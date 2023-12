“Perdida Mente” desembarcará por segunda temporada en Mar del Plata

Con algunos cambios en el elenco, la obra que encabezan Leonor Benedetto y Ana María Picchio volverá al Teatro Atlas a partir del 26 de diciembre.

Leonor Benedetto y Ana María Picchio (Foto: archivo / Qué digital)

Tras el éxito recogido el verano pasado, la obra “Perdida Mente” volverá a la cartelera de Mar del Plata por segunda temporada consecutiva: a partir del martes 26 de diciembre se presentará en el Teatro Atlas con la continuidad en el elenco de Leonor Benedetto y Ana María Picchio y con la incorporación de Iliana Calabró, Mirta Wons y Emilia Mazer.

“Conmueven y gustan”, expresaron desde Multiteatro Comafi cuando anunciaron que “Perdida Mente” regresaría durante la temporada 2024 al Teatro Atlas de Mar del Plata (de Luro y Corrientes). Allí se presentarán a partir del martes 26 de diciembre y las entradas, desde $12 mil, ya se encuentran a la venta de través de Plateanet.

El verano pasado, la obra que escribió Mariela Ascensio y que cuenta con la dirección de José María Muscari, desembarcó en Mar del Plata con la fuerza con la que se mantuvo en cartel en la Ciudad de Buenos Aires e inmediatamente tuvo que sumar funciones.

En el elenco serguirán Leonor Benedetto y Ana María Picchio -que este año ganaron y compartieron el premio Estrella de Mar en el rubro Mejor Actriz de Comedia Dramática- y a ellas se sumarán Iliana Calabró, Emilia Mazer y Mirta Wons en reemplazo de Karina K, Julieta Ortega y Patricia Sosa.

La obra relata lo que atraviesa una jueza nacional cuando siente que su mente no está funcionando correctamente. Por eso decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para solicitarles su ayuda. “Es un quinteto de mucho lujo que el público ovaciona de pie cada noche. Cuando termina la función, las 300 – 400 personas se levantan eyectadas de las butacas para aplaudirlas, es un ritual que no sucede todos los días en el teatro. Estoy agradecido que esto pase y lo vivo como un lujo que me da la profesión”, señalaba el verano pasado Muscari en una entrevista con Qué digital.

Se trata de una comedia dramática que se hace preguntas del tipo “¿Cómo funciona tu cabeza?” y “¿Cuánto afectan tus emociones a tus actos de cada día?” y que invita a reflexionar sobre las emociones, con sensibilidad y diversión.