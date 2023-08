La banda Joystick presenta en Mar del Plata “¿Qué dicen tus amigos de vos?”

El joven grupo santafesino compartirá su último material discográfico en la ciudad con bandas invitadas como Estocolmo y El audaz golpe.

(Foto: prensa Joystick)

Joystick llega a Mar del Plata en el marco de la gira presentación de “¿Qué dicen tus amigos de vos?”, su nuevo disco de estudio. El grupo que hace música desde los 14 años en un pueblo de 8000 habitantes en Santa Fe, se consolida en la escena musical y busca compartir cómo ven la vida a través de un disco plenamente conceptual.

La banda de Chabás, Santa Fe, surgió en 2012, actualmente está radicada en Rosario y es integrada por Pano Benincasa en voz y guitarra, Mateo Sinicich en bajo, Augusto Tassello en bateria, Emiliano Sampaoli en guitarra y Lautaro Suárez en teclado, coros y arreglos. El grupo que comenzó a hacer música a los 14 años apuesta por su tercer disco de estudio.

El recital en Mar del Plata será el próximo sábado 2 de septiembre desde las 20 en San Pugliese, de avenida Constitución 5949 junto a El Audaz Golpe y Estocolmo. Las entradas desde $1800 por Articket o en efectivo en La Casa de Las Guitarras, Belgrano 3420 y en Conex, San Martín 3263.

El grupo debutó como Joystick en Casilda, una ciudad cercana a Chabás. Enseguida comenzaron a tocar en bares, fiestas y festivales de diferentes localidades. Sin dejar de tocar y de componer, en febrero de 2015 editaron el EP “El click del Relojero” con nuevas canciones. De tanto experimentar, adoptaron recursos electrónicos del pop, herramientas del funk y sellaron así su propia identidad. Ese año, consiguieron participar del programa de televisión que conducía Bebe Contempomi “Rock del país”, y con esa popularidad pudieron grabar “Volviendo al principio” y su primer videoclip.

En 2016 “Volviendo al principio” logró una mayor popularidad al incorporarse como cortina musical de la segunda edición de Rock del País. Y a los meses pudieron grabar su primer disco profesional en los estudios de Tónica en Buenos Aires, con la producción musical de Gabriel Pedernera, baterista de Eruca Sativa. El segundo material discográfico “Licores furiosos” –compuesto por diez canciones- fue editado a través de Sony Music en abril de 2019 y producido por Germán Wiedemer.

Ahora están en plena gira, compartiendo en vivo su último disco “¿Qué dicen tus amigos de vos?”, material plenamente conceptual. El tour de presentación inició en La Trastienda (de la Ciudad de Buenos Aires), continuó en Rosario, Venado Tuerto, Santa Fe, Quilmes, Córdoba y llega a Mar del Plata para luego cerrar su primera etapa en La Plata.



La primera canción da nombre al álbum y plantea el hilo conductor que tiene el disco: “La virtualidad de los vínculos y las consecuencias que eso genera en la autopercepción y en el encuentro con los demás”, explicaron los músicos previo al recital en Mar del Plata. La simplificación del mundo a la propia medida, un concepto ya planteado en el single “Salir en TV” (2020) lo retomaron para profundizar el mensaje.

Canciones como Glitch y Película 3D retoman esta idea donde en algunos casos la virtualidad acentúa los conflictos. En el segundo tema hay gran variedad de imágenes que apelan a los sentidos: “frío verano”, “suspiros mentolados”, “rubor de glitter” y “nuestros dientes van a chocar”. Sin embargo, la persona de carne y hueso que antes existía termina convirtiéndose en una película 3D.

Estas dos primeras canciones proponen un marco conceptual claro. A nivel sonoro esta contraposición de mundo real-virtual también está sumamente presente y es resultado de la música que influencia a Joystick. Se combina el sonido vintage y analógico de bandas como Arctic Monkeys, Alexandra Savior, Cage The Elephant o The Black Keys con detalles digitales, sintetizadores y samples presentes en Radiohead, Kasabian, Sorry o Gorillaz.