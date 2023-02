“Perdida Mente” continúa con funciones en Mar del Plata

Desde la producción informaron que el elenco prolongará su estadía en la ciudad con funciones de martes a domingo en el Teatro Atlas, avenida Luro y Corrientes.

(Foto: archivo/ Qué digital)

A partir del éxito que tuvo este verano en Mar del Plata, Perdida Mente continuará con funciones en marzo, de martes a domingo en el Teatro Atlas. Muchos elencos se despiden de la temporada pero otros como en este caso decidieron prolongar su estadía en la ciudad un mes más.

“Informamos que el elenco artístico, producción y sala del teatro Atlas de Mar del Plata, han resuelto prolongar su temporada en la ciudad, postergando su despedida para poder continuar ofreciendo sus funciones de martes a domingos durante el mes de marzo”, indicaron este fin de semana a través de la cuenta de Twitter del Multiteatro Comafi.

“Perdida Mente” continuará con funciones en Mar del Plata y se podrá disfrutar de martes a domingo a las 21 en el Teatro Atlas, en avenida Luro y Corrientes. Las entradas desde $4.500 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería de la sala.

Este verano “Perdida Mente”, obra que escribió Mariela Ascensio y cuenta con la dirección de José María Muscari, inició con la fuerza con la que se mantuvo en cartel en la Ciudad de Buenos Aires e inmediatamente tuvieron que sumar funciones. Además, obtuvieron dos premios Estrella de Mar.

Protagonizada por Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega, Ana María Picchio y Patricia Sosa, la obra relata lo que atraviesa una jueza nacional cuando siente que su mente no está funcionando correctamente. Por eso decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para solicitarles su ayuda. “Es un quinteto de mucho lujo que el público ovaciona de pie cada noche. Cuando termina la función, las 300 – 400 personas se levantan eyectadas de las butacas para aplaudirlas, es un ritual que no sucede todos los días en el teatro. Estoy agradecido que esto pase y lo vivo como un lujo que me da la profesión”, señaló en una nota previa con este medio su director José María Muscari.

Cabe recordar que este verano, Ana Maria Picchio y Leonor Benedetto ganaron y compartieron el premio Estrella de Mar en el rubro Mejor Comedia Dramática. “Dirijo al elenco con Leonor Benedetto y Ana María Picchio a la cabeza, que son dos grandes actrices y grandes personas, muy capas arriba y debajo del escenario. Para mí, son de las mejores actrices del país, Leonor tiene 80 años y Ana María 69, y siguen haciendo teatro”, destacó previamente el director.

Perdida Mente es una comedia dramática que se hace preguntas del tipo: “¿Cómo funciona tu cabeza? ¿Cuánto afectan tus emociones a tus actos de cada día?”. La obra que se podrá apreciar hasta fin de mes en Mar del Plata, es en definitiva una obra que invita a reflexionar sobre las emociones, es potente pero al mismo tiempo sensible y divertida.