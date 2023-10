Teatro Inclusivo Damos Sala: “Apostamos por un teatro que celebre las diferencias”

El grupo surgió hace siete años, está próximo a estrenar dos obras y lanzó una rifa para costear los gastos. La palabra de la impulsora de la iniciativa.

(Foto: gentileza Teatro Inclusivo Damos Sala)

La ciudad tiene una gran oferta teatral independiente y hay proyectos que se enmarcan en proyectos de impacto social como lo es Teatro Inclusivo Damos Sala. El grupo que surgió hace siete años en Mar del Plata pretende “visibilizar a las personas con discapacidad en el ambiente teatral marplatense”. Previo a estrenar dos nuevas piezas teatrales, la impulsora de la iniciativa, Nora Colares, compartió los desafíos y lo que significa este espacio tanto para talleristas como para participantes de un proyecto que se propone aprender nuevas herramientas y romper con ciertas estigmatizaciones.

“Inclusión corresponde a un compromiso social y esto implica incorporarla en todos los asuntos, tampoco se habla de discapacidad en entrevistas o notas que suelen realizarse a los referentes de la actividad teatral, al menos acá en Mar del Plata”, indicó en una charla con Qué digital Nora Colares, coordinadora general del proyecto.

El grupo Teatro Inclusivo Damos Sala está formado por personas con o sin discapacidad. El taller es abierto a la comunidad y se realiza durante todo el año y es arancelado. Los encuentros se dan los lunes, martes y jueves en Cuatro Elementos, Alberti 2746. Para quienes deseen consultar o inscribirse pueden hacerlo por WhatsApp al 2236862658.

Después de siete años de trabajo ininterrumpido y autogestionado, este año el grupo percibió muchos avances y a través de la inquietud particular y al darse cuenta que funcionaban los proyectos se embarcaron en estrenar dos obras de teatro en noviembre y así, como todo proyecto autogestionado, busca recaudar fondos. “Una de las propuestas es ‘Mi amor sos vos’ con cinco actores y tres actrices que se estrena el 23 de noviembre y ‘Para ver pájaros’ con dos actrices en escena que estrenan el 26 de noviembre”, adelantó Corales.

“En esta etapa se suma un gran desafío para el equipo: poder resolver juntos la rentabilidad de los mismos. Son proyectos de autogestión, nosotros bancamos el alquiler de sala, el vestuario, la escenografía. No contamos con un productor o productora, entonces se nos ocurrió hacer rifas para cubrir los gastos escénicos. En esta instancia debemos recaudar el dinero en el menor tiempo posible”, explicó Colares.

Quienes deseen adquirir rifas para colaborar con la producción escénica pueden comunicarse por WhatsApp al 2236862658 y el sorteo se realizará el próximo 4 de noviembre. Más información a través de sus redes sociales Instagram y Facebook.

Actualmente el grupo está formado por 40 personas entre facilitadores, talleristas y acompañantes terapéuticos. “Se denomina Teatro Inclusivo por ser una propuesta que responde positivamente a la diversidad de las personas, planteando el reconocimiento y la valoración de la diversidad como un derecho humano y no como un problema”, definió.

“Venimos a pasarla bien, no a darla en el blanco. En el espacio íntimo de clase, estudiantes que al inicio escuchan pasivos, silentes y que no protagonizan, vemos de pronto que participan activamente”, ejemplificó.

“ES NUESTRA RESPONSABILIDAD VISIBILIZAR PARA DECONSTRUIR”

Hay una marcada línea editorial del proyecto que busca generar un cambio en la sociedad. “Hablamos de un compromiso social, de un espacio físico y de profesionales que están preparados para recibir a quienes deseen vivir la experiencia de hacer teatro dando a cada persona interesada lo que necesita”, profundizó Nora Colares.

“A la discapacidad no se la nombra, no se la convoca, cuando vamos a ver obras de teatro no vemos a personas con discapacidad en el elenco porque todavía no está naturalizado”, reconoció y agregó: “Nuestra intención no es reclamar, todo lo contrario, es nuestra responsabilidad como educadores visibilizar para deconstruir”.

“Hacemos teatro, entrenamos y creamos. El taller es un espacio artístico, no es un espacio terapéutico, eso viene por añadidura. Si bien todos los integrantes pertenecemos a una misma grupalidad, asistimos diferentes días con dinámicas distintas”, describió.

En este sentido, por ejemplo, los lunes los encuentros se dan de 17 a 18:30, y facilitan la clase Nora Colares junto al profesor de música Fernando Constantini. “Fusionamos teatro con este género artístico que nos permite incursionar en sonidos vocales, instrumentales, ritmos, armonías y melodías. Recientemente grabamos un videoclip utilizando una canción que trabajamos el primer cuatrimestre”, ejemplificó.

Todo el laburo que venimos haciendo favorece el proceso cognitivo: percepción, atención, memoria, lenguaje y pensamiento

A su vez, los martes de 17:30 a 19, Colares coordina la clase junto a Marcelo Altable, actor y gestor de Teatro Sensorial a Oscuras, y allí apuntan principalmente a la exploración y el descubrimiento. “Trabajamos buceando con el juego para que encuentren su propia impronta, la estrategia utilizada es el juego dramático que nos invita a pensar y repensar creativamente lo que hacemos”, expuso.

Y, en esta misma línea, agregó: “Cuando improvisamos debemos percibir el entorno y ofrecer una respuesta a cambio, aceptando la respuesta del otro, creando nuevos significados con lo que va pasando. Así van comprendiendo que están con otros construyendo ficción, van incorporando los conceptos de teatro, los elementos, como así también la disciplina y el compromiso grupal”, expuso.

Por su parte, los jueves de 17 a 19:30, Nora junto al actor Carlos Deprati dan la clase para profundizar en actuación. “Si bien el grupo sabe que ‘no trabajamos por un resultado’, la dinámica y la complejidad del proceso permitió conocer con mayor profundidad la tarea del actor/actriz, sobrellevando dificultades, y dándonos cuenta que hacer teatro no es lineal; es como en los vínculos, si no sale como lo esperábamos, aunque hayamos puesto mucho para lograrlo, tenemos muy en claro, que eso, de alguna manera, nos salva”, analizó.

Con diferentes herramientas, el grupo va aprendiendo la técnica teatral para luego a estar en un escenario. “Venimos a entrenar, no es un espacio de puro divertimento. En el transcurso de estos años queremos lograr a través del teatro una participación ciudadana común”, indicó.

“Lo más difícil para la persona con discapacidad es la sociedad. En el grupo hay actores y actrices con diferentes condiciones que representan una verdadera diversidad y aunque tenemos que esperar la evolución de este movimiento hoy puedo celebrar que una mujer gestora de una sala marplatense -rompiendo estructuras y estereotipos- convocó a uno de los integrantes del taller para formar parte de una obra de teatro de su autoría. Esto permite acceder a la igualdad de oportunidades en este ámbito”, compartió.

Por otro lado, dentro del recorrido sostuvo que a veces lo planeado no se termina concretando. “Aprendimos que a veces hay cosas que no funcionan y no pasa nada. Es no quedarnos quietos, tener un objetivo y siempre ir por un poco más. Tiene que ver con el crecimiento grupal e individual. Cuando empezamos a crear hay una etapa donde nos bancamos la incertidumbre y hay que tener coraje”, subrayó.

Para terminar, Nora Corales recalcó el espíritu que tiene el proyecto. “En teatro aprendemos a pensar por nosotros mismos, a soñar nuestros propios sueño y a no callar. Y esa confianza en nosotros mismos nos hace fuertes. Las improvisaciones, por ejemplo, fomentan que la persona decida y elija. Y los encuentros, mediante el juego con la dificultad y ahí dan el salto, crecen física intelectual y emocionalmente”, definió.

“Apostamos por un teatro que celebre las diferencias sin obstáculos, ni barreras. Basta de perpetuar un imaginario que nos anula, estigmatiza y no nos deja formar parte de la comunidad”, cerró.