Artistas de la música siguen reclamando el pago de contratos del verano

Desde las asociaciones de músicos independientes anticiparon que, de no tener respuestas, realizarán un festival a modo de protesta.

A un mes de la reunión con el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, desde las asociaciones de músicos independientes de Mar del Plata reclaman que se cumpla con el pago de la totalidad de los contratos que se adeudan a un gran porcentaje de trabajadores que realizaron funciones en enero y febrero para el ciclo “De Plaza en Plaza” de la Municipalidad. Anticiparon que, en caso de tener respuestas, realizarán un festival a modo de protesta.

En junio, tras distintos reclamos, las asociaciones PLAM, Unión de Musicxs de Mar del Plata (Unmar), Músicos Independientes Organizados (MIO) y Mujeres y Disidencias de la Música Somos Muchxs Musicxs mantuvieron una reunión con el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, quien se comprometió a destrabar los pagos adeudados de la temporada y además escuchó las diferentes problemáticas.

En ese entonces, quienes integran las asociaciones afirman que el funcionario asumió el compromiso a través de un documento de mantener encuentros mensuales para seguir de cerca la realidad de los músicos y su reclamo puntual. Sin embargo, los artistas acusan que nada de eso se cumplió.

“Artistas de la música de la ciudad seguimos reclamando el pago de los contratos de enero y febrero 2023 realizados para la Secretaría de Cultura”, manifestaron desde la unión que nuclea a las diversas asociaciones en conflicto.

Según explicaron, desde la Municipalidad se saldó parte de la deuda pero no la totalidad por eso en conjunto decidieron volver a visibilizar la situación. “En Somos Muchxs Musicxs hay 16 contratos que no están pagos de los cuales 9 todavía no se firmaron y ya actuaron; en la Unmar son alrededor de 10, un número similar es en MIO. En PLAM, como se asoció gente nueva, hay dos o tres contratos que participaron del ciclo De Plaza en Plaza que les deben”, detallaron en diálogo con Qué digital.

Además, señalaron que el año pasado también hubo demoras en los pagos, pero a los 40 días aproximadamente el problema se resolvió. Ahora, ya pasaron siete meses de haber realizado las funciones y la situación se volvió crítica.

Ante la situación inflacionaria, el panorama para los y las artistas se torna “insostenible”, y por eso decidieron volver a visibilizar el conflicto a la espera de una posible nueva reunión con autoridades que podría desarrollarse este martes.

En su momento, quienes se desempeñan en el circuito independiente le exigieron al Municipio que evalúe el sistema de contrataciones y que lo que se realiza en temporada se pague con un plazo máximo de 30 días. “Le exigimos saber qué cantidad de contratos, saber cómo se distribuyen, el tipo de contratos que es bueno para los artistas. No creemos que nos vayan a recibir y seguramente terminemos haciendo un festival en la puerta del Municipio con las asociaciones para que la gente nos acompañe”, anticiparon.