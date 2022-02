¿Qué se puede hacer en Mar del Plata un fin de semana sin playa?

Obras de teatro, circo, recitales de música y presentación de libros son algunas de las propuestas para disfrutar este viernes, sábado y domingo en la ciudad.

Esta temporada las propuestas culturales se multiplicaron en la ciudad. Pero en días frescos y de inestabilidad surge la pregunta: “¿Qué se puede hacer en Mar del Plata?”. Ante las diferentes opciones, Qué digital ofrece un listado de actividades y espectáculos para disfrutar este viernes, sábado y domingo dentro de las innumerables alternativas que hay a nivel comercial e independiente.

Dada la tercera ola de la pandemia de covid-19 las funciones y conciertos en espacios cerrados se realizan con los protocolos sanitarios por lo cual hay que respetar el uso de tapaboca–nariz. A su vez, para la mayoría de los eventos se pide el “pase sanitario” que acredite el calendario de vacunación. Y para gran parte de los espectáculos, también, se sugiere comprar o reservar entradas previamente.

El recorrido por las recomendaciones inicia este viernes con dos propuestas teatrales. Por un lado, la obra “Voraz y melancólico” de Toto Castiñeiras este fin de semana culmina con sus presentaciones en la Sala Payró. Y el unipersonal “Magallanes 2.0” sube al escenario de la Sala Jorge Lauretti en pleno corazón del puerto de la ciudad.

Por otro lado, este fin de semana se despide el tren museo itinerante y las funciones de circo con entrada libre y gratuita en la Estación Ferroautomotora. Y por la noche, La Rústica celebra un nuevo aniversario a puro rock en El Patio.

El fin de semana culmina el domingo con distintas alternativas para la familia. Por un lado, el programa Argentina Florece inaugura una serie de shows musicales en el predio del Museo MAR. En tanto que en el Espacio Unzué se presenta el libro “Un Circo en Myanmar”, de Josefina Pérez Gardey. Como antesala de lo que será el Día del Titiritero Marplatense, en El Galpón de las Artes se realizará una varieté de títeres a cargo del colectivo EPA. En simultaneo, Pablo y Guadalupe Olmedo presentan canciones para jóvenes con entrada gratuita en los jardines de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA EN EL MUSEO CASTAGNINO

Este viernes a las 21:30 se realizará un concierto de música de cámara con obras originales para clarinete, soprano y piano llamado “An die Musik”, frase que en su traducción significa, “a la música”. La soprano Edith Villalba, Gonzalo Borgognoni en clarinete y Leopoldo Gaillour en piano engalanarán la noche.

El programa estará integrado por obras muy particulares pocas veces realizadas en escenarios marplatenses. Autores de la talla de Franz Schubert con tres lieder sobresalientes como Der Hirt auf dem Felsen (el pastor en la roca), An die Musik (obra que le da nombre a este concierto por ser un himno de gratitud hacia nuestro sagrado arte), Gretchen am Spinnrade (Margarita en la rueca), un homenaje a J. S Bach del compositor Béla Kovàcs, tres canciones alemanas op 103 de Louis Spohr y diversas obras de Gabriel Fauré entre otras.

Entrada: general $1300, descuentos a estudiantes, jubilados y Soy Marplatense

general $1300, descuentos a estudiantes, jubilados y Soy Marplatense Lugar: Museo Castagnino, avenida Colón 1189

“VORAZ Y MELANCÓLICO” SE DESPIDE DE LA CIUDAD

La obra dirigida por Toto Castiñeiras realiza las últimas funciones este viernes, sábado y domingo en la Sala Payró del complejo teatral Auditorium.

La obra atravesada por el mito del hombre lobo y la mujer lobo, es una historia de un posible amor. Un amor que trae consigo un apetito que pareciera no saciarse con nada. Es una historia de amor trunca, que de tan trunca podríamos sospechar, no es tal, no existe.

La Rubia y El Lobo, son el vehículo para que en “Voraz y Melancólico” puedan convivir el amor materno, las festividades telúricas, la violencia inconducente, la mentira, la sensualidad, la alopatía como excusa para amansar a quien no quiere ser manso; para que conviva con todo eso, lo colérico, lo infantil y lo inocente; lo procaz y lo salvaje, lo puro y lo impuro. Todo esto en medio de juegos de peña y de kermese, bajo una luna vigilante que crece velozmente, y que amenaza con volverse “llena” y traer consigo algún tipo de desgracia esperada o algún tipo de nuevo milagro.

Entrada: $500 por Plateanet o en la boletería del teatro ubicado en Boulevard Marítimo 2280

$500 por Plateanet o en la boletería del teatro ubicado en Boulevard Marítimo 2280 Sala: Payró del Teatro Auditorium

ÚLTIMO FIN DE SEMANA DEL TREN ITINERANTE Y FUNCIONES DE CIRCO EN MAR DEL PLATA

El Tren Museo Itinerante es una formación restaurada integralmente en el Taller Junín Ministro Mario Meoni, que inició en agosto del año pasado su recorrido por las provincias de Buenos Aires y La Pampa, atravesando 1300 kilómetros de vías para llegar a más de 15 destinos, donde más de 30 mil personas conocieron los detalles más destacados de los viajes en ferrocarril en distintas épocas históricas.

Por su parte, el Cirque XXI a cargo de Marcos “El Bicho” Gómez narra la historia en la cual los circos viajaban en trenes de ciudad en ciudad llevando la alegría a cada una de las estaciones desplegando sus grandes carpas y atracciones, a través de acróbatas, malabaristas, equilibristas, luces y sonido de última generación, y un vestuario original adaptado a esa época.

Ambas atracciones confluyen en el rescate nostálgico de los pasajes más esplendorosos de cultura e historia de los ferrocarriles argentinos. Las actividades finalizan este fin de semana luego de una exitosa temporada en la ciudad.

Entrada: libre y gratuita, con reserva a través de la página web o haciendo fila por orden de llegada. Se requiere de “pase sanitario” para el acceso

libre y gratuita, con reserva a través de la página web o haciendo fila por orden de llegada. Se requiere de “pase sanitario” para el acceso Lugar: Estación Ferroautomotora

“MAGALLANES.0”

La versión argentina de la obra “Magallanes.0″ interpretada por Claudio Pazos y dirigida por Merceditas Elordi se presenta este viernes y sábado en la Sala Lauretti ubicada en el Centro Comercial del Puerto. El proyecto está ideado para realizar el recorrido de Magallanes en las costas de América.

Se trata de un monólogo multigénero en el que “el ideario de la expedición de Magallanes, en la primera vuelta al mundo, recoge hitos contradictorios de la historia de la humanidad entre religión y ciencia, nuevo y viejo mundo, colonización y democracia: es el hombre en la conquista del mar y el universo”.

“Magallanes.0” es una obra contemporánea, vivencial y humanista, que revisa los valores sociales desde el primer hecho globalizador, descubriendo así lo diverso como natural frente a lo jerárquico del ser humano.

Entrada: $500 por Plateanet

$500 por Plateanet Sala: Jorge Lauretti, Centro Comercial del Puerto

LA RÚSTICA CELEBRA 18 AÑOS

La banda marplatense se presenta este sábado para festejar sus 18 años a puro rock. Como banda invitada estará presente Cuatreros.

La Rústica se formó en el año 2003 y está integrada por Matías López en voz y guitarra, David Galiano en guitarra, Leandro “Pato” Sedano en bajo y Sebastián Fernández en batería. En 2006 grabaron el EP, “A punto de estallar” que contiene seis canciones. Durante ese tiempo La Rústica compartió escenario con bandas como La Mancha de Rolando, Cielo Razzo y MAD, entre otras.

Durante 2018 el grupo se encontró trabajando en su segundo álbum “Oxígeno” que se lanzó en formato digital a fines de 2019 y en formato físico en 2020.

Entrada: $500 por articket.com. En puntos físicos se pueden conseguir en La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420; Conex, San Martín 3263; Merci, Falucho 2551 y ADN Store, Calle 61 2813 en Necochea.

$500 por articket.com. En puntos físicos se pueden conseguir en La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420; Conex, San Martín 3263; Merci, Falucho 2551 y ADN Store, Calle 61 2813 en Necochea. Lugar: El Patio, Constitución 5949

“UN CIRCO EN MYANMAR” EN EL ESPACIO UNZUÉ

Josefina Pérez Gardey, la artista circense más conocida como “Muruya”, relata una historia real que se desarrolla en un circo en la ex Birmania al que viajó con su compañero Nacho Rey. El proceso fue tan intenso que la artista comenzó a reflejar sus vivencias a modo de diario íntimo y luego de cuatro años se concretó en un libro.

“Convivimos durante ocho meses junto a artistas internacionales y locales, sumándonos a una gran familia. Es mi primer libro y estoy muy feliz de poder presentarlo en la ciudad. Y de poder manifestarme también desde la escritura como una rama artística a mi profesión circense”, manifestó la autora.

La presentación del libro será a las 18.30, al aire libre y además de lecturas de pasajes del mismo se proyectarán videos y fotografías en pantalla gigante para acompañar el relato y hacer conocer al auditorio un país tan lejano como exótico.

“Fue una experiencia muy particular, en un país del sudeste asiático, con una cultura muy diferente, en su mayoría profesantes de la religión budista. En Myanmar las fronteras estuvieron cerradas por mucho tiempo, entonces el pueblo birmano conserva su originalidad. Allí no hubo circo durante 50 años por lo que nuestra llegada y la del circo internacional fue una revolución, bienvenida y a la vez rara para ellos”, destacó.

Entrada: gratis con “pase sanitario”

gratis con “pase sanitario” Lugar: Espacio Unzué, Río Negro 3470

NAHUEL PENNISI EN EL PROGRAMA “ARGENTINA FLORECE”

“Argentina Florece”, el programa del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Gestión Cultural que despliega escenarios por todo el país, llega a Mar del Plata con espectáculos en vivo para todas las edades. Desde este domingo hasta el 1 de marzo tendrán lugar los viernes, sábados y domingos, en el predio del Museo MAR para acompañar a quienes se encuentren disfrutando sus vacaciones.

El primer encuentro será este domingo desde las 19:00, con las presentaciones de Los Inestables de Siempre, el grupo musical Triángula y el cierre estará a cargo del cantante Nahuel Pennisi.

Los Inestables de Siempre es una banda marplatense que se formó a fines de 2016, pero en parte, es la continuidad de un proyecto que comenzó diez años antes: Sentimentalporno. Es una apuesta a un proyecto más ligado al rock canción o pop rock, que hace hincapié en la poesía. En julio de 2019, luego de pisar los principales escenarios de la ciudad, logró editar su primer disco, que se encuentra en todas las plataformas digitales y en formato físico.

Triángula es un proyecto liderado por las músicas, intérpretes y compositoras Micaela Vita, Noelia Recalde y Nadia Larcher. Las tres artistas tienen un vasto recorrido por la música popular y coincidieron en 2017 en la grabación del tema Marzo para el disco “Cría”, fundando lo que sería el primer antecedente de esta super banda, cargada de emotividad y potencia femenina. Triángula circula alrededor de la canción del universo femenino entendido política y poéticamente en el contexto de las transformaciones sociales vividas en los últimos años El grupo se completa con Juan Saraco en guitarras, Lucas Bianco en bajos y Jonatan Szer en batería y percusión.

Nahuel Pennisi es cantante, compositor y guitarrista y comenzó a tocar de manera autodidacta a los 4 años de edad. Pasó por distintos instrumentos hasta que finalmente llegó a la guitarra. Comenzó como músico callejero en Buenos Aires y no paró hasta convertirse en un virtuoso músico profesional de proyección internacional. Hoy lleva editados más de tres álbumes de estudio, recibió varios premios y es reconocido por grandes artistas de distintos géneros y nacionalidades.



VARIETÉ DE TITERES EPA

Como antesala del Día del Titiritero Marplatense el colectivo EPA llevará a cabo este domingo una varieté de títeres en El Galpón de las Artes. Según adelantaron, todo el dinero recaudado será a beneficio de la realización del Primer Encuentro de Títeres “Pepe García”.

“Empezamos el año con una sensación muy linda…la solidaridad es la prueba más clara de que la humanidad no está perdida. De a poco nos llegan donaciones, nos consultan por las funciones a beneficio y esperamos que pronto también aparezcan los sponsor que necesitamos. Quien quiera ser parte de este proyecto puede hacerlo desde cualquier lugar del mundo”, indicaron quienes integran el colectivo EPA.

Entrada: por cooperación solidaria. Reservas por la página web

por cooperación solidaria. Reservas por la página web Lugar: El Galpón de las Artes, Jujuy 2755

CANCIONES PARA JOVÉNES

Este domingo a las 20:30 en los jardines de la Universidad Nacional de Mar del Plata Pablo y Guadalupe Olmedo presentan “Canciones para grandes jóvenes” con entrada gratuita. El espectáculo musical promete reunir y recorrer canciones de autores de la música popular nacional.

Las funciones se realizan contemplando todos los protocolos sanitarios vigentes y en caso de suspensión por mal tiempo las fechas serán reprogramadas.