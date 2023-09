Artistas, estudiantes y trabajadores marcharon para decir “Cultura no es turismo”

Artistas independientes, colectivos culturales, bibliotecarias y centros estudiantiles expresaron “Cultura no es turismo” en la marcha que se realizó este miércoles en el microcentro de Mar del Plata en rechazo de la unificación de la Secretaría de Cultura con el Ente Municipal de Turismo. A pesar del frío, cientos de jóvenes, trabajadores y trabajadoras salieron a manifestarse en contra de los cambios en la política cultural que adoptó el intendente Guillermo Montenegro. Pasaron por la sede del Emtur y se detuvieron a cantar contra lo que entienden es un “vaciamiento” al área. Qué dicen quienes se oponen a la unificación.

Al igual que en el 2016, asociaciones culturales, grupos artísticos y centros culturales volvieron a la calle para rechazar “políticas de abandono y vaciamiento” y, por eso, este miércoles por la tarde concentraron en avenida Luro y Mitre para luego movilizarse y expresarse con cartelería, intervenciones y cánticos contra la decisión de crear el “Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc).

“Creemos que la cultura es la identidad de un pueblo, de Mar del Plata en este caso. La ciudad no debe ser solo una vidriera en el verano de adorno y recreativo como es lo que intenta esta medida. La cultura construye todo el año en los barrios y distintos espacios“, definió Celeste González, integrante de Somos Mucxs Musicxs, en diálogo con Qué digital.

La cantautora, además, resaltó que el incumplimiento de contratos del verano que venían gestionando en el ámbito de la Secretaría y que, advierten, aún no se solucionó: “Hay compañeras que todavía no cobraron los contratos de temporada. Esta medida es un vaciamiento que viene de hace tiempo porque la Secretaría no venía funcionando”, manifestó.

Fue el fin de semana pasado cuando se realizaron asambleas de distintos espacios en El Séptimo Fuego y La Casa de Enfrente, y en las cuales se declararon en “estado de alerta permanente” y acordaron acciones para llevar adelante como la marcha de este miércoles. En ese sentido, Viviana Ruiz, teatrista y referente de El Séptimo Fuego, afirmó: “Es gravísima la situación que estamos viviendo en la ciudad. No es posible que ponga en funciones al presidente del Emtur cuando en realidad no fue refrendado por el Concejo Deliberante”, consideró en relación a que toda el área cultural pasará a depender de Bernardo Martín.

En cuanto a la agenda de los colectivos artísticos y culturales que rechazan la política del gobierno local, el jueves se iba a realizar un festival en simultáneo al uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante pero, por el paro de trabajadores municipales, estiman que será reprogramado.

“La decisión de movilizar viene en un marco de preocupación, de alerta, de la necesidad de visibilizar una situación que nos parece que es grave como la decisión extemporánea e inconsulta del intendente Montenegro bajo argumentos que consideramos que no son las verdaderas motivaciones y, de algún modo se está trasparentando una falta de gestión que viene hace ocho años y que en este caso corona con la creación de un ente único. Trasparenta una mirada de cultura porque, si la asimilan a turismo, están pensando un concepto que no es el que compartimos teatristas independientes de la ciudad”, señaló por su parte José Luis Britos docente e integrante de la Comisión directiva de la Asociación de Trabajadores de la Región Atlántica (Attra).

“No está bien la decisión tomada por Montenegro, la cultura es un derecho, tenemos que ser guardianes y cuidarla. Trabajamos con Cultura pero siempre acompañamos a los compañeros que no les están cumpliendo para que les den respuesta, y hay mucha desidia“, sumaron desde la Red de salas.

Además de artistas, movilizaron representantes del Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas, otro de los sectores vinculados a la ahora cerrada Secretaría. “En los últimos ocho años las bibliotecas estamos muy bajas de presupuestos y de acción. No hay horas franco, no hay material, cierran espacios porque los bibliotecarios se mueren, se jubilan, tienen traslados y no ponen a otra persona. Están cerrando las bibliotecas públicas de Mar del Plata que son los lugares donde la comunidad tiene un espacio de lectura, recreación, de información y de encuentro. Prestamos los lugares para jornadas de cine, apoyo escolar, talleres de arte y la gente está perdiendo uno de los pocos servicios que el municipio le presta a la comunidad. Estamos muy preocupados porque al juntarnos con Turismo se disuelven los valores que tienen las bibliotecas“, expuso Gisel, profesional a cargo de la Biblioteca de Sierra de los Padres que abarca ocho barrios.

“Me parece una aberración. Cultura abarca mucho más que turismo. La cultura es la vida de los marplatenses, es un error deliberado. Tenemos que luchar, y la calle es el único lugar donde nos podemos expresar”, consideró Pablo García representante del Colectivo EPA y de la Alternativa Cultural Marplatense ‘La Pepe García’.

Con el respaldo de diversas organizaciones políticas y sociales, los centros estudiantiles de escuelas terciarias también se expresaron. “Nos manifestamos porque al igual que otros sectores culturales nos parece importante seguir teniendo espacios. La gestión de este gobierno en particular nos achicó muchos espacios, nos está costando tener teatros para hacer obras y espacios públicos donde poder desarrollar nuestras actividades”, compartieron alumnas de la Escuela Municipal de Danzas.

Y desde el IPA reforzaron la idea de la falta de política que perciben incluso desde antes del inicio de la gestión de Guillermo Montenegro. “Venimos en conjunto con otros centros terciarios de la ciudad de Mar del Plata porque entendemos que viene siendo un proceso sostenido de vaciamiento hace ochos años y que esta decisión que se presenta como una unificación en realidad es el corolario de un vaciamiento. Más allá de la justificación de la operatividad, es un recorte al área de Cultura de nuestra ciudad. Son respuestas de procesos de reorganización”, afirmó Ignacio Román del Centro Estudiantil.

“La cultura no se cierra, es nuestra identidad, es lo que somos y queremos ser. Por eso esto es una censura y por eso estoy acá, en defensa de la democracia. Hay que movilizarse y participar todos los días“, cerró Irene Molinari, representante de Madres de Plaza de Mayo Mar del Plata que encabezó la marcha junto a diversos referentes de las diferentes disciplinas artísticas de la ciudad.