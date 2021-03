Mar del Plata se prepara para homenajear a Astor Piazzolla: la grilla de actividades

El calendario de propuestas por el centenario del músico y compositor comienza con la “Semana del 100 aniversario” y se extenderá a lo largo del año.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

El Municipio presentó la “Semana del 100º Aniversario de Astor Piazzolla”, el evento que cuenta con el acompañamiento de la Fundación Piazzolla y ofrecerá diversas actividades y espectáculos culturales. Además, durante el acto adelantaron las propuestas que se realizarán a lo largo del año para rendir homenaje al músico y compositor.

La “Semana del 100° aniversario de Astor Piazzolla” tendrá lugar del 7 al 14 de marzo. Estará repleta de actividades que incluyen música, teatro, danza, videos difundidos por redes sociales y charlas.

El acto de presentación tuvo lugar en el Centro Cultural Villa Victoria Ocampo, ubicada en Matheu 1851. Durante la presentación el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, detalló en qué va a consistir la “Semana del 100º Aniversario de Astor Piazzolla”. Además estuvo acompañado por Sandra González con quien trabajaron en conjunto para algunas de las propuestas que van a estar disponibles en la ciudad.

“Es un año muy complejo para programar, los artistas presentes saben la complejidad que lleva poder hacer un evento de estas características con las dificultades, incertidumbres”, resaltó Balmaceda. En este sentido, el funcionario compartió que hace meses que vienen trabajando junto a la Fundación Astor Piazzolla para lo cual mantuvieron un “contacto fluido y directo con Laura Escalada Piazzolla, con Daniel Villaflor Piazzolla esencialmente para armar un calendario de actividades a lo largo del año”.

La propuesta del Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, es poder compartir con el público qué significa la obra de Piazzolla y cómo interpela a los distintos lenguajes artísticos. “Astor era una persona muy particular y muy sanguínea que decía lo que pensaba, a veces decía cosas que hoy parecen inapropiadas. En una nota dijo: ‘Los marplatenses no me vienen a ver’”, recordó.

“Nos parece interesante saber qué significa y cómo se construyó Piazzolla”, consideró el secretario de Cultura previo a puntualizar los eventos que se realizarán en el transcurso del año.

La “Semana del 100° Aniversario de Astor Piazzolla” se iniciará el próximo domingo 7, con un unipersonal que conjuga teatro música, relato y narración oral. Las actividades continuarán el jueves 11 de marzo –el día en el que el artista cumpliría 100 años- cuando se realizará un espectáculo conjugado con la Fundación Piazzolla en el Teatro Colón. Se trata de “Revolución Humana” y la compañía Fantango con Ana Fontan.

El viernes 12 a las 21, subirá al escenario el “Quinteto Triunfal”. Por otro lado, el sábado 13 a las 11 empieza un ciclo de charlas sobre la vida y obra de Piazzolla en el Shopping Los Gallegos que será conducido por Marcelo Gobello, quien es el curador de la Fundación Piazzolla tanto para el Centro Cultural Kirchner como en nuestra ciudad. Las actividades continuarán los sábados y serán con entrada libre y gratuita.

El sábado 13 pero a las 21:30 en el Teatro Colón se realizará un espectáculo con el recorrido del tango. Y el domingo a las 19 se presentará “Piazzolla tango world”. Por otro lado, en la Plazoleta del Tango, ubicada en Belgrano y La Rioja, Emanuel Marin realizará una performance de danza y tango.

SEMANA DEL CENTENARIO Domingo 7 20:00| Teatro Municipal Colón Mariela Kogan en el unipersonal “Una música nueva”. Jueves 11 18:00| Plazoleta del Tango, Belgrano esquina La Rioja Emmanuel Marín. Intervención de danza y música. Jueves 11 20:30 |Teatro Municipal Colón. Espectáculo: “Revolución Humana” y compañía Fontango, con Ana Fontán.

Lanzamiento de “Piazzolla en 5 minutos”. Difusión libre y gratuita a través de redes sociales y plataformas digitales. Viernes 12 21:00| Teatro Municipal Colón Actuación del “Quinteto Triunfal” Sábado 13 11:00|Auditorio de Los Gallegos Shopping Inicio del ciclo de charlas sobre la vida y obra de Astor Piazzolla. Con la Fundación Astor Piazzolla. Conduce y coordina: Marcelo Gobello. 21.30| Teatro Municipal Colón “Recorrido musical por la historia del tango” Domingo 14 19:00| Teatro Municipal Colón “Piazzolla Tango World”, con Emmanuel Marín y elenco.

EL AÑO DE PIAZZOLLA: ACTIVIDADES PRINCIPALES

“Los horizontes programáticos son cortos pero estamos avanzando para concretar lo que estamos programando”, advirtió Balmaceda durante la presentación sobre las actividades para homenajear a Astor Piazzolla.

El cronograma de actividades durante el año contempla presentaciones de abril a diciembre de la Orquesta Municipal, la Banda Sinfónica, la Orquesta Municipal de Tango. Desde el Municipio proyectan que la Orquesta pueda cerrar el 7 de diciembre, fecha de la última presentación de Piazzolla en 1982, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.

A partir de abril y hasta noviembre se realizará también el Ciclo “Camino al Festival”. Consiste en la proyección de películas musicalizadas por Astor Piazzolla. Es organizado en conjunto con el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa) y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

En el transcurso del año, además, se desarrollará “BiciArte en Movimiento” con doce bicicletas intervenidas artísticamente que se van a recorrer lugares emblemáticos vinculados con Piazzolla. Participa de la iniciativa la Delegación local del Colegio Profesional de Turismo.

Además contemplan reproducir en distintos escenarios, con entrada libre y gratuita, “Piazzolla para niños”. Un ciclo destinado al público infantil con la obra teatral y musical “Piazzolla y yo”, de la Fundación Román González. También se realizará la muestra de Horacio Ferrer para compartir la obra poética del tango que compuso junto a Astor Piazzolla.

Por otro lado, prevén realizar de abril a diciembre el ciclo “Piazzolla Joven”, con presentaciones de jóvenes intérpretes marplatenses (canto, danza, grupos musicales) en diversos escenarios. Y en el mismo periodo se realizará el ciclo “Por siempre Astor” con la participación de prestigiosos músicos e intérpretes marplatenses que actuarán en diferentes teatros y centros culturales. Y junto al diario La Capital la Secretaría de Cultura realizará “Astor en Mar del Plata” una muestra de fotos itinerante y entrevistas realizadas por el diario.

Por último, adelantaron que seguirá desarrollándose el ciclo “De Plaza en Plaza” con actuaciones de artistas marplatenses en plazas, sociedades de fomento, polideportivos y espacios comunitarios.