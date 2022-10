Coronavirus: en la última semana se sumaron apenas 5 nuevos casos en Mar del Plata

(Fotos: archivo / Qué digital)

Una nueva semana se cerró en Mar del Plata este domingo con una escasa incidencia de casos de coronavirus registrados ya que los informes oficiales dieron cuenta que a lo largo de los últimos siete días se acumularon apenas 5 nuevos contagios y en total en la ciudad hay 7 pacientes en tratamiento.

En cuanto a los contagios acumulados y registrados diariamente por la Municipalidad a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), en los últimos 7 días se sumaron apenas 5 entre el lunes 24 de octubre y este domingo 30. Previamente, en una fuerte tendencia a la baja, se habían contabilizado 7, 5, 8, 9, 23, 37, 42, 47, 97 y 111, consecutivamente.

En el detalle por día de esta semana, el lunes y martes no se registraron casos, el miércoles se sumó uno, el jueves dos, el viernes uno, el sábado uno y este domingo ninguno, por lo que los activos -teniendo en cuenta las altas otorgadas en los últimos días- pasaron a ser apenas 7. A su vez, a lo largo de toda la semana no se notificaron fallecimientos por la enfermedad y no hay personas con covid-19 internadas en terapia intensiva.