“Haga Algo”, un absurdo que critica y divierte en cada función

La obra escrita y dirigida por Natalia Kramer rinde homenaje a Samuel Beckett y Eugene Ionesco para cuestionar a las instituciones familiares y gubernamentales.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Este verano hay obras que sorprendieron y cautivaron al público, y una de ellas es “Haga Algo. Absurdo en tres actos”, escrita y dirigida por Natalia Kramer. Una propuesta colectiva marplatense que se desprendió de un taller y, a fuerza de trabajo sostenido y convicción, le rinde homenaje a Samuel Beckett y Eugene Ionesco.

Ganadora de dos premios Estrella de Mar en el rubro Teatro Marplatense y Mejor Dirección, la obra es un homenaje al teatro absurdo y una forma de “resistencia” para lo que es hacer producciones independiente en la ciudad. “Desde el estreno la respuesta fue hermosa y ahí empezamos a dimensionar todo lo que habíamos hecho, la obra sigue creciendo y este reconocimiento nos pone muy felices. Estamos procesando todo”, expresó Natalia Kramer a Qué digital.

“Haga Algo. Absurdo en tres actos” se puede ver todos los viernes a las 22, hasta el 3 de marzo, en Cuatro Elementos Espacio Teatral, Alberti 2746. Las entradas generales a $1200 se pueden reservar o adquirir a través de Alternativa Teatral.

“Haga Algo…” se inspira en las dramaturgias de Samuel Beckett y Eugene Ionesco, referentes del denominado “teatro del absurdo” o “antiteatro” europeo, aquellas piezas de vanguardia emergentes del universo caótico de posguerra que rompieron con la estructura clásica como el realismo o el naturalismo.

“Recuerdo que entrenando con este grupo en el América Libre les dije: ‘¿Y si hacemos una obra?’. Así empezamos con este procedimiento de investigación a fondo con dramaturgia propia, con un montón de ensayo y sacrificio que fue coincidir once personas para ensayar y concretarlo todo a pulmón”, resaltó la artista marplatense.

Luego de dos años de un sostenimiento arduo de investigación teórica y práctica nació el proyecto como una creación colectiva con dramaturgia propia, apoyada en los procedimientos particulares de la poética explorada.

Escrita y dirigida por Natalia Kramer con la asistencia de Agustín Elordi, la obra también fue seleccionada para ser parte de la Fiesta Regional de Teatro Independiente de la Provincia de Buenos Aires. El elenco que conforman Mariana Cammi, Luciano Paciotti, Marco Antonio Bianchino, Mariela Acosta Musumeci, Pamela Alías, Marcelo Enzo Di Luciano, Héctor Perello, Lolo Caracciolo y Estefania Mezzanote surgió del taller “Absurdo avanzado: análisis y herramientas para el entrenamiento actoral”.

“Hace catorce años que tenía ganas de dirigir pero no me animaba, soy muy exigente y también con muchas inseguridades. Sentía que necesitaba una formación mucho más profunda y a mí la pandemia me vino bien para poder estudiar y sentirme un poco más idónea para llevar adelante este proyecto que le hace homenaje al absurdo europeo”, explicó la dramaturga y directora.

A partir de diferentes herramientas como la repetición, en “Haga Algo… “ logran cuestionar tragicómicamente a las instituciones: en este caso se centra muy fuerte en la familia y sus mandatos, la política estatal, la religión y el uso del tiempo. La obra está atravesada por el existencialismo filosófico y propone nuevos interrogantes sobre la vida, la sensibilidad y empatía por otras personas. Una búsqueda que vale la pena ir a ver en una sala de teatro y dejarse atravesar por ña estética y la musicalidad que propone desde una mirada absurda marplatense.