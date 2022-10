(Fotos: archivo / Qué digital)

Mar del Plata cerró este domingo una semana con una escasa incidencia de casos de coronavirus, teniendo en cuenta que, sin nuevos contagios sumados durante la jornada, se acumularon en los últimos siete días apenas ocho: en total en la ciudad hay apenas nueve pacientes en tratamiento.

En cuanto a los contagios acumulados y registrados diariamente por la Municipalidad a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), en los últimos siete días se sumaron apenas 8 entre el lunes 3 de octubre y este domingo 9. Previamente, en una fuerte tendencia a la baja, se habían contabilizado 9, 23, 37, 42, 47, 97 y 111, consecutivamente.

En el detalle por día de esta semana, el lunes no se registraron casos, el martes se sumaron dos, el miércoles tres, el jueves uno, el viernes ninguno, el sábado dos y este domingo no hubo, por lo que los activos -teniendo en cuenta las altas otorgadas en los últimos días- pasaron a ser apenas ocho. A su vez, a lo largo de toda la semana no se notificaron nuevos fallecimientos por la enfermedad y no hay personas con covid-19 internadas en terapia intensiva.