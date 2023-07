Juan Rodó llega a Mar del Plata para despedirse: “Drácula es el personaje de mi vida”

Se realizarán dos funciones este jueves y viernes para cerrar un ciclo. El protagonista conversó con Qué digital sobre su carrera y los proyectos futuros.

(Foto: archivo / Qué digital)

Finalmente “Drácula” se despide de Mar del Plata en vacaciones de invierno. La pieza que creó Pepe Cibrián junto a Ángel Malher cierra un ciclo después de treinta años exitosos. “Siempre dije que esta temporada es la que más iba a disfrutar y justamente es la final”, compartió Juan Rodó con Qué digital, tras casi 32 años de “disfrute” en la obra.

En plena gira nacional, “Drácula” comienza a palpitar la despedida final que será en el Luna Park. Previamente realizará dos funciones en Mar del Plata este jueves 27 y viernes 28 de julio a las 20:30 en el Teatro Radio City, de San Luis 1750. Las entradas a partir de $6.000 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del complejo.

“Disfrutar incluye no solo la obra sino también al público. Mar del Plata es una ciudad importantísima porque fue la primera que visitamos después del estreno original en el año 1991. Fue la primera que nos abrió los brazos y donde fue el primer éxito fuera de casa. Estoy dispuesto a disfrutar de este nuevo recibimiento en la ciudad con la idea de cerrar el ciclo, antes del cierre definitivamente en Capital Federal”, sostuvo el protagonista.

Desde que se inició la despedida en abril de 2023 con decena de funciones en el Luna Park, “Drácula” sumó tres en el estadio Movistar Arena y una gran gira nacional e internacional, con múltiples presentaciones en Mar del Plata y una última temporada que incluyó la despedida de Cecilia Milone. “Es una obra que atraviesa muchos escenarios de diferentes dimensiones, más chicos, medianos, más grandes por eso continuamente estamos reensayando la puesta porque el formato cambia”, explicó.

De esta forma, la puesta que ha recorrido diversas salas busca adaptarse para brindar un show de nivel internacional. “Depende del tamaño del escenario, los elementos escenográficos cambian y eso nos obliga a estar siempre preparados al nuevo espacio. Por supuesto que en Mar del Plata ya conocemos el escenario, así que refrescaremos la puesta original que hicimos en el verano”, compartió Rodó.

“Ese fenómeno que es una mixtura entre recital y obra de teatro; para la gente que ya la vio no es que vuelve porque no la entendió sino porque quiere volver a atravesar esa experiencia draculiana: vivir las canciones, escuchar a su cantante preferido y volver a vivir las emociones que propone la obra”, resaltó.

CUANDO SE CONJUGAN LAS POSIBILIDADES

“Drácula” es el símbolo del musical en Argentina. Se estrenó en 1991 y realizó cinco temporadas en el estadio Luna Park (1991, 1992, 1994, 1997 y 2000), dos temporadas en el Teatro Ópera de Buenos Aires (2003 y 2007), y dos temporadas en el Teatro Astral (2011 y 2016). Se trata de una historia que desnuda miedos, desata pasión y conmueve a pesar de haber estrenado hace más de tres décadas.

El referente del teatro musical, previo a la función en Mar del Plata recordó cómo fueron los inicios de su carrera. “Hasta aún hoy la ópera sigue siendo uno de mis amores, la descubrí porque iba a clases de canto para mejorar una voz que naturalmente era criticada por mis amigos y para evitar pasar papelones cantando con ellos”, rememoró y en este sentido agregó: “Acudí a un maestro que me enseñó lo que era la ópera y cantar desde un personaje; me fascinó justamente la idea de cantar, pero no desde uno. Ahí me enamoré de la ópera, fue casi accidental, cantar desde un lugar distinto fue mágico”.

“Drácula es el personaje de mi vida, el personaje que amo por las posibilidades que tiene, el requerimiento vocal que propone la partitura de Ángel Malher que da lugar al lucimiento mío como cantante. También es la obra con la que crecí, con la cual evolucioné como actor. Creo que no hay actor que conozca que haya estado 32 años ininterrumpidamente en un rol, le paso raspando al récord Guinness“, aseguró.

Y en esa misma línea, el artista reflexionó acerca de las oportunidades que el arte le ha brindado en su vida, en especial gracias a esta obra. “Es un privilegio y fue una oportunidad para poder difundir mi actuación, sobre todo crecimiento y maduración que es lo que el público el día de hoy valora ya que el día de hoy puede ver cambios en mi actuación, en mi cantar y eso creo que es algo que para quienes vieron Drácula muchos años atrás es como una perla”, consideró.

La obra se estrenó hace más de treinta años en el Luna Park y fue todo un suceso. Y así lo recuerda Rodó, quien no se olvida de cómo fue el proceso para llegar a el papel soñado: “Acudí a las audiciones como uno de los 2.200 aspirantes de aquel marzo de 1991 y con la ilusión de entrar de una obra de la cual no sabíamos cómo iba a ser. Desconocía el género hasta que me adentré y vi que iba a ser un mega musical“.

En ese tiempo, el joven Juan Rodó había debutado en la Ópera y estaba dando sus primeros pasos como cantante de lírico. “Para mí fue un descubrimiento el musical, el proceso de elección, de audición, fue mágico pero yo solo me contentaba con ser parte del elenco”, admitió y además compartió sus sensaciones tras esa gran noticia: “La verdad que me sorprendió gratamente haber sido elegido como protagonista de este éxito que jamás habíamos pensado que iba a durar más de 40 funciones, que era la propuesta original del proyecto”.

Ahora, 32 años después del estreno, quienes llevan adelante esta propuesta están celebrando una despedida que para muchas personas parece “interminable” y el artista ya se prepara para encarar nuevos proyectos. “Lo próximo que tengo es un concierto solista en el Luna Park el 20 de octubre que va a ser apoteótico. Va a ser una consagración artística como cantante con una orquesta de 60 músicos con la dirección de Ángel Malher, justamente es su idea y quería que tuviera un concierto a lo grande donde se consagre mi artista como cantante para recorrer todos los musicales que me consagraron”, anticipó.

“Agradezco y me siento privilegiado de haber estado en el momento y en el lugar adecuado, cuando se conjuga la oportunidad con la posibilidad“, finalizó el actor y cantante de ópera.