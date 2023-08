Juegos Bonaerenses: echarán a funcionarios municipales tras una insólita eliminación

La Secretaría de Cultura contrató de manera equivocada un servicio de transporte lo que impidió competir a una delegación marplatense.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Un error de funcionarios municipales en la contratación de un servicio de transporte para trasladar a una delegación marplatense que debía disputar la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2023 derivó en la eliminación directa de las y los competidores, y el intendente Guillermo Montenegro decidió que echará a los responsables.

La situación generó un fuerte malestar y decepción entre decenas de personas que tenían todo listo para competir. Se trata de la delegación de Cultura que iba a representar a General Pueyrredon en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses y que, para eso, debían viajar este miércoles a Ayacucho.

Sin embargo, un error de la Secretaría de Cultura municipal, que conduce Carlos Balmacena, lo impidió: contrataron el servicio de transporte necesario pero para este jueves por lo que al no haberse presentado el miércoles en la competencia las y los participantes marplatenses quedaron descalificados. “El problema no fue el transporte, el problema es que no se enroscaron en mirar un mensaje que había cambiado la fecha”, contó este jueves la mamá de una de las participantes de la disciplina de canto, en diálogo con radio De la Azotea (88.7).

“Nos explicaron que se equivocaron, que tenían muchos grupos, que no lo llegaron a ver”, expuso. También mencionó que este miércoles a la noche se comunicó con ella del propio secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, para pedir sus disculpas y para invitarlos a una reunión a llevarse adelante este viernes en la que también participaría Montenengro.

En ese marco, este jueves desde el gobierno municipal confirmaron que el intendente tomó la decisión de echar a los funcionarios responsables, aunque por el momento se desconocen mayores detalles hasta que la medida se oficialialice. “Se está ocupando personalmente del tema”, señalaron fuentes consultadas.

La situación también generó críticas a nivel político. La concejala de Unión por la Patria y presidenta de la comisión de Educación, Mariana Cuesta, apuntó contra “otra torpeza de la gestión de Montenegro”. “Tenían que contratar un micro para que viaje la delegación de Mar del Plata a los Bonaerenses y se equivocaron de día. Los descalificaron sin poder competir. Mar del Plata abandonada por funcionarios que no tienen la cabeza puesta acá”, cuestionó.

Los Juegos Bonaerenses 2023 se iniciaron con la etapa municipal que se extendió desde el 1 de mayo al 30 de junio, mientras que la fase regional se lleva a cabo desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto. Por su parte, la final provincial está programada para disputarse del 15 al 20 de septiembre en Mar del Plata.