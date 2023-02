Obras de teatro que empiezan a despedir la temporada en Mar del Plata

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Luego del fin de semana extra largo, hay elencos y obras que comienzan a despedirse de la temporada de teatro en Mar del Plata. Este verano, la cartelera volvió a ser diversa como en tiempos de prepandemia y el público supo acompañar. Dentro de la gran variedad de propuestas entre producciones comerciales e independientes, Qué digital ofrece un listado con opciones vigentes para todo tipo de público.

En este sentido, cierran la temporada “Mucho bardo y pocas nueces” en la sala Payró y “Canciones para mirar” en la sala Laureti del Puerto. También se despide el elenco de “Me quiere, no me quiere” en el Club del Teatro y “Eternamente Argentina” en el Teatro Municipal Colón. Además, es una gran oportunidad para disfrutar de una experiencia sensorial en Villa Victoria y se despide la obra del género absurdo “La escopeta” en Cuatro Elementos.

A su vez, la multipremiada comedia “Laponia” realiza las últimas cinco funciones en Mar del Plata. “Bufón Chejov x Garzón“ vuelve con cuatro últimas funciones en el Teatro Auditorium y el humor del Gato Peters se despide con “Alpargato humor para los de a pie” en el Centro de Arte Radio City, Roxy y Melany.

En “Canciones para mirar”, desde el absurdo y en un paisaje onírico atemporal, los personajes de Agapito y la señora de Morón Danga construyen con los espectadores un vínculo basado en la fantasía. La única función tendrá lugar este miércoles a las 21 en el Puerto. A partir de disparatados y maravillosos textos, y fundamentalmente a través de las canciones de Maria Elena Walsh, se ponen en escena el absurdo de la guerra y la violencia, el respeto y amor y el cuestionamiento al orden “natural” y jerárquico de las cosas y del mundo.

ME QUIERE, NO ME QUIERE