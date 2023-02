Malena Guinzburg y su unipersonal: “La idea es abrazarnos con lo que fuimos”

Lo señaló para Qué digital la comediante que llega a Mar del Plata con el unipersonal que tiene como hilo conductor sus diarios íntimos de la adolescencia.

(Foto: prensa Malena Guinzburg)

Malena Guinzburg se lanzó con su unipersonal y lo trae a Mar del Plata. La única función tendrá lugar este jueves a las 23:45 en el Teatro Roxy, con un show que surgió de los diarios íntimos que la comediante escribió entre 1993 y 1994. “Genera identificación, la idea es que todos podamos abrazarnos un poquito con lo que fuimos”, aseguró en una charla con Qué digital.

En plena temporada teatral, Malena Guinzburg vuelve a Mar del Plata pero esta vez por fuera de “Las chicas de la culpa”. Con su unipersonal y su tono humorístico, compartirá sus sentires durante la adolescencia. “El show tiene un hilo conductor que son mis diarios íntimos que encontré hace un tiempo. Empecé a hacer cosas en Instagram con eso, la respuesta fue tal que pensé en llevarlo al teatro”, compartió.

“Se genera algo muy fuerte con el público, de mucha identificación, y cuando estrené en Capital estuvo muy bueno. Las cosas que escribía eran muy graciosas y genera mucha empatía”, aseguró la comediante y actriz previo a la función en Mar del Plata.

Después de muchas idas y vueltas, Malena se decidió por traer su show a Mar del Plata este jueves a las 23.45 en el Centro de Arte Radio City- Roxy–Melany, San Luis 1750. Las entradas desde $3.800 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del complejo teatral.

La actriz lleva adelante su show más íntimo de stand up, en el que va pasando por distintos temas: el amor, el desamor en realidad, las redes, las dietas, el sexo, los boliches, los rompecabezas. “Los escribí en el 93 y 94, tenía 15 y 16 años. Depende el mes o la semana estoy enamorada de uno o de otro perdidamente. Era bastante depresiva, era ‘muy Andrea del Boca’ donde a las heroínas les gustaba sufrir o se la pasaban llorando toda la novela. Soy de la generación donde las heroínas eran esas. Si no sufrías no era amor, no valía lo suficiente”, reconoció.

Desde su infancia, pasando por su adolescencia y su presente. Leyendo partes de su diario íntimo, aunque ahora dejó de serlo, Malena lee cartas que quizás nunca debería haber escrito y las saca a la luz para, de alguna manera, resignificarlas. “Hoy me puedo reír de cómo éramos y por eso genera mucha identificación. Tampoco me quería bullynear a esa adolescente que fui sino abrazarla con mucha ternura”, agregó.

“SE PUEDE HACER HUMOR CON CUALQUIER COSA”

Malena, hija del reconocido periodista Jorge Guinzburg, reconoció sobre su genealogía: “Nunca me propuse hacer lo mismo que mi papá, me salió. No sé cuánto hay de ADN. Me dediqué a esto y es lo que me gusta. No tuve un padre médico, por eso fui por este lado”. Sin embargo, admitió que aún la señalan como la “hija de…”.

“Todavía un poco pasa, por suerte creo que menos. Lo más jóvenes no saben por ahí quién era mi viejo, eso me impresiona un poco por la edad. Sobre todo en las redes critican pero si van a partir desde ese lugar no quiero compararme con mi viejo, ya no me afecta”, resaltó.

En este sentido, la actriz y comediante se refirió a esas críticas y reconoció que en algunos casos le afectan: “Soy muy autocrítica, nadie me va a ganar en crítica a mí. Me pego bastante y aprendí a ser un poco más amorosa. Sí me duelen cuando yo también siento que no fui graciosa, pero si son mala leche no me afectan, porque hasta Messi recibe críticas”.

Con la convicción de que el humor es una herramienta para comunicarse, Malena se toma el trabajo de elegir qué temas abordar: “Los temas de los que no se puede hacer humor no los hago, pero porque no me parecen graciosos. Creo que se puede hacer humor con cualquier cosa si el chiste es bueno, es la única premisa”.

“Hacer un show de teatro es una incertidumbre, jugársela a ver qué va a pasar con un show es tirarse a la pileta y no saber si hay agua o no. Mar del Plata en temporada es un desafío mayor porque la oferta es enorme y es ir con algo distinto, estoy con ganas y mucho nervios esperando que la gente se cope”, invitó Malena Guinzburg.

No obstante, su unipersonal llega en paralelo a “Las chicas de la culpa”, obra que estrenó en el verano de 2021, en plena pandemia, y rápidamente se volvió un éxito. Junto a Guinzburg, Connie Ballarini, Natalia Carulias y Fernanda Metilli llenan localidades donde se presentan. “Creo que es sano para el grupo tener además proyectos individuales como si fuera una pareja abierta. Nos genera un aire que está bueno pero no porque lo necesitemos”, explicó la comediante.

Incluso, ese elenco continuará su año a pleno y entre el 18 y el 24 de febrero se van a Miami, Estados Unidos. Luego seguirán de gira por el país y después, con el unipersonal, se presentará todos los jueves a las 22 en el Paseo La Plaza. “En marzo volvemos al Metropolitan y por ahora sin ningún reality a la vista”, bromeó la humorista que participó de la tercera temporada de Masterchef.