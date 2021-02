Lanzaron la convocatoria al premio Adquisición de Artes Visuales 8M

Está destinado a artistas mujeres, lesbianas, trans y travestis de distintas disciplinas. Los premios se distribuirán en distinciones de 500 mil pesos. La inscripción cierra el 20 de febrero.

(Foto: prensa Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad)

Se aproxima marzo y el 8M, un día en el que se busca celebrar las conquistas que los movimientos feministas y LGBTIQ+ fueron logrando en sus años de lucha. Pero también es una fecha en la que se busca reflexionar y debatir acerca de las barreras que aún hoy impiden que hay igualdad de derechos. Así, en el marco de las iniciativas impulsadas por el Día Internacional de la Mujer, el gobierno nacional lanzó la convocatoria para el premio Adquisición de las Artes Visuales 8M “Despatriarcalizar el patrimonio”. Está destinado a artistas mujeres, lesbianas, trans y travestis de todas las disciplinas de las artes visuales.

La inscripción está abierta hasta el próximo sábado 20 de febrero, y según informaron no hay límites de edad ni requerimientos de trayectoria. Los premios ascienden a 4 millones de pesos distribuidos en ocho premios de 500 mil pesos cada uno.

Se podrán presentar obras de pintura, dibujo, grabado, fotografía, collage, escultura, instalación y video, entre otros. La inscripción se realiza únicamente completando el siguiente formulario virtual. Las obras presentadas serán exhibidas de manera virtual o presencial, dependiendo de las condiciones sanitarias, en el Centro Cultural Kirchner para su posterior selección y premiación.

El ministro de cultura de la Nación, Tristán Bauer, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (Mmgyd), Elizabeth Gómez Alcorta, presentaron esta semana en el Centro Cultural Kirchner la convocatoria al “Premio Adquisión Artes Visuales 8M. Despatriarcalizar el patrimonio”.

“Este premio es reparador ya que cuando uno ve las colecciones, el patrimonio de nuestros museos, encuentra una tremenda disparidad de género: tan sólo un 20% de las obras pertenecen a artistas mujeres”, aseguró el ministro de Cultura.

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta, por su parte, señaló: “Al visibilizar que hay muchas formas de ver y vivir el mundo, mujeres, lesbianas, travestis y trans transforman y enriquecen el campo simbólico del arte y la cultura y rompen con los paradigmas que históricamente ubicaron a los hombres en el centro de la escena, invisibilizando a las mujeres y diversidades”.

Por último, destacó que este concurso es una primera acción en el camino que se inicia para equiparar “la profunda desigualdad que existe en nuestro patrimonio y por ende en nuestra cultura nacional en relación a las obras de artistas mujeres y LGBTI+”.

La convocatoria está destinada a artistas mujeres, lesbianas, trans y travestis de todas las disciplinas de las artes visuales, sin límite de edad ni requerimientos de trayectoria y se aceptará solo una obra por participante. Se podrán presentar obras en cualquier técnica y soporte . A su vez, aclararon que no es necesario ni excluyente que las obras sean inéditas, no se considerarán restricciones de fecha de realización ni de participación previa en exposiciones. En el caso de técnicas o disciplinas artísticas que admitan la multiejemplaridad, no se podrán presentar copias o ejemplares de obras que integren las colecciones de museos ni organismos públicos.

El jurado está integrado por cinco miembros: Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad; Diana Broggi, subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del MMGyD; Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura; Feda Baheza, directora del Palais de Glace; Andrea Giunta investigadora del Conicet y Doctora en Historia del Arte especializada en temas de géneros.