Emilia Mernes y Rusherking arriban a Mar del Plata para “romperla”

La música urbana vuelve a decir presente este jueves en AtPark. “Estoy muy ansioso porque llegue el show y tocar con Emi, hay muchas sorpresas”, adelantó el artista.

Antes de que finalice enero, Emilia Mernes y Rusherking llegan a Mar del Plata con un show en el cual prometen “romperla”. La música urbana se impuso esta temporada en el predio AtPark, por lo cual él y la exponente del género no podía estar ausentes.

Emilia Mernes y Rusherking se presentan este jueves a las 21 en AtPark, en el balneario Horizonte del Sol ubicado en avenida De los Trabajadores 4044. Las entradas a $3500 están a la venta a través de la plataforma virtual entradauno.com. El ingreso es exclusivo para mayores de 18 años con tapaboca – nariz y que presenten el pase sanitario.

Emilia Mernes es una cantante y compositora Argentina con influencia del subgénero trap, destacada actualmente en la escena musical internacional. Pertenece a la nueva ola de referentes de la música urbana y en los últimos años ha cultivado un estilo con raíces en el rap y el soul contemporáneo fusionado a la cultura pop. Es una de las artistas del momento, de las más convocantes que se suma a la grilla de talentos de AtPark.

Tras una exitosa presentación de Rusherking en la ciudad a principios de enero, el artista urbano regresa para culminar un mes a plena música. “Subo con el plan de romperla toda. Me quedé muy manija de la última vez que fui, que justo no estaba al 100% mi voz. Estoy muy ansioso porque llegue el show y tocar con Emi y con los pibes, porque también hay muchas sorpresas”, compartió en una charla con Qué digital.

“Fue un show increíble, había muchísima gente. Me demostraron su apoyo, su amor desde que subí hasta que bajé del escenario”, destacó con respecto a su primera presentación y agregó: “Me saqué una banda de fotos con todos. Pasamos un momento re lindo. Estoy re contento, Mar del Plata es un lugar que se prende siempre“.

Thomas Nicolás Thobar, bajo el seudónimo Rusherking, se afianza en la escena musical y aseguró que su principal inspiración para componer un tema es “el amor, la tristeza, el enojo”. “Cuando salgo a la calle se me ocurren ideas y las grabo en mi celular o las escribo si son letras. Todo tipo de emociones que se me presentan trato de llevarlas por el lado de la música y poder hacer una canción con eso”, reconoció el artista sin aludir a su última relación con María Becerra.

Rusherking, uno de los artistas en ascenso, logró revolucionar las plataformas digitales, acumular millones de reproducciones con cada lanzamiento y proyectar su carrera internacional. Joven y eclíptico, poco a poco se abrió paso entre los más reconocidos de la industria urbana latina.

“La verdad siempre apunté y aposté por esto, quizás no me lo imaginaba tan así como me está pasando ahora. Estoy muy contento de lo que estoy viviendo, siempre fui para el mismo lado y la dirección siempre fue romperla y seguir creciendo todos los días”, cerró Rusherking.