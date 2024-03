El guitarrista estadounidense Jim Campilongo se presenta en Mar del Plata

Este domingo 17 de marzo, el reconocido artista compartirá un show íntimo junto a Mariano Otero en bajo y Sergio Verdinelli en batería.

(Foto: Facebook Jim Campilongo)

Después de dejar la banda de country alternativo junto a Norah Jones, el guitarrista estadounidense Jim Campilongo se lanzó con su propio grupo y ahora desembarcará en Mar del Plata en un formato trío junto al bajista Mariano Otero y el baterista Sergio Verdinelli. El show organizado por el Espacio Colectivo de Experiencias Musicales (ECEM) tendrá lugar este domingo 17 de marzo a las 21.

Con quince discos propios y tras haber sido co-autor en álbumes como “Prolonging the Magic” en su paso por The Little Willies, el grupo con Norah Jones, Jim Campilongo tiene una probada experiencia que pondrá a prueba ante el público marplatense.

En formato trío, el guitarrista se presentará este domingo 17 de marzo a las 21 en ECEM, ubicado en La Rioja 2065. Las entradas anticipadas a $8.000 se pueden adquirir por transferencia de billeteras virtuales y el comprobante se debe enviar al Whatsapp 2233064899, por mail a ecemmdp@gmail.com o por mensaje privado al Instagram @ecem.mdp. En puerta tendrán un costo de $10.000.

Luego de celebrar fechas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario, el show del reconocido guitarrista estadounidense en Mar del Plata será una experiencia única en formato trío junto a los artistas nacionales de gran trayectoria en jazz, rock y otros géneros como Mariano Otero y Sergio Verdinelli, quien integró las bandas de Fito Páez, Illya Kuryaki and the Valderramas y Luis Alberto Spinetta.

En su extensa carrera de casi 50 años, Jim Campilongo compartió escenario con JJ Cale, Al Anderson, Martha Wainwright, Bright Eyes, Steve Cardenas, Teddy Thompson y Burning Spear, entre otros artistas de renombre.

En 2018 lanzó su doceavo disco “Jim Campilongo with Chris Morrissey and Josh Dion Live at Rockwood Music Hall NYC”, un álbum de las mejores actuaciones de más de cien shows en vivo. Luego, en el 2020, presentó “Best of Jim Campilongo- Volumen Uno” y luego realizó colaboraciones con Blue Hen y un disco en dúo con Steve Cárdenas.

Actualmente, el artista internacional está editando y mezclando su dieciseisavo álbum de estudio con material inédito que saldría en julio y se llamará “4TET”.