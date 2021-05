“Mar de los náufragos”, un álbum conceptual que refleja al ser humano

Martín Uría es un cantautor solista independiente que con sus canciones reflexiona sobre el amor, la soledad y las creencias en tiempos de incertidumbre.

(Foto: prensa Martín Uría)

El cantautor y guitarrista independiente Martín Uría está trabajando en la grabación de su séptimo álbum de estudio. Se trata de “Mar de los náufragos” en el cual reúne conceptos sobre el amor, la soledad, las creencias, el humano frente a lo natural, lo fraternal y la belleza.

Martín Uría también es profesor de Historia pero su pasión desde sus inicios estuvo vinculada con la música. “En el ‘Mar de los náufragos’ revalorizo lo humanista frente a esta crisis y naufragio de una civilización o sociedad humana; no estrictamente pandémica, sino global”, señaló en diálogo con Qué digital.

En este sentido, y en el marco de la pandemia de coronavirus, Uría realizó recitales por streaming y comenzó a delinear su próximo álbum. “En 2020 comencé a maquetar y grabar lo que sería mi séptimo álbum de estudio, va a tener nueve canciones propias con sonidos vintage y modernos, pop, hiperhumanista y romántico, agradable de escuchar”, describió.

En su recorrido artístico musical, el cantautor que vive en Mar del Plata presentó en 1997 “EP”, en 2012 “Sabiduría” y un año más tarde “Girando alrededor del sol”. En tanto que en el 2014 lanzó “Proyecto Democanción”, y “Simplemente Martín Uría” fue de la partida 2015. Luego, en el 2016, salió “Cerati L-Mental” y “Futuro” fue su último material de estudio.

De cara al nuevo lanzamiento, el artista presentó en marzo de este año el primer sencillo “Una canción de amor” y a partir del 20 de mayo estará disponible “Hada” en Spotify y las principales plataformas digitales. Además el músico está trabajando con la colaboración de otros artistas en el material audiovisual que acompañará el lanzamiento.

“Mar de los náufragos” cuenta con la colaboración de Nicolás Humeniuk en batería, Maximiliano Castillo en bajo y Daniel Susperreguy (mix/mástering). El arte de tapa está a cargo Daniela Tomé, en tanto la fotografía es de Marcos Hugo Grassi. Martín Uría realizó las voces, guitarras, los sintes, y la producción musical.

-¿En qué etapa estás con tu último disco?

-Desde el año pasado que estoy grabando lentamente en este contexto de pandemia que nos tocó, por suerte pude estar en contacto con un par de músicos. De a poco empezamos a grabar es el séptimo álbum de estudio, un par de temas los tengo grabados en home studio y otros en otros estudios. Tengo cinco discos con canciones propias y dos con versiones de canciones clásicas. Voy sacando sencillo en forma de adelanto, el primero “Es una canción de amor” lo presenté en marzo en Spotify y otras plataformas. Y a partir del 20 de mayo va a salir el segundo sencillo “Hada”, que también es un adelanto del disco que esperamos que en un par de meses esté completo.

-¿Qué te inspiró a componer “Mar de los náufragos”?

-Parto de un concepto, de una idea inicial pensando en un álbum y a partir de ese concepto o idea voy armando y seleccionado las canciones. La mayoría de las canciones de este disco fueron compuestas hace tres o cuatro años. El disco va a tener nueve canciones, después hay un par de canciones que tienen más años pero como se relacionaban al concepto del disco las seleccioné y las acoplé. Siempre estoy haciendo música, toco la guitarra y van surgiendo ideas. Este disco lo pude armar con un concepto muy humanista, las canciones son agradables para escuchar con lindas melodías, la mayorías son en un ritmo medio o más lento. Es un disco tranquilo para que la gente se ponga a escuchar y ponga atención a las letras. Pongo los sentimientos humanos al frente, en medio de esta crisis que está atravesando la sociedad en los últimos años y con la pandemia que se ha profundizado.

– ¿Cómo surgió el titulo?

– Es parte de un verso de la canción “Hada”, el segundo sencillo que voy a estar presentando a partir del 20 de mayo.

-¿Como artista y docente cómo estás atravesando la pandemia?

– El 2020 fue muy largo. Como docente trabajé todo el año de manera virtual y por suerte tengo trabajo como profesor de Historia. Después hice varios recitales por streaming, aunque caseros, y estuve cantando bastante desde casa. Desde el año pasado que estamos pensando que esto se terminé y no se termina nunca. Ahora el 2021, arrancamos a dar clases, algunas son presenciales pero estamos con muchas contradicciones y muchos resquemores. Es medio complicado todo, estamos con muchas dudas.

-Reina la incertidumbre…

– Claro, una incertidumbre fuerte y confusión total. Es un gran concepto que reúne este período. Todo está relacionado con lo que he venido componiendo y armando con el disco. Realmente estamos en un mar de naufragio, por eso también elegí el titulo.

-Está bueno también a pesar de lo incierto que puedas expresarte artísticamente ¿cómo lo atravesás?

– La idea más central con este disco y las canciones que he ido componiendo están ahí. Más allá del título que puede ser medio bajón, detrás de ese título bajón que muestra una realidad hay canciones lindas y letras que ponen lo humano positivamente al frente, el amor como rescate. Son cosas que tratan de ser una caricia desde lo auditivo, sonoro. Son canciones muy agradables para escuchar. La idea es que la gente también se detenga en las letras, hay una poesía que es una caricia para bien.

-¿Cómo te acercaste a la música y cómo fueron tus primeros pasos artísticos?

– Me acerqué a la música desde muy chico, todavía no vivía en Mar del Plata. Me mudé de Buenos Aires a los 15 años. Antes de la adolescencia me encantaba cantar, después conocí la guitarra y me enamoré. Fui al conservatorio y desde la adolescencia comencé a escribir mis primeras canciones. Después no paré de hacer canciones, siempre con la idea de expresar, la fuerza que tiene la música para trasmitir emociones, sentimientos con un mensaje muy musical. Cuando era joven quería vivir de tocar la guitarra, seguí el Profesorado de Guitarra hasta que lo abandoné porque me aburrí un poquito y me di cuenta que de la música no iba a poder vivir así que lo seguí tomando como una pasión que me hacía bien en todo sentido. Siempre fui un enamorado del arte musical y transmitir con canciones ya sea para cinco, diez o mil personas.

-¿Qué artistas te inspiraron?

– Siempre me gustaron el rock argentino y el pop, son mis principales influencias. Desde un Spinetta en adelante o un León Gieco y a nivel internacional miles de bandas. Pero siempre me interesaron más las letras en español.