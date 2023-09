“Las cartas que no te dije”, una novela de amores y desamores

Este año, el periodista y escritor Raly Haurat publicó su cuarto trabajo en el que se sumerge en una historia de encuentros y desencuentros.

(Foto: gentileza Raly Haurat)

El periodista y escritor Raly Haurat presentó su primera novela “Las cartas que no te dije”, un trabajo que le llevó cuatro años y editó gracias a El Bien del Sauce. “Siento que fui como un médium de una historia que quería ser contada. Cada personaje y cada diálogo no están porque sí”, manifestó en una entrevista con Qué digital.

Luego de la presentación que realizó en julio de este año en la Librería Universitaria, ubicada en Jujuy 1731, el escritor compartió sus inquietudes con la periodista Triana Kossmann y leyó parte de su cuarto material con el público. En su primera novela, el autor transparenta una historia de amor, encuentros y desencuentros entre un periodista político y varios personajes femeninos, mientras se narran infancias, adolescencias y amistades en la Argentina de los años ‘80 y ’90 y una adultez en el siglo veintiuno, con las formas comunicacionales de este presente caótico. Mails, WhatsApps y chats no quedan afuera del relato.

La idea surgió en 2018 después de haber realizado un cuento largo de doce páginas. “Lo compartí con mi amigo y escritor Camilo Sánchez y él me dijo que el cuento tenía ritmo y que daba para contar aún más. Eso fue lo que hice, darle paño al cuento que es el primer capítulo de la novela ‘Las cartas que no te dije'”, explicó.

Desde el puntapié inicial pasaron cinco años hasta presentar el material en una librería. Las marcas de la ausencia, la paternidad y las crisis del mundo adulto también atraviesan el universo del protagonista, Mauro Hamilton, un varón vulnerable que busca entender el desamor y para eso el escritor decidió exponer las largas sesiones que comparte con su analista Renato.

Creo que lo que nos pasa, incluso las pérdidas, las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso se presenta como arcilla, como material para la escritura y uno tiene que aprovecharlo. Una de las cualidades del arte es que no tiene que ser literal

Para la construcción de esta historia, Raly tomó elementos de la realidad. “La novela está atravesada por el psicoanálisis, yo me analizo; por el fútbol, fui jugador profesional; por el amor y el desamor, me enamoré y fui muy feliz y me desamoré, sufrí y lloré; con lo cual en ese sentido mi experiencia está. No sé si los cargué dramáticamente pero sí le di un sentido verosímil más que verdadero”, apuntó sobre la novela que está disponible en Librería Universitaria, Jujuy 1731.

UNA NOVELA QUE ABORDA EL CONCEPTO DE “AMORES LÍQUIDOS”

En su cuarto trabajo como escritor, el periodista se encontró con la dificultad de diferenciar novela de cuento. “Con los cuentos uno busca escribir una historia de siete u ocho páginas con un impacto que atrape al lector, como decía Cortázar, hasta llegar al knockout. Aquí lejos de pensar en ganar por puntos, el desafío fue ser prolijo, no dejar cabos sueltos y que el lector versado en la lectura de novelas no encuentre errores en la construcción”, compartió.

En este sentido, el autor destacó que para el capítulo tres encontró el tono y la historia se fue construyendo prácticamente sola, ya que fue escuchando lo que los personajes necesitaban decir. “Cuando eran solo dos que traccionaban la novela, me pareció que la historia iba a ser lo principal; a medida que fueron surgiendo los demás hice un trabajo sobre todo con las voces”, describió.

Y en esta misma línea agregó: “Hice muchas anotaciones sobre descripciones físicas, psicológicas, socioeconómicas que emulando una obra de teatro me dio el tono de cada uno de ellos. Un rango que va desde el jefe de una hinchada de un club de fútbol hasta una periodista parlamentaria de los mejores colegios de Madrid“, ejemplificó.

El protagonista de esta novela es Mauro Hamilton, que como explica su autor va desarrollando el arco argumental. “Quise resaltar a alguien que lucha con sus demonios e indaga en sus propias debilidades a través de la palabra. El análisis le hace bien, el amor le hace bien, quise sobresaltar eso, que a través de lo dicho uno puede desterrar heridas muy agudas. Quise mostrar también un submundo en el que está inmerso, tanto interior como exterior y que intenta salir a través de los vínculos”, agregó.

Al leer “Las cartas que no te dije” sobrevuela la idea de evidenciar cómo son actualmente las relaciones bajo la definición de “amores líquidos”. “Para escribir la novela leí ‘Amor Líquido. Acerca de la Fragilidad de los Vínculos Humanos’, de Zygmunt Bauman y Mirta Rosenberg. Se trata de un libro que revela las angustias del amor en la modernidad, en la sociedad líquida. En la novela está presente el concepto de las redes sociales como un acceso directo para reencontrarse con personas del pasado, como un atajo. A mucha gente le puede ir muy bien pero también puede traer algunas dificultades”, planteó el autor.

Además, en la época del auge de las plataformas para encontrar pareja, el escritor resaltó: “Son herramientas que no están ni bien ni mal, es un signo de los tiempos. Lo que es preocupante es cómo entramos y salimos de las relaciones con mucha facilidad. Me parece que en ese sentido el ‘me gusta’ y ‘no me gusta’, bloquear, cancelar y ghostear son todos verbos letales para los corazones sensibles”.

Raly Haurat es escritor y periodista, lleva adelante el programa radial “Faltaba más” los domingos a las 18 por LU9 y los miércoles tiene una columna de literatura en “Noches de Barrio” con la conducción de Enriqueta Barrio por Vorterix. Recientemente comenzó a dictar un taller de narrativa que también lo inspira a escribir. “Estoy trabajando en una novela narrada por una mujer de clase media alta de Asunción del Paraguay que conoce a un joven formoseño y deciden ir a estudiar a La Plata en plena dictadura de (Juan Carlos) Onganía”, adelantó sobre lo que se viene.