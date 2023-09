Tras la condena, la Eco Asamblea de Parque Camet “controlará” el accionar municipal

El espacio celebró el fallo que condenó al Municipio y destacó que está “orientado al bienestar de la población a través del cuidado del ambiente” . Las repercusiones.

Luego de que la Justicia de Mar del Plata condenara al Municipio al dictaminar que el Parque Camet se encuentra en una “situación de riesgo ambiental”, desde la Eco Asamblea celebraron el fallo que ordena la ejecución de una serie de trabajos prioritarios junto al diseño y puesta en marcha de un “plan de gestión integral”. “Está orientando al bienestar de la población a través del cuidado del ambiente”, consideraron en torno a la resolución que los habilita a cumplir el rol de “contralor” sobre las acciones municipales.

En junio de 2022, la Eco Asamblea de Parque Camet presentó un recurso de amparo ante la Justicia contra las históricas cesiones de tierras a privados dentro de la reserva forestal, una situación que en los últimos años se intensificó con la cesión municipal al Club de Hockey MDQ 06 en 2021 y al Club El Cañón en 2020.

Pero la acción, que buscaba que se detuviera la entrega de tierras a entidades privadas por medio de la modalidad de permisos precarios y sus renovaciones, también apuntaba a que el Municipio realice evaluaciones y estudios ambientales estratégicos con especial hincapié en la protección de ambiente, teniendo en cuenta la biodiversidad que presenta el Parque Camet.

La última de las novedades por parte del espacio asambleario se había dado en junio, cuando acusaron al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 -luego de que los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone rechazaran la demanda y se declararan incompetentes-, de “frenar” durante seis meses el expediente que debía remitirse a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo para continuar con su tratamiento.

El laberinto judicial finalmente terminó a favor de las y los ambientalistas con un fallo -a cargo de los jueces Elio Ricitelli, Roberto Mora y Diego Ucinque- que, consideran, de alguna manera marca un precedente al ser publicado por la Suprema Corte como “destacado” y que condena al Municipio de General Pueyrredon por la “situación de riesgo ambiental” en la que se encuentra el Parque Camet.

“Nos gusta la perspectiva que le dio este tribunal que obviamente es muy distinta a la que había tomado el tribunal anterior que no sabemos si es que no entendía nada o si es que había intereses extraños ahí. El hecho de no querer mandar el expediente al tribunal de alzada o mandarlo parcialmente ya era raro. Tardaron seis meses en enviarlo y si vemos ese tiempo, al final este tribunal fue bastante expeditivo“, analizó en una primera instancia Fernando Lozada, integrante de la Eco Asamblea, para Qué digital.

Así, desde el espacio celebraron la resolución que “fue mucho más allá” ya que, aseguraron, abarca puntos como el saneamiento del Arroyo La Tapera “no del sector que corresponde al parque, sino de todo el arroyo que son 25 kilómetros”, entre otros puntos que consideraron como “destacables” en relación a los humedales, los espacios verdes, la forestación y la contratación de guardaparques.

En ese sentido, aseguraron que van a cumplir el rol de “contralor” de las acciones municipales según dispone el fallo: “Vamos a estar observando cada informe que entreguen, cada relevamiento, para ver cuán real es. Hemos visto en los medios de comunicación que presentan acciones magnificadas. La Eco Asamblea va a cumplir el rol de contralor tanto en el espacio físico de Parque Camet como revisando cada informe y presentación que el Estado está obligado a hacer en este momento”.

De todas maneras, tras las críticas del gobierno al fallo y mientras evalúan los pasos judiciales a seguir, desde el espacio explicaron que el Municipio, a modo de recurso extraordinario, podría apelar a la Suprema Corte aunque “no tiene la obligación de hacerlo” y más teniendo en cuenta un fallo que “está tan orientado al bienestar de la población a través del cuidado del ambiente”.

“Hemos visto respuestas del Municipio en algunos medios y siguen manteniéndose en esa posición obstinada o tendenciosa de ver al parque como si fuese una plaza de ciudad grande donde hay juegos, actividades recreativas y deportivas y punto. No lo entienden como un conjunto de ecosistemas, con la presencia de un humedal”, analizaron.

“Ahora están hablando de hacer zonas recreativas pegadas a las orillas del lago y una limpieza sin ninguna concepción del cuidado de ese ecosistema porque ahí viven un montón de especies. Limpiarlo requiere una conciencia muy particular. No se puede ir y meter una topada abajo y sacar todo lo que hay en el fondo, estás destruyendo un montón de vida, especies y equilibrios a pesar de que todo lo que llega al Arroyo de basura y contaminación de agrotóxicos porque pasa por varios campos fumigados”, sostuvo Lozada.

En esa línea, ratificaron su rol a la hora de controlar las acciones que el Municipio debe cumplir tras la condena a pesar de que, consideran, “continúa con la visión de ver al parque como un lugar para el entretenimiento, igual que ve a la cultura como parte del turismo”.