Está abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2023

El proceso estará disponible hasta el 30 de abril. Las finales se realizarán este año entre el 15 y el 20 de septiembre.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Los Juegos Bonaerenses 2023 tienen abierta la inscripción para su edición 32 y las y los interesados en participar de la competencia deportiva y cultural tendrán tiempo para anotarse hasta el 30 de abril. Este año la etapa final se llevará a cabo entre el 15 y el 20 de septiembre.

Según explicaron desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes, las y los participantes podrán inscribirse – a través de la web– en las categorías juveniles, personas con discapacidad y trasplantadas, adultos mayores, y estudiantes universitarios. Y la competencia contará con sus tres etapas de disputa: municipal, regional y final provincial; y, al igual que las ediciones anteriores, tendrá más de 100 disciplinas entre actividades deportivas y culturales.

De acuerdo al cronograma de estos Juegos Bonaerenses 2023, la etapa municipal se llevará a cabo del 1 de mayo hasta el 30 de junio, la regional entre el 1 de julio y el 31 de agosto y la final provincial -que históricamente se realizó en Mar del Plata– se desarrollará del 15 al 20 de septiembre.

La edición anterior registró el mayor número de inscriptos de los últimos diez años -350 mil participantes de los 135 distritos bonaerenses- y con el récord de disciplinas: 116.

Entre las principales novedades, la edición de este año tendrá la incorporación de la categoría de 6° grado escolar para Softball y Fútbol 7 mixto. Para la modalidad “Escolar abierta” no habrá límite de deportistas federados. Además, el Hockey pasa a ser de 11 para las categoría libre, y Seven para Copa Buenos Aires; el Rugby masculino será de 15 para libre y Seven para Copa Buenos Aires.

Asimismo, como en los años anteriores los deportes de playa han tenido un gran crecimiento en Handball a la ya existente categoría Sub 16 se le sumará la Sub 18. A su vez, se mantiene la convocatoria en Beach Voley y Fútbol Playa.

Por su parte, las personas con discapacidad podrán ser parte de Voley sentado, Tenis de Mesa, Natación, Goalball, Fútbol PC, Fútbol Int. Síndrome de Down, Fútbol con Discapacidad Intelectual, Bonaerenses en Carrera, Boccia, Básquet S/R, Bádminton y Atletismo. Al igual que la edición pasada, los deportes en los que podrán participar personas trasplantadas serán: Atletismo 1500m, Natación 50m Libre y Tenis de Mesa.

En esta edición también se incorpora la modalidad “Intergeneración”, en la que podrán participar menores de 60 años, con un límite de un Sub 18. Esta iniciativa estará en las disciplinas Orientación, Truco y Tejo, de Adultos Mayores. Por su parte, también se sumará una categoría “B” de Newcom.

En lo que hace a las disciplinas culturales se destacan Cocineros Bonaerenses, Freestyle Rap, Teatro, Música Rock y Conjunto de Cumbia. A su vez, entre las disciplinas culturales para personas con discapacidad, se encuentran el Malambo, Solista Vocal, Danza Folklórica y Narración Oral, entre otras.

Las y los interesados pueden encontrar más información en la web juegos.gba.gob.ar o comunicarse en Mar del Plat con la oficina de Deporte Social municipal en la Pista de Atletismo al 4816848.