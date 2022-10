Festivales de música, diseño y teatro para disfrutar en Mar del Plata

En diferentes espacios de la ciudad, este viernes, sábado y domingo habrá opciones variadas para cortar con la rutina.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

En el inicio de un nuevo fin de semana, muchas personas indagan sobre qué se puede hacer en Mar del Plata. Por este motivo, Qué digital comparte un listado con una serie de propuestas que alternan entre festivales de diseño, música y teatro para tener presente para quienes desean salir a entretenerse.

Como parte de las actividades para elegir qué se puede hacer en Mar del Plata, este fin de semana se despide la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura con promociones, sorteos y presentaciones. En el Teatro Auditorium se inaugura la 21° edición de “Usina de Arte”. Además, La Troupe Médica vuelve este viernes a las 21 con su espectáculo “Con dones para hacer el humor” al Teatro Roxy.

El programa radial Marplatónico celebra su pasión por difundir artistas locales con un festival de rock alternativo. Por otro lado, comienzan los festejos por los 20 años de Trimarchi y el sábado habrá una actividad libre, gratuita y recreativa a cargo de La Bici Naranjita.

Este fin de semana continúa el ciclo de Teatro x la Identidad con las presentaciones de “Zapa” y “Buenos Aires Épica”. Particularmente el sábado la agenda estará plagada de música: el cantautor uruguayo Toto Yulelé junto a Mery Vanborde presentarán sus últimos materiales en La Casa de Enfrente. Y Los Decoradores llegan con “La Kermesse” a GAP. Y finalmente el domingo se podrá disfrutar de una nueva función del ciclo Cine Arte Auditorium.

Como parte de las recomendaciones para saber qué hacer en Mar del Plata, cabe aclarar que si bien en el listado se establece el día y horario informado por las producciones de cada uno de los espacios culturales, se recomienda prestar atención a las redes sociales o vías de contacto de cada una de las propuestas ante posibles cambios e imprevistos que puedan surgir.

ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE LA FERIA DEL LIBRO

Desde su apertura el pasado 1 de octubre y luego de un fin de semana largo con mucha participación de marplatenses y turistas, la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura se despide con múltiples propuestas.

En lo que resta del evento, el cronograma de actividades previsto cuenta con interesantes alternativas para acercarse a conocer las últimas publicaciones, con presentaciones, charlas y debates sobre los más diversos temas y géneros literarios. Este viernes a las 18:30, el autor de novelas policiales Sergio Olguín estará conversando sobre sus historias protagonizadas por el personaje de la periodista Verónica Rosenthal.

Mientras que el sábado a las 17 participará Agustina Caride con la novela ganadora del Premio Clarín “Donde retumba el silencio”. En la anteúltima jornada, Marisa Potes presentará a las 18 su primera novela histórica, “La soledad de los secretos”, y Gabriela Exilart, a las 19 hará lo propio con su último material “El susurro de las mujeres”. Y el domingo a las 18:30 Carlota del Campo con “Tierra ardiente” culmina con los conversatorios.

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Centro Terminal Estación Sur, Sarmiento y Alberti



21° EDICIÓN DE “USINA DE ARTE”

“Usina de Arte” inaugura este viernes a las 18 la 21° edición en los diferentes espacios de artes visuales del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes.

Se trata de la exhibición anual de alumnos de todas las carreras de la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro que incluyen Formación Básica, Profesorado de artes visuales, Diseño Gráfico, Ilustración, Fotografía, Realizador, Escenografía y Realizador en artes y medios Audiovisuales. Las diferentes propuestas se exhibirán en el hasta el jueves 20 de octubre.

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Foyer alto y bajo y Paseos de la imagen 1 y 2

TROUPE MÉDICA DE MAR DEL PLATA

La Troupe Médica vuelve este viernes a las 21 para presentar su espectáculo “Con dones para hacer el humor” en el Centro de Arte Radio City Roxy – Sala Melany. Después de algunos años de ausencia retorna el ya conocido espectáculo de humor y música con un estilo creado hace cuatro décadas y que ahora suma temas de actualidad, música y coreografías, con libretos y dirección del Doctor Edgardo D. Seijó.

Leticia Mazzoni, Chichita Coronel, Marcela Artero, Soledad García, Horacio García, Miguel Cotrofe, Alberto Rio, Luis Merlino y otros artistas invitados brindarán una función imperdible. Se suma en esta oportunidad Valentina Molina, coreógrafa y campeona del WorldLatin dance cup grupal en Colombia 2019.

“Les aseguramos diversión garantizada o le devolvemos su tristeza”, señalaron quienes organizan el evento.

Entrada: $1200 por Plateanet o en la boletería del complejo

$1200 por Plateanet o en la boletería del complejo Sala: Teatro Roxy, San Luis 1750

FESTIVAL MARPLATÓNICO

El programa radial Marplatónico, producido por Pistilo Records, celebra su pasión por difundir artistas locales con un festival. El evento tendrá lugar este viernes a las 21 en El Patio donde participarán bandas de rock alternativo locales como “D.D.D”, “Las Catapultas”, “Baldoni” y “Ciudad Careta”.

Tres amigos desde hace varios años formaron la productora A Bordo. “Nos gusta la música de toda la vida, el rock más precisamente. Y para mayor exactitud, el rock alternativo. Organizamos conciertos, hicimos programas de radio”, compartió con Qué digital uno de los impulsores del proyecto.

Marplatónico se emite los viernes por KLA de 15 a 16. Es una plataforma de difusión, revisión histórica y encuentro de cientos de artistas locales. “Llevamos más de setenta programas y ya es un espacio de referencia para la nutrida escena marplatense de músicos inquietos y arriesgados”, destacaron de cara al festival.

Entradas: Gratis por Intagram, en puerta estarán a $400

Gratis por Intagram, en puerta estarán a $400 Lugar: El Patio, avenida Constitución 5949

CICLO TEATRO X LA IDENTIDAD

El tradicional ciclo cumple 20 años desde que comenzó a realizarse en la ciudad, con la organización de Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata junto a la Asociación de Trabajadores del Teatro Región Atlántica (Attra). Este sábado a las 21 el público podrá disfrutar de “Zapa” en el Séptimo Fuego. La obra se ubica en Cuyo en 1817 en medio de la nada, donde dos mujeres se reúnen en secreto con la intención de integrarse a la red de espías que colaboraban con el General San Martín para poder cruzar Los Andes y así cumplir su gesta libertadora.

El domingo será el turno de “Buenos Aires Épica”, con localidades agotadas. La pieza narra la historia de cinco amigas que se juntan una vez por semana a suicidarse de manera poética en Buenos Aires. Ante la imposibilidad de concretar el acto, deciden buscar la poesía pero a partir de un acontecimiento épico.

El sábado 22 el ciclo continua con “Ensayo sobre el miedo” de Federico Polleri y el domingo 23 será el turno de “Gurka”, dirigida por Víctor Iturralde. El ciclo concluirá el último fin de semana del mes con las funciones de “De cartón” del grupo Esto que Somos, con la dirección de Rosita Pelaia, y “Un gaucho llamado Martín Fierro”, de Jerónimo Búffalo, el viernes 28 en El Club del Teatro. Las últimas propuestas para participar del ciclo son “Viajeros de toda sinrazón” de José Luis Britos en Cuatro Elementos y “Pan de sal” de la compañía Teatro Locomún en El Club del Teatro.

Entrada: A la gorra. Reservas a través de la página web.

A la gorra. Reservas a través de la página web. Salas: El Séptimo Fuego, Bolívar 375

El Club del Teatro, Rivadavia 3422

LA BICI NARANJITA LE PONE MÚSICA AL TRIMARCHI

Después de dos años vuelve a la presencialidad el Trimarchi para festejar 20 años del evento más grande de diseño de Latinoamerica. En este sentido, cabe destacar una actividad gratuita que tendrá lugar este sábado desde las 11 y hasta las 13 desde los Molinos de Viento del Paseo Dávila y hasta el Museo MAR (ida y vuelta).

Bad Boy Orange arriba a Trimarchi en su triciclo a pedal pintado de naranja, con mesa de DJ y sonido para brindar una fiesta a quienes se acerquen. La Bici Naranjita es el nuevo y más movido triciclo DJ que musicaliza las calles en vivo. Al comando de Bad Boy Orange ofrece baile en movimiento a través de un estilo de vida feliz y opuesto al sedentarismo.

Bad Boy Orange promueve una nueva forma de entretenimiento, y no solo con el objetivo de reinventar la pista: “Si la gente no va al club ¿que hacemos?, o… ¿qué tal si llevamos el club a la gente? y por qué no, bailando y pedaleando”, confesó previo a llegar al evento. La Naranjita se ha transformado en un verdadero suceso que en cada recorrido convoca a cientos de personas que expresan su pasión por rodar.

Entrada: Gratis, apto para todas las edades. Llevar Skates, rollers, longboards, runners y todo tipo de vehículos a tracción humana

Gratis, apto para todas las edades. Llevar Skates, rollers, longboards, runners y todo tipo de vehículos a tracción humana Lugar de encuentro: Molinos de Viento del Paseo Dávila

TOTO YULELÉ JUNTO A MERY VANBORDER

El Centro Cultural La Casa de enfrente recibe este sábado a las 21 al cantautor uruguayo Toto Yulelé junto a Mery Vanborder.

Toto Yulelé es el proyecto solista de Rodrigo Odriozola, músico y compositor. Tiene tres discos editados: Jugar (2013), De cuando aluminé (2017) y Una Casa (2021). El artista busca continuar con la tradición de cantautores del Uruguay aportando una mirada contemporánea y resignificando ritmos tradicionales del país. En esta oportunidad presenta su último disco y llega por primera vez en Mar del Plata. Estará acompañado por el pianista marplatense Julián Rossini como músico invitado.

A su vez, Mery Vanborder, integrante de Las Magdalenas, antes de su gira por Chile, presentará canciones de su disco solista “Universa” (2020) como así también nuevo material de su próximo disco.

Entradas: $700 anticipadas en Passline.com o en Librería El ALEPH, Corrientes 1740

$700 anticipadas en Passline.com o en Librería El ALEPH, Corrientes 1740 Lugar: Centro Cultural La Casa de Enfrente, Córdoba y 25 de mayo

LOS DECORADORES PRESENTAN LA KERMESSE

El encuentro “redondo” será el sábado desde las 21 en GAP. Los Decoradores integrado por Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo, Hernán Aramberri, junto a artistas invitados, vuelven a Mar del Plata para ofrecer un nuevo encuentro de música y fiesta, con una selección de temas que pasarán por todos los discos de Los Redondos.

La Kermesse no sólo es el reencuentro sobre los escenarios de parte de los integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sino un revivir del espíritu que se enciende cada noche junto a su público. Tras sus presentaciones en Cosquín Rock, Obras, Montevideo, y dentro de su gira 2022, Los Decoradores vuelven a Mar del Plata con uno de los rituales que cautiva a varias generaciones.

Entradas: desde $3000 por Articket o en puntos de venta: La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420, y Conex, San Martín 3263 (Mar del Plata). También en Tres Picos, avenida 59 N°2874 (Necochea), Disquera Ft Collins, Necochea 2831 (Olavarria) y Kiosco El Zorro, 25 de Mayo 1288 (Ayacucho)

desde $3000 por Articket o en puntos de venta: La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420, y Conex, San Martín 3263 (Mar del Plata). También en Tres Picos, avenida 59 N°2874 (Necochea), Disquera Ft Collins, Necochea 2831 (Olavarria) y Kiosco El Zorro, 25 de Mayo 1288 (Ayacucho) Lugar: GAP, avenida Constitución 5780

CINE ARTE EN EL AUDITORIUM

Este domingo el tradicional ciclo Cine Arte Auditorium continúa con la proyección de “El Brindis”, de Laurent Tirard. Las funciones tendrán lugar a las 16:30 y 18:30 en la sala Astor Piazzolla. La película hará que el espectador se involucre en la crisis que atraviesa el protagonista de esta historia gracias a la ruptura de la “cuarta pared”. Un francés de mediana edad, ególatra reflexiona sobre distintos aspectos de su vida mientras prepara el discurso que deberá dar en el casamiento de su hermana.

EL BRINDIS

(Duración: 87 minutos | Francia – Bélgica| Apta para mayores de 13 años)



Sinopsis: Un francés de mediana edad, burgués y bohemio, entra en una crisis existencial luego de que su novia se diera cuenta de algo que el espectador descubre en el segundo minuto de El brindis: Adrien, a sus 35 años, es un tipo insoportable, ególatra y superadito, que mira a su familia con desprecio aun cuando ni su madre, ni su padre, ni su hermana ni su cuñado hagan demasiado para merecerlo.

Elenco: Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Julia Piaton, Francois Morel, Guilaine Londez, Kyan Khojandi, Marilou Aussilloux y Sarah Surco.

Dirección y guion: Laurent Tirard.

Proyecciones: domingo a las 16:30 y 18:30