Escándalo en Cultura: el Concejo citará a funcionarios en busca de respuestas

La oposición cuestionó la unificación de áreas anunciada por Montenegro, a la que calificaron como un “parche” para “tapar” lo ocurrido.

(Foto: archivo / Qué digital)

En medio del escándalo en el área de Cultura tras la eliminación por un insólito error de la delegación marplatense que debía disputar en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2023, el Concejo Deliberante citará a funcionarios en busca de respuestas: “Esto es una imagen más de la desidia, del abandono. Los familiares no están conformes con la respuesta que han recibido”, criticaron desde la oposición.

Este martes la comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación comenzó a tratar un expediente de comunicación ingresado por el bloque de Unión Por la Patria (UxP) en donde solicitan al gobierno municipal informes respecto a la eliminación de la delegación marplatense de los Juegos Bonaerenses a raíz de un error de la Secretaría de Cultura en las fechas al momento de contratar el transporte.

Por unanimidad, la comisión resolvió continuar con el expediente en comisión y citar al secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, -a pesar de la renuncia solicitada por el intendente Guillermo Montenegro-, o a quien el Departamento Ejecutivo “designe para dar explicaciones”.

Es que luego del pedido de renuncia a Balmaceda y del resto de las y los funcionarios que forman parte de la planta política de la Secretaría de Cultura, Montenegro anunció este lunes que decidió unificar el área con el Ente Municipal de Turismo (Emtur) que pasará a llamarse Ente Municipal de Cultura y Turismo.

La medida fue tomada mediante un decreto ad referendum que ya entró en vigencia y que deberá terminar de convalidar el Concejo Deliberante, no sin críticas de distintos sectores opositores al considerar a la medida como una especie de “parche” que busca “tapar” lo ocurrido en los últimos días y que, a su vez, deja en evidencia a una Secretaría de Cultura “desjerarquizada” en el tiempo, según expuso la concejala Paula Mantero (AM).

“No tenemos precisiones sobre lo que se dijo de la renuncia del secretario de Cultura. No hay hasta el momento conocimiento oficial, ni del pedido ni de la aceptación. Ahora se habla de un ente en conjunto, una cosa que surge súbitamente en este momento”, apuntó el concejal Vito Amalfitano, horas previas a la oficialización de las renuncias concretada este martes al mediodía.

En esa línea, consideró a la eliminación de los Juegos Bonaerenses como una “prueba más” del “abandono” no solo del patrimonio de los espacios públicos como de las bibliotecas municipales, sino también de “las y los vecinos” en lo que hace a la representación de Mar del Plata en los Juegos Bonaerenses que tendrán su etapa final, es decir su cierre, en la ciudad, a pesar de que el equipo local del área cultural no podrá participar.

“Es una imagen más de la desidia, del abandono. Y esto no ha sido respondido de la mejor manera, los familiares no están conformes con la respuesta que han recibido. No se sabe si tenemos secretarios y durante estos cuatro años de gobierno de Montenegro hubo una acefalía en Cultura porque no se resolvieron los problemas y no tuvimos las respuestas correspondientes”, sostuvo.

Del otro lado, la concejala oficialista Mercedes Morro aseguró que Montenegro “tomó medidas” y afirmó que “hay que esperar un poco” aunque se refirió como un “desastre” la eliminación de la delegación marplatense en los Bonaerenses.

“El intendente se enteró cuando ya estaba el desastre hecho. Se juntó personalmente con la gente y un secretario se comunicó por teléfono. El intendente tomó una medida y todos los que se equivocaron perdieron su cargo“, apuntó.

Por último, al momento del cierre del tratamiento, la presidenta de la comisión Mariana Cuesta (Unión por la Patria) afirmó que la Secretaría de Cultura arrastra “muchos problemas de funcionamiento” y enumeró entre ellos la situación de los músicos de la orquesta municipal quienes “no eran recibidos, no tenían concursos y no podían tocar” y el conflicto de los bibliotecarios “porque durante estos cuatro años no se compró ni un libro, ni hubo nombramientos y las bibliotecas están cerradas”.

A su vez, mencionó la situación de la infraestructura de la biblioteca central de Mar del Plata y el conflicto por la deuda salarial con los músicos que trabajaron durante la temporada de verano: “Eran muchos los indicadores de un secretario que tenía problemas de gestionar. Ni siquiera una política pública innovadora, sino simplemente de gestionar o administrar lo que tenía. Muchas complejidades. Lo que terminó pasando con los bonaerenses es un poco más de esa situación“.