Nazarena Vélez cierra la gira de “Me enamoré de vos” en Mar del Plata

“Hacemos reír con algo tan cotidiano como la pareja”, señaló la actriz y productora a Qué digital previo a la función de este viernes en el complejo teatral de San Luis 1750.

(Foto: producción "Me enamore de vos")

Fuera de temporada, Nazarena Vélez desembarca en Mar del Plata para cerrar la gira de la obra “Me enamoré de vos”. La comedia romántica que protagoniza con su pareja Santiago Caamaño y dirige Diego Pérez se podrá disfrutar este viernes a las 21 en el complejo teatral ubicado en San Luis 1750.

“Le recomiendo a todo el mundo la obra porque es un tema universal, para quien está o estuvo en pareja, para quienes ven la relación de sus viejos. Es el amor pero tomado desde el humor. Es el lado B, de esas cosas que tanto no se hablan sobre la convivencia y estar en pareja pero siempre desde el humor”, invitó Nazarena Vélez.

“Me enamoré de vos” se presenta este viernes a las 21 en el Teatro Roxy del complejo ubicado en San Luis 1750. Las entradas a $1500 se pueden adquirir por Plateanet o en la boletería. Según la propia artista, la pieza que tiene una duración de 70 minutos es una propuesta “ideal” para divertirse y pasar un rato diferente.

La obra -coproducida con Lucas Rodríguez- es una comedia romántica que narra la historia de Jazmín y Mingo, pareja desde hace 3 años y quienes en un ámbito distendido desnudan con mucho humor lo mejor y lo peor de su particular convivencia. Antes de subir al escenario en Mar del Plata, la actriz y productora compartió que la propuesta le llegó en diciembre y que después de la temporada decidió salir en una gira que ahora cerrará en la ciudad.

“Comenzamos en enero en Las Grutas, Río Negro. Santiago, además de ser mi pareja es un actor increíble, que la rompe toda y cuando vimos la respuesta de la gente decidimos llevarla de gira y fue espectacular, creo que va ser así en Mar del Plata. Él tiene su familia en Mar del Plata y va desde toda la vida, así que queríamos cerrar esta gira después de todo un año”, señaló Nazarena Vélez previo a la función en la ciudad.

“Disfruto todo de actuar con Santiago y me la hace muy fácil arriba del escenario así que es un placer laburar con el Bocha”, continuó la actriz.

Según anticipó la actriz y productora, “Me enamoré de vos” culmina un gran año y no realizarán temporada a raíz del embarazo de su hija Barbie Vélez. “Me pienso quedar con mi hija que va a tener a su bebito en el mes de febrero entonces no pienso alejarme de ella bajo ningún punto de vista. Así que seguramente el verano me esperará haciendo una comedia en calle Corrientes”, explicó y aclaró: “Todavía no definí ni el teatro, ni el elenco porque estoy eligiendo”.

Cabe recordar que la obra está dirigida por Diego Pérez. El actor y comediante asumió el desafío luego de que se lo pidiera la propia actriz. “Es un amigo, ya había laburado mucho con él y me parece uno de los mejores actores. Le propuse que se animara a dirigir y automáticamente me dijo que sí, que era algo que tenía ganas de hacer. Y no me equivoqué, hizo un trabajo impecable y entendió todo para hacer reír a la gente”, enfatizó y agregó: “Divertir a la gente fue el impulso más importante“.

Por último, Nazarena Vélez admitió que está disfrutando de su presente laboral arriba, debajo del escenario y ahora también en televisión. “Me encanta estar en Los Ángeles de la Mañana (LAM). Al principio tenía miedo porque soy muy cuidadosa, siempre hablaron de mí en los programas de espectáculos por eso me costaba mucho, pero hoy encontré un lugar, siempre desde el respeto”, concluyó.