Rottemberg: “Están faltando empresarios teatrales que apuesten por Mar del Plata”

El empresario cumple 45 años produciendo teatro para el disfrute de marplatenses y turistas. Además, comienza a cerrar lo que será la temporada 2024.

Este verano Carlos Rottemberg cumple 45 años de trabajo ininterrumpido en la ciudad y es uno de los empresarios que cada año defiende la actividad teatral con la impronta de los inicios. Es uno de los productores que sigue apostando y esta temporada ofrece una cartelera muy variada, aunque reconoció: “Para mi gusto, están faltando empresarios que apuesten por Mar del Plata”.

El lunes pasado en el Casino Central se desarrolló el evento “Mar del Plata levanta el telón”, donde artistas nacionales y algunos locales realizaron la foto tradicional para inaugurar una nueva temporada. En esta ocasión el productor teatral Carlos Rottemberg estuvo presente acompañando a los elencos que este verano serán parte de su cartelera que justamente levantan el telón de sus 45 años de trabajo ininterrumpido. En diálogo con Qué digital, trazó un balance en el cual se sintió orgulloso por “no haber claudicado en los años más magros”.

“Hay que entender que para mí esta sigue siendo una ciudad ícono desde el punto de vista de la memoria emotiva de los argentinos. Siempre digo lo mismo y lo repito, hagamos la prueba en pleno invierno en cualquier mesa del país y preguntemos al estilo sin repetir y sin soplar: ¿Cuál es la principal ciudad turística argentina? Y uno dice Mar del Plata, incluso lo dicen quienes no vienen, porque es una marca registrada”, reflexionó el productor teatral que este verano cuenta en su cartelera con siete espectáculos diferentes.

Con el objetivo de preservar la calidad y diversidad, este verano el empresario preparó una cartelera con siete espectáculos para un universo amplio de público. “Laponia”, “Dinosaurios… una aventura jurásica”, “Perdida Mente”, “Revuelto”, “El divorcio”, “Jenny, la paraguaya” y “Palabra plena”, son los títulos seleccionados para este verano en Mar del Plata. “Intentamos que sea lo más heterogéneo posible”, compartió.

En ese sentido, en un verano en el que la cartelera cuenta con más de un centenar de propuestas comerciales e independientes, el empresario insistió en que “el marplatense y la marplatense tienen que seguir defendiéndola“.

LA PRODUCCIÓN DE ESTE VERANO, EL QUE SIGUE Y LA RENOVACIÓN

Es así que el dueño de salas del Complejo Atlas-América, Bristol, Neptuno, Lido y el Teatro Mar del Plata después de 45 años -uno de ellos con una temporada en plena pandemia- vuelve a elegir a la ciudad para el disfrute de marplatenses y turistas. “La programación se arma durante el invierno y ahora viene la verdad, cuando el público elige: este sí, este no. La del 2023 se cerró hace seis meses y es lo que hoy esta debutando. Es la verdadera apuesta de cada año, mientras tanto estoy programando Mar del Plata 2024, porque esa es mi función”, adelantó.

Y en esta misma línea, se animó a anticipar algo de lo que se verá el próximo verano: “Acabo de cerrar con Martín Bossi para la temporada que viene en Mar del Plata y estoy trabajando con mucho entusiasmo para debutar el año que viene en Navidad. Sería imposible, para el cine, el teatro, los libros, no estar un año adelantado para justamente llegar en fecha”, explicó sobre su anticipación.

Carlos Rottemberg comenzó su carrera en 1978, con solo 21 años y es parte de una generación destacada de productores. “Nosotros no somos otra cosa que descendientes de quienes inventaron a Mar del Plata como la capital del espectáculo, no inventamos nada. Hace 80 años se inventó. En 1940 alguien tuvo la idea de sumarle espectáculo a la playa y ahí empezó la historia. Somos quienes tratamos de continuarlo, ahora me inquieta un poquito que no haya renovación“, reconoció.

Así, el empresario analizó que más allá de haber soportado la pandemia, hay muchos de sus colegas que ya no están y que su ausencia se siente al momento de seguir produciendo en Mar del Plata. “Lo de Lino (Patalano) fue muy fuerte porque de aquella camada de cuando empecé, me fui quedando muy solo. Ustedes me buscan a mí para que hable de la actividad no porque sepa más, sino porque los otros ya no están. Me falta la gente para reunirme después de las funciones como hacíamos antes, que nos quedábamos hasta que amanecía, eso me angustia mucho. Para mi gusto están faltando empresarios teatrales que apuesten por Mar del Plata”, cerró Carlos Rottemberg.