Por el éxito, “El Equilibrista” suma funciones en Mar del Plata

Por la gran convocatoria de público, el unipersonal de Marcelo Dayub se presentará de miércoles a domingo a las 21 en la sala ubicada en Santa Fe 1751.

(Foto: Juan Martin Alfieri)

Desde que estrenó en Mar del Plata, El Equilibrista, el unipersonal de Mauricio Dayub,se transformó inmediatamente en un éxito. Por tal motivo decidieron agregar funciones a partir de este miércoles y así se presentará cinco veces a la semana.

El Equilibrista saldrá a escena de miércoles a domingos a las 21, en el Teatro Bristol ubicado en Santa Fe 1751. Las entradas a $1100 se pueden comprar en boletería del teatro o en www.plateanet.com.

Cabe destacar que con esta obra Mauricio Dayub obtuvo el premio Ace de oro 2019 y premio Ace como Mejor Actor en Unipersonal y César Brie como Mejor Director.

“Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué”, señala en la sinopsis el protagonista de esta conmovedora pieza teatral.

Y, en esta misma línea, agrega: “Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo”.

La autoría de “El equilibrista” es de Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub, mientras que la obra cuenta con la dirección de César Brie. El unipersonal cuenta también con diseño de escenografía móvil y vestuario a cargo de Gabriella Gerdelics. El diseño de fondo lumínico es de Graciela Galán y la iluminación está a cargo de Ricardo Sica. Y la musicalización es de Pablo Brie.