: cierre de semana con 10 casos activos en Mar del Plata

Además, en los últimos siete días se acumularon 10 contagios en los registros oficiales, un leve incremento con respecto a las semanas previas.

Mar del Plata cerró este domingo una semana con una pequeña suba de casos de coronavirus, teniendo en cuenta que, sin nuevos contagios sumados durante la jornada, se acumularon en los últimos siete días otros 10 y en total en la ciudad hay 10 pacientes en tratamiento.

En cuanto a los contagios acumulados y registrados diariamente por la Municipalidad a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), en los últimos 7 días se sumaron 10 entre el lunes 7 de noviembre y este domingo 13 de noviembre. Previamente, se habían contabilizado 5, 7, 7, 5, 8, 9, 23, 37, 42, 47, 97 y 111, consecutivamente.

En el detalle por día de esta semana, el lunes y martes no se registraron casos, el miércoles se sumaron 2, el jueves 3, el viernes 2, el sábado 3 y este domingo ninguno, por lo que los activos -teniendo en cuenta las altas otorgadas en los últimos días que fueron 4- pasaron a ser 10. A su vez, a lo largo de toda la semana no se notificaron fallecimientos por la enfermedad y no hay personas con coronavirus internadas en terapia intensiva en Mar del Plata.

En resumen, desde el primer contagio registrado en Mar del Plata en marzo de 2020, la Secretaría de Salud tiene registro de 152.234 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 10 están activos, 149.290 se recuperaron y recibieron el alta y 2.934 personas murieron.

A nivel nacional, el último parte de covid-19 que se emite de manera semanal informó que entre el lunes 7 de noviembre y este domingo 13 de noviembre en todo el país se registraron 1.486 nuevos contagios. En las semanas previas los valores habían sido los siguientes: 1.357, 1.329, 2.082, 1.870, 2.239, 2.935, 4.482, 6.175 y 7.902.

Por su parte, se reportaron 8 nuevas muertes a raíz de la enfermedad, en tanto que hasta el domingo se tenía registro de 236 pacientes internados en terapia intensiva. Así, el acumulado total en el país desde el comienzo de la pandemia llegó a 9.721.718 casos y 130.011 personas fallecidas.