Cuatro estrenos renuevan la cartelera de cine de Mar del Plata

Se trata de “Bloodshot”, “El precio de la verdad”, “Grandes espías” y “La biblioteca de los libros olvidados”.

Un nuevo jueves de estrenos se instala en las salas de cine de Mar del Plata. En esta ocasión se suman a la programación vigente “Bloodshot”, “El precio de la verdad”, “Grandes espías” y “La biblioteca de los libros olvidados”. Además el próximo miércoles 18 de marzo habrá con dos funciones preestreno de “Un Lugar en Silencio Parte ll”.

Por otro lado, desde la empresa Cinemacenter informaron que todos los lunes las entradas tendrán un costo de $180 en cines del Paseo Aldrey. Además hay descuentos a jubilados, docentes y estudiantes.

Por otro lado, ya están a la venta las entradas anticipadas para “Un Lugar en Silencio 2”, “Corazón Loco” y “My Hero Academia: Heroes Rising”. Es importante tener en cuenta que para la adquirir entradas on line se pueden comprar a través de www.miboleteria.com.ar y en los cines a través de las terminales automáticas.

UN LUGAR EN SILENCIO PARTE II

(97 minutos – SUBT – 2D- Thriller)



Sinopsis: Después de los eventos mortales en casa, la familia Abbott ahora debe enfrentar los terrores del mundo exterior mientras continúan su lucha por la supervivencia en silencio. Forzados a aventurarse en lo desconocido, se dan cuenta rápidamente de que las criaturas que cazan por el sonido no son las únicas amenazas que acechan más allá del camino de arena.

Protagonistas: Emily Blunt, Cillian Murphy, Djimon Hounsou, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Wayne Duvall

Dirección: John Krasinski

HORARIOS Cines Ambassador Miércoles 18-03 – 2D Castellano: 22:10 Aldrey Miércoles 18-03 – 2D Subtitulada: 22:50

BLOODSHOT

(109 minutos – SAM 16 – CAST/SUB – 2D- Ciencia Ficción)



Sinopsis: Ray Garrison (Vin Diesel) es un soldado de élite recientemente asesinado en acción, revivido como el superhéroe Bloodshot por la corporación RST. Con un ejército de nanotecnología en sus venas, es una fuerza imparable, el guerrero más fuerte que la corporación haya creado, y capaz de sanar al instante. Pero al mejorar su cuerpo, la compañía también está manipulando su mente y recuerdos. Cuando comienza a recordar su vida pasada, Ray no está seguro de qué es real y qué no, pero está decidido a retomar el control.

Protagonistas: Vin Diesel, Toby Kebbell, Sam Heughan.

Dirección: Dave Wilson.

HORARIOS Aldrey 2D Castellano: 18:00.

Atmos 2D Subtitulado: 19:50, 22:10. Ambassador 2D Castellano: 17:20, 19:40, *22:00. *Excepto miércoles

EL PRECIO DE LA VERDAD

(116 minutos – SAM 13 – SUBT – 2D- Drama)



Sinopsis: Inspirada en una historia real, la película se centra en la figura de Robert Bilott, quien tras ejercer durante ocho años como abogado corporativo cambió de bando para enfrentarse en los juzgados a la todopoderosa multinacional DuPont Corporation por sus prácticas poco respetuosas con el medio ambiente. En el proceso arriesgó todo, su futuro, su familia y su propia vida, para exponer la verdad.

Protagonistas: Amy Morse, Anne Hathaway, Barry G. Bernson, Bill Camp, Bill Pullman, Brian Gallagher, Chaney Morrow, Courtney DeCosky, Daniel R. Hill, Denise Dal Vera, Jeffrey Grover, John Newberg, Kevin Crowley, Lea Hutton Beasmore, Lisa DeRoberts, Louisa Krause, Lyman Chen, Marc Hockl, Mare Winningham, Mark Ruffalo, Scarlett Hicks, Tera Smith, Teri Clark, Tim Robbins, Trenton Hudson, Tyler Craig, Victor Garber.

Dirección: Todd Haynes

HORARIOS Aldrey 2D Subtitulado: *21:40. – *Excepto Miércoles 18/03 Cines del Paseo 2D Subtitulado: 16:40, 19:40.

LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS OLVIDADOS

(100 minutos – ATP/L – SUBT – 2D – Comedia)



Sinopsis: Una joven editora descubre una novela magistral escrita por Henri Pick, un cocinero fallecido dos años antes. Según su viuda, Pick jamás leyó un libro y lo único que escribió en su vida fue la lista de la compra. Cuando la novela se convierte en un éxito de ventas, un crítico literario escéptico y obstinado se une a la hija de Pick para desentrañar el misterio.

Protagonistas: Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz

Dirección: Rémi Bezançon

HORARIOS Aldrey 2D Subtitulado: 17:00. Cines del Paseo 2D Subtitulado: 20:00, 22:10.

GRANDES ESPÍAS

(100 minutos – ATP – CAST – 2D- Comedia)



Sinopsis: Trata sobre JJ, un insensible agente de la CIA (Dave Bautista), que ha sido degrado de categoría y se encuentra a merced de una inteligente niña de 9 años llamada Sophie (Chloe Coleman) luego de ser enviado a vigilar a su familia. A cambio de no revelar la identidad de JJ, Sophie lo convence de pasar tiempo juntos y de que le enseñe a ser espía. A pesar de no estar de acuerdo, JJ descubre que no puede competir con el encanto e ingenio de Sophie.

Protagonistas: Dave Bautista, Ken Jeong, Chloe Coleman.

Dirección: Director: Peter Segal