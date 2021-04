Convocan a personas con tatuajes alusivos a Mar del Plata para un proyecto artístico

“Mar del Plata en el alma (y en la piel)”, es una propuesta de la fotógrafa Bren Sofía. Las personas interesadas pueden mandar sus fotos al mail de la artista.

(Foto: gentileza Bren Sofia)

Bren Sofia es fotógrafa y en el último tiempo se define como “una enamorada de Mar del Plata”. Durante las medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus la artista, como muchas personas, se reencontró con la ciudad donde nació y así lo plasmó en un proyecto que denominó “Amor de plata”. Ahora redobló la propuesta y busca personas que tengan tatuajes alusivos a la ciudad para un nuevo proyecto artístico, denominado “Mar del Plata en el alma (y en la piel)”.

Las personas que tengan un tatuaje alusivo a Mar del Plata podrán enviarle a la fotógrafa imágenes de buena calidad al mail [email protected] o ponerse en contacto con ella a través de su Instagram, cuyo perfil también contiene un link que redirecciona al fanzine “Amor de plata”.

“Durante la mayor parte de mi vida tuve sentimientos encontrados con La Feliz: porque nos conocemos todos con todos”, indicó la joven fotógrafa de 26 años. El desencanto con la ciudad tenía que ver por los aluviones de turistas, el desempleo fuera de temporada, e incluso no la emocionaba mucho la idea de ir a la playa. Lo que se dice una “renegada” del lugar donde le tocó nacer. Sin embargo, estos sentimientos cambiaron drásticamente.

“Hace aproximadamente dos años, en un momento de tristeza y procesos personales que me tenían muy revuelta, me pasó algo hermoso: me enamoré del mar”, aseguró y agregó: “Me di cuenta de la energía poderosa que tenía a sólo 30 cuadras de mi casa y encontré allí un refugio de paz que nunca había experimentado antes en mi vida, conectando a un nivel muy profundo con algo que siempre estuvo ahí pero no supe apreciar”.

Un año más tarde se organizó para vivir en otra ciudad pero ante el avance de la pandemia y las restricciones que generó la cuarentena optó por quedarse en Mar del Plata. “Empecé un proceso de reconexión con todo, mi relación con el mar se intensificó cada vez más y volví a descubrir la ciudad”, manifestó.

Ante la nueva realidad, la fotógrafa decidió conocer más allá de lo que ya conocía de Mar del Plata. “Siempre con una cámara analógica encima fui retratando lo que me llamaba la atención, dándome cuenta así de todo lo hermoso que tiene la ciudad para ofrecer a mis ojos de turista constante”, explicó. En paralelo a todo este proceso, la artista confesó que tiene la necesidad de materializar su trabajo de forma que no quede sólo en un posteo en redes sociales. Eso la motivó a hacer un fanzine en formato digital que se llama “Amor de plata”. “Recopilé fotografías de la ciudad desde el 2014 hasta mediados del 2020. Allí también cuento de una forma más personal sobre mi proceso de enamoramiento con la ciudad”, relató Brenda.

Más allá de ese proyecto, semanas atrás la artista conoció a alguien que tenía tatuada la Rambla con los lobos. “Ese tatuaje además de parecerme hermoso, me recordó que ya sabía de otras dos personas que tenían tatuajes de íconos de la ciudad: el pato de Punta Mogotes y otro lobo de mar”, recordó.

“Si conozco a tres personas que sienten algo tan fuerte por Mar del Plata como para querer llevarla en la piel, debe haber muchas más”, pensó. Así, tuvo la idea de emprender la búsqueda para darle forma a su nueva obra en la cual intentará recopilar la mayor cantidad de tatuajes posibles. Es por eso que la artista le pide a aquellas personas que tengan algún tatuaje que haga referencia a Mar del Plata que colaboren y se pongan en contacto con ella.

“La pandemia nos puso en jaque a todos. Por mi parte me hizo cuestionarme absolutamente todo lo que hice y hago. Y a su vez me llevó a conectar de otra forma con mi entorno y con mi sentir”, concluyó.