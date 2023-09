Deudas con artistas de la música: “La situación es peor que antes”

Las asociaciones de músicos independientes coincidieron en diálogo con Qué digital que aún se les adeudan a 30 trabajadores funciones del verano y que no reciben respuestas.

(Foto: Qué digital)

Como parte de la movilización que tuvo lugar este miércoles, las asociaciones de músicos independientes afectados por el incumplimiento de los contratos de temporada marcharon para manifestarse en contra de la unificación de la Secretaría de Cultura con el Ente Municipal de Turismo, y así expusieron que desde el Municipio aún se le adeuda a unos 30 trabajadores que hicieron funciones durante enero y febrero. Coincidieron en que “la situación es peor que antes” porque aseguran que no tienen un interlocutor que les dé una respuesta a su reclamo.

Luego de una serie de reclamos, en junio las asociaciones PLAM, Unión de Musicxs de Mar del Plata (Unmar), Músicos Independientes Organizados (MIO) y Mujeres y Disidencias de la Música Somos Muchxs Musicxs mantuvieron una reunión con el entonces secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, quien se había comprometido a destrabar los pagos adeudados de la temporada y escuchó las diferentes problemáticas.

Sin embargo, tras la polémica que se desató luego de que la delegación local quedara eliminada de los Juegos Bonaerenses y que concluyó con su renuncia, los artistas de la música que reclaman por sus deudas afirmar que quedaron a la deriva, sin interlocutor y aún con una deuda vigente.

“La situación es peor que antes, veníamos teniendo reuniones con Balmaceda y se había comprometido a regularizar los pagos y no lo hicieron. Antes de que renuncie, los compañeros en julio emitieron la factura pero siguen sin pagar los contratos de enero y febrero”, explicó uno de los músicos que integra PLAM. Se trata de 30 artistas, algunos en formato individual y otros en grupo, que participaron del ciclo “De Plaza en Plaza” y que, después de ocho meses, no cobraron los contratos que firmaron por $20.000.

“En nuestro caso hay 11 compañeras que todavía no cobraron los contratos del verano y que han tocado para Cultura. En total son unas 30 personas afectadas entre las distintas asociaciones, ese dinero lo tienen que tratar en Hacienda pero ahora nadie responde. Además, de enero hasta ahora ese dinero ya no es nada, estamos hablando de $20.000 y propusieron sumar $5000 más”, graficó Celeste González de la asociación civil Somos Muchxs Musicxs.

En su momento, quienes se desempeñan en el circuito independiente le exigieron al Municipio que evalúe el sistema de contrataciones y que las funciones que se realizan se paguen con un plazo máximo de 30 días, compromiso que prometió atender Carlos Balmaceda previo a su renuncia en el cargo.

La situación es crítica para artistas de la música que ya realizaron su trabajo. En este sentido, el integrante de PLAM resaltó: “La ciudad siempre se caracterizó por pagar muy poco los contratos, en enero eran $20.000, hay que calcular que los grupos de música tienen entre cinco y nueve integrantes. Entre todas las asociaciones son 25 contratos y por fuera hay más, porque no representamos a todos los grupos, y esas personas todavía no pudieron facturar ni siquiera”.

“El intendente (Guillermo Montenegro) se hace el desentendido pero él firmó en junio el decreto de nuestra actuación en Plaza del Agua, estaba muy claro en ese momento que no nos habían pagado todavía. En PLAM cobramos en junio porque Montenegro firmó un decreto, tocamos sin saber si íbamos a cobrar. Fuimos con el sonido y equipos y cobramos cuatro meses después y otras asociaciones siguen sin respuestas”, expuso el músico.

En concreto, desde el anuncio de la unificación de la Secretaría de Cultura con el Ente Municipal de Turismo, desde las asociaciones que integran músicos de la ciudad señalan que no tienen contacto con algún funcionario que responda cómo sigue su situación ante el incumplimiento contractual que venían reclamando a Cultura y ahora se sienten a la deriva. “Nadie se acercó, estamos las cinco asociaciones nucleadas en un grupo y nadie nos dijo nada. La gente que trabajó en enero y febrero no sabe cuándo va a cobrar y a parte hoy $20.000 no sirven ni para comer tres días”, reclamaron.

Las cuatro asociaciones que están nucleadas frente al reclamo forman parte del Observatorio Cultural que está llevando diferentes acciones de reclamo. Por el paro de municipales de este jueves y viernes se postergó la sesión del Concejo Deliberante en la que habían solicitado la Banca 25, marco en el cual iban a realizar un festival denominado “Culturazo” que en simultaneo acompañaría en la calle a las y los diferentes activistas que van a exponer ante el deliberativo. “La verdad que es vergonzoso cómo se manejan. Es pésimo todo, la situación es muy sombría“, cerró el integrante de PLAM.