(Foto: archivo / Qué digital)

Con la afirmación de que “no se toca una sola persona ni un peso del presupuesto de Cultura”, el titular del Ente de Turismo y ahora también Cultura, Bernardo Martín, defendió este martes en el Concejo Deliberante la decisión del intendente Guillermo Montenegro de unificar la Secretaría de Cultura con el Emtur tras el escándalo desatado en la gestión del ahora exsecretario Carlos Balmaceda. Consideró que es “una solución para tiempos actuales” y sostuvo que era un cambio que el intendente tenía previsto para su eventual segundo mandato tras las elecciones.

Mientras a nivel cultural crecen los reclamos y la oposición a la medida tomada por Montenegro, e incluso este miércoles y jueves habrá movilizaciones y expresiones artísticas para manifestar el rechazo, Martín acudió este martes a la comisión de Educación y Cultura del Concejo para dar respuestas a un expediente iniciado hace apenas un par de semanas cuando una delegación marplatense quedó eliminada de los Juegos Bonaerenses por un error de los por entonces funcionarios de la Secretaría de Cultura que confundieron la fecha y los dejaron sin transporte para poder viajar.

La primera parte de su exposición estuvo centrada en eso. Habló de un “lamentable hecho, un error” que derivó en la decisión de Montenegro de “eliminar toda la cúpula política de la Secretaría de Cultura” y adelantó que pese a gestiones iniciadas ante el gobierno provincial no se encontró manera de poder subsanar la eliminación de la delegación marplatense de los Juegos al no haberse presentado a participar.

“Cualquier cosa que se hiciera sería cambiar las reglas del juego de la competencia. No se encontró más salida que esa que fue la eliminación de los participantes en la competencia”, reconoció Martín. De todas maneras, dijo que con esa definición ya consumada el gobierno “pondrá a disposición” de las familias de los chicos y chicas afectadas la posibilidad de desarrollar presentaciones y difundir su actividad. “Agotamos todas las instancias para buscar una solución. Pero no la hay sin modificar los reglamentos”, insistió sobre la descalificación de los Juegos Bonaerenses.

La presidenta de la comisión, Mariana Cuesta (Unión por la Patria), remarcó que pese al paso de una semana de la publicación del decreto ad referendum todavía no fue elevado al Concejo, donde deberá terminar o no de ser convalidado más allá de ya estar en ejecución lo allí resuelto. “Tengo dudas sobre la validez de que hoy esté conformado este nuevo ente”, deslizó la concejala. Y Martín prometió que en los próximos días se elevará el decreto para su tratamiento.

A la hora de las definiciones sobre la decisión de Montenegro de unificar la Secretaría de Cultura con el Emtur, Martín consideró que es una “solución para los tiempo actuales”, reparó en la incertidumbre a nivel económico que atraviesa el país e incluso afirmó que “no es una decisión que no estuviera pensada con anterioridad” ya que expuso que el intendente tenía previsto ejecutarla ante un eventual segundo mandato tras las elecciones de este año. “Estos hechos precipitaron esta decisión”, dijo.

En esa línea entendió “oportuna la reducción de la plata política” y aseguró que “desde el Ente se pueden brindar respuestas mucho más rápidas para los momentos que corren”.

“No se suprime la Secretaría de Cultura sino que se están trasladando sus misiones y funciones al nuevo Ente de Turismo y Cultura. No hay una supresión de la Secretaría de Cultura, no se toca una sola persona de la estructura de Cultura, no se toca un peso del presupuesto de Cultura, sino que lo que se busca es hacerlo mucho más ágil en las formas de contratación, porque nosotros desde un ente somos mucho más ágiles que desde una secretaría”, enfatizó en un tramo de su exposición.