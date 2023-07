“Gordas”, una obra de teatro que incomoda y abre al diálogo

“Quise poner luz sobre la problemática”, señaló la actriz Natalia Marcet previo a la función de este domingo a las 21 en el Séptimo Fuego.

(Foto: prensa Natalia Marcet)

Dentro de la cartelera teatral de este fin de semana en Mar del Plata se presenta “Gordas”, un unipersonal de Natalia Marcet. La obra en donde la protagonista eligió mostrar las implicancias sobre los trastornos alimenticios y cómo afecta a mujeres y hombres jóvenes se presenta este domingo en el Séptimo Fuego.

“Gordas es una decisión de vida y un camino personal, es una elección estética que va de la mano de una ética, y de una forma de mirar la vida. Es una acción artística que me devuelve día a día el recuerdo de donde vengo. Y reafirma mi camino como persona y como trabajadora del arte”, definió para Qué digital la actriz Natalia Marcet.

El unipersonal regresa a Mar del Plata y al escenario que lo vio nacer hace 16 años. Bajo la dirección de Ana Woolf y con autoría y actuación de Natalia Marcet, se podrá ver este domingo a las 21 en la sala de Bolívar 3675. Las entradas a $1500 se pueden reservar a través de Instagram o por teléfono al 495 -9572.

La obra relata la historia de una persona que, como tantas, al buscar la aceptación de su entorno entra en un camino de autoflagelación en donde su imagen se pierde entre miles de imágenes y modelos sociales impuestos y sufre bulimia/anorexia. “Fue posible gracias a, en primera instancia, estar recuperada, a la distancia temporal y a una dramaturgia total construida con la necesaria objetividad y amorosidad de alguien que me conoce, invitándome a abordar mis recuerdos desde el distanciamiento”, explicó la actriz y señalo: “Quise poner luz sobre la problemática”.

En determinado momento del proceso de construcción creativa, la intérprete reconoció que no fue fácil decidir si hacerla o no. “Un día la directora me preguntó: ‘¿Vos creés que esto que te pasó fue a vos sola?’ Y ahí tuve una sucesión de imágenes y recuerdos que se vinieron como compañeras y compañeros de tratamiento, el grupo, el cuaderno de logros, el cuaderno con el informe de lo que se comía. Las mil y una trampas para seguir aferrada al síntoma como modo de supervivencia, las que se quedaron en el camino, las que luchan día a día con los síntomas. Ahí dije sí, no me pasó sólo a mí, es algo íntimo que impacta en lo universal”, enfatizó.

EL TEATRO, UN TERRITORIO DONDE TRASMUTAR HERIDAS

Natalia Marcet es actriz, pianista y acordeonista, pedagoga teatral, especializada en trabajo de creatividad y resiliencia artística en comunidades vulnerables, facilitadora del movimiento de expresión Mildermann, escritora y narradora oral. “Gordas” fue finalizada en Holstebro, Dinamarca, y se preestrenó como trabajo en proceso en la sede del Odin Teatret, en Dinamarca. Recién en 2007 se concretó el estreno en Mar del Plata. “Este proceso no se cerró, porque nosotras concebimos que un estreno es un nacimiento, y todo el proceso de funciones es el crecimiento y maduración, tanto del espectáculo, como el mío como artista”, explicó.

El teatro tiene esa maravillosa característica de ser un presente puro e irrepetible. ‘Gordas’ está construido de manera tal que al principio provoca risa hasta que en un momento interpela de manera tal que ya no nos podemos reír más

La protagonista rememoró que comenzó la obra a gestarse durante un tratamiento. “Llevaba un año sin hacer teatro ni nada que pusiera en conmoción mi delicado ‘equilibrio emocional’ y Ana Wolf, hermana del corazón, me vino a visitar a Mar del Plata y me dijo que contara mi historia”, recordó. Siete años después en un festival de teatro en Noruega, la directora le insistió y comenzaron a trabajar. “Tomamos mis diarios íntimos, escritos durante la época de la enfermedad y de tratamiento en yo narrativo. Para mi eran inabordables. Hoy releo y pienso ‘¿quién escribió esto?’“.

“El trabajo de composición, y montaje fue organizado sobre una estructura de relato muy clara que las dos teníamos en mente: causas, primer síntoma, consecuencias, devenir”, describió sobre el proceso que fueron delineando por mail y en encuentros puntuales. La escenografía es una creación de Daniel La Rosa, junto a dos estudiantes de arte que resolvieron el vestuario y Juan Sardi armó los arreglos musicales a partir de la canción “Qué será, será”, de Doris Day.

“Ana (Wolf) se ocupó de generar una dramaturgia de acciones complejísima, donde yo estuviera todo el tiempo ocupada, para alejar mayormente un desborde emocional. Esto me permitió levantar la tapa de la caja de Pandora y dejar que el recuerdo de la enfermedad, de esa temporada del infierno, saliera a través de la estructura teatral que fue, es y será la canoa con la cual yo puedo atravesar ese mar tempestuoso del recuerdo escrito con mi cuerpo”, compartió.

Cabe destacar la vinculación que la artista mantiene con The Magdalena Proyect e integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres de Arte Contemporáneo para compartir intereses y necesidades. “Me replanteé las heridas que el patriarcado inscribe en el cuerpo de las mujeres y en el teatro como el territorio posible donde trasmutar la herida en acciones resilientes“, aseguró.

Previo a la función en Mar del Plata, la actriz compartió algunas de las respuestas más llamativas durante el recorrido de la obra, algunos más íntimos con su familia y otros con estudiantes, docentes y artistas de otros países que reflejaban testimonios pero en tercera persona, sin embargo resaltó que al terminar se abre el diálogo. “El director de mi tratamiento escribió una nota donde dice ‘en 55 minutos de espectáculo, Natalia me hizo vivenciar y comprender lo que yo no logré comprender en 25 años de consultorio’“, resaltó.

“El anecdotario es inmenso, en un momento, necesité la participación de una profesional especialista en desórdenes de alimentación, Flora Sarandon de Fundación Caldaria, cuando nos presentamos en colegios para poder responder a todos los planteos relacionados con lo terapéutico y gracias a la cual desarrollamos la campaña de prevención de desórdenes de alimentación en escuelas ‘No es lo que se ve’, desarrollada en Dolores, Navarro y Villa Gesell”, describió.

El espectáculo es una autobiografía de una mujer que pasó por el infierno de una enfermedad “contemporánea”: la bulimia/anorexia. Natalia Marcet es consiente de lo que genera la propuesta y por eso 16 años después vuelve a la ciudad para mostrar cómo maduro la obra. “El espectáculo provoca, corroe, incomoda, altera, propone y abre puertas para dejar de anestesiar con los síntomas y poder hablar. Si hablamos, la sanación se inicia”, manifestó.

“Cada función, ha sido una delicada danza de intenciones que ostenta un equilibrio entre una estética. Es un crecimiento artístico, personal y colectivo. Cada función, ha sido y es, una pregunta“, cerró.