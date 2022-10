Rocambole dará una charla gratuita en Mar del Plata

Invitado por Jóvenes Solidarios, el artista presentará “De regreso a Oktubre” el sábado en el Museo MAR y conversará sobre el arte como herramienta de transformación.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Este año Jóvenes Solidarios celebra 20 años y en el marco de los festejos invitaron a Rocambole para que brinde una charla libre y gratuita en Mar del Plata. El conversatorio denominado “De regreso a Oktubre”, tendrá lugar este sábado en el Museo MAR y el eje central será en torno al arte como herramienta de transformación social y política.

Rocambole vuelve a Mar del Plata y se presenta este sábado a las 18 con entrada gratis, por orden de llegada hasta agotar la capacidad del auditorio del Museo MAR, avenida Félix U. Camet y López de Gomara.

Ricardo “Mono” Cohen -popularmente conocido como Rocambole- es considerado un referente de la contracultura y la autogestión. Es artista plástico y diseñador gráfico reconocido por sus trabajos con el grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, donde diseñó todas las portadas de sus discos, afiches, escenografías, videos y todo lo que atañe a su identidad visual.

Además de realizar clips animados para proyectar en recitales, en 2008 realizó la secuencia animada en la película “La cámara oscura”, de Victoria Mennis. En el último tiempo dictó cursos de ilustración en diversas instituciones y es prosecretario de arte y cultura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Desde la organización no gubernamental que trabaja por la inclusión social desde el 2002 sobre todo en áreas como la educación, trabajo, deporte, cultura y géneros, remarcaron que la entrada para compartir el conversatorio con Rocambole en Mar del Plata es gratuita y por orden de llegada. No obstante, prevén sorteos de obras, firma de autógrafos y, sin lugar a dudas, no faltará el rock.

Al día siguiente, el dibujante seguirá en Mar del Plata para ser parte nuevamente del Trimarchi, el evento de diseño gráfico más importante del país. En su vigésimo aniversario, el artista ofrecerá un workshop para quienes se inscriban. “Experiencia Rocambole: El camino de la producción artística autogestiva” será dictado junto al gestor cultural Lucas Lombardía y Flavio Mammini, socio fundador de Grafikar.