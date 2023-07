En vacaciones, los espectáculos infantiles de centros culturales independientes

Obras de teatro, de narraciones, títeres y música para todo público: el detalle que ofrece cada espacio autogestionado en la ciudad.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Este año, durante las vacaciones de invierno en Mar del Plata se ofrece una amplia oferta de espectáculos pensada para las infancias, también en centros culturales independientes: durante dos semanas, la cartelera de espacios autogestionados cuenta con alternativas imperdibles que se suman a lo que propone el sector comercial y las áreas de cultura municipales y provinciales. El detalle, a continuación.

Las producciones independientes amplían la grilla con opciones para todos los gustos. Conscientes de la realidad para muchos bolsillos, este invierno apuestan por entradas a la gorra, por cooperación solidaria o desde $1300. La mayoría de los tickets se puede adquirir directamente por boletería o en la plataforma Alternativa Teatral.

Para marplatenses y turistas que se preguntan qué hacer estas vacaciones de invierno en Mar del Plata, Qué digital ofrece un listado de las diferentes propuestas que hay pensadas tanto para bebés como hasta adolescentes:

CUATRO ELEMENTOS

Alberti 2746. Entradas por Alternativa Teatral o en boletería.

A partir de este lunes, el complejo sumó espectáculos para las infancias a su programación. “Los mundos de Manu” es una obra de títeres pensada y creada para bebés. Otra opción es “A jugar en vacaciones”, un espacio pensado para conectar con canciones, jugar, saltar y dejar de lado el celular. Además, hay funciones programadas de “Luna y may y su mundo miniatura”, a cargo del Proyecto Upa. “Pájaros azules, un cuento con aromas de infancia”, por su parte, es una obra musical compuesta por historias de narración, música y actuación. Y también se puede disfrutar de “Acá ta”, una obra también pensada para bebés desde los seis meses a los tres años.

Con la dirección de María Carreras, se presenta una propuesta diferente para público infantil: se trata de “Ames Chan: cuando te animás a vencer las distancias”, una historia simple y profunda que habla de lo difícil que es a veces comunicarse.

Una de las propuestas bien locales y para todo público de estas vacaciones es “Las farolas, tango para purretes”, de Lalo Alías. A través de una historia, sus protagonistas recorrerán diferentes espacios de la ciudad como la Rambla, Plaza Mitre y símbolos tradicionales como el Pato de Punta Mogotes. Y para finalizar, Poiesis Títeres realizará una función de “Cosas de dragones”, una adaptación en teatro de sombras de cuentos de Gustavo Roldán.

EL GALPÓN DE LAS ARTES

Jujuy 2755. Las entradas son por cooperación solidaria, con un valor sugerido de $1300. Reservas por la página web.

Como todos los años, el Galpón de las Artes realiza a las 17 el ciclo “Yo no duermo la siesta”, con obras de teatro, de títeres o de narración pensadas para público infantil y compartir en familia. La propuesta comenzó este fin de semana y sigue este viernes con “Cuentos para contar”, con Victoria Barciela.

Este sábado, en tanto, el público podrá disfrutar de la segunda función de “Camino Sur”; una payasa que cuenta y canta coplas y dan vida a la historia de una anti-princesa a través de la técnica japonesa del Kamishibai -teatro de papel- y títeres. El domingo llegará una nueva función de “¡Qué Julepe, qué miedo!”, de Alejandro Frenkel, quien compartirá desde leyendas urbanas tradicionales, cuentos de hadas o textos propios. Es una propuesta destinada para niños y niñas de 8 a 12 años.

Y para finalizar, la Compañía Les Rouges regresa al Galpón con una renovada función de “Me quiere, no me quiere”. Stridula, interpretada por Alejandra Grollino, espera a su príncipe azul, al cual idealiza. Pero junto a su amiga Socorro, se dará cuenta que al verdadero amor no le importa el color, el título, la forma o la perfección. Juntas construirán un sentimiento nuevo, donde apuestan por lo que sienten, por un verdadero amor que se basa en la libre elección, en el respeto y la valoración.

CENTRO CULTURAL AMÉRICA LIBRE

San Martín y 20 de Septiembre.

A partir de este miércoles y hasta el sábado 29 de julio el América Libre brinda una grilla variada con actividades a la gorra o a precios populares. Según anunciaron, en las tardes de los viernes a partir de las 16, se podrá compartir de una merienda y espectáculos de circo, títeres y teatro.

Además, este viernes en particular se realizará una nueva Varieté Comfluir, un ciclo performático e interactivo donde conviven diferentes lenguajes. En tanto que el sábado continuará con una noche de bandas marplatenses: Diasol, Ileso, Basuritas y Amanita Muscaria. El sábado 29 tendrá lugar una Peña Aniversario del Grupo de Folcklore “Minkai”, que celebra siete años con grandes artistas del género.

EL SÉPTIMO FUEGO

Bolívar 3675. Reservas al 4959572 o por Instagram

El centro cultural suma a su cartelera propuestas infantiles para aprovechar en vacaciones de invierno. Así, este viernes a las 16 se presenta “La Bicicleta”, un espectáculo musical para andar. Y a las 18.30 saldrá a escena “Cosas de dragones”, de Poiesis Títeres. El espectáculo es una adaptación de cuentos de Gustavo Roldán en Teatro de Sombras. Luego realizarán otra función el 28 en el mismo horario mientras que, a las 21, se presentará Bossa Ve trío para su gran despedida.

En cuanto a las propuestas para adultos, este fin de semana llega “Encuentro de poetas”, sobre Vicente Zito Lema y con la dirección de Ana Yovino. Y por último, el sábado 29 habrá una función de “Músicas del Río de La Plata”, con Luciana Panaino, Horacio Soria y Claudio Solino.

LA BANCARIA (SALA JAURETCHE)



San Luis 2069. Reservas al 2235515787

Este fin de semana comenzó un Festival de Títeres para disfrutar en familia con funciones diarias a las 16 hasta el sábado 29 de julio. Este martes, en tanto, Cristina García se presenta con “Los cuentos del viejo titiritero”, y el miércoles será el turno de Mane Ponce con “Detrás de un gajo, una gran historia”.

Mientras que este jueves, viernes y sábado será una excelente oportunidad para disfrutar de la historia de “Juan Panadero”, a cargo de Daniel Di Lorenzo. Por otro lado, el domingo se presentará “El castillo Kiendepende”, de Títeres El Altillo.

En la última semana del receso invernal, el festival comenzará el lunes 24 con una nueva función de “Juan Panadero” y el martes será el turno de “Cosas de dragones”. El miércoles continuará con “Detrás de un gajo, una gran historia”, de Mane Ponce y el jueves se presentará Andante Cocoliche con “Historias desplegadas”. Por último, el fin de semana el evento cerrará con “Cargamento X”, de Dedos Parlanchines.