Temporada 2024: un enero a puro stand up en Mar del Plata

Un repaso por las distintas propuestas que estarán esta temporada en distintos escenarios comerciales marplatenses.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La oferta teatral, como cada temporada de verano en Mar del Plata es variada y el stand up aparece como una de las propuestas que pisa fuerte en los distintos escenarios de la ciudad durante enero. Un repaso por algunas de las propuestas disponibles en el teatro comercial marplatense.

Para quienes busquen stand up de autor, local y “Marplanauta“, tendrán en el cronograma de espectáculos a Pablo Vasco con su show especial. El show de quien supo quedarse con el premio Estrella de Mar 2022 tendrá lugar en la sala Laureti del Teatro Auditorium, en el centro comercial del Puerto de Mar del Plata los miércoles 10, 17, 24 y 31 de enero a las 21.30. Las entradas, desde $3.500, se pueden adquirir a través de Plateanet.

Luego de cumplir una década tratando de hacer reír a quien se le cruce desde un escenario, se dio cuenta de algo: había juntado una considerable cantidad de material que hablaba sobre su ciudad natal. A esa base, luego le sumó textos nuevos para dar forma a este nuevo espectáculo que define como “una declaración de amor (y humor) a la ciudad más hermosa e inexplicable del universo”.

Por otro lado, los sábados de enero más el 3 de febrero en la Sala Melany (San Luis 1750) se presentará Ezequiel Campa con su espectáculo “Sí, pero no”. Las entradas, a partir de $10.000 se pueden conseguir a través de Plateanet.

Se trata del quinto espectáculo de stand up del actual panelista de Bendita TV, por el que además ya fue nominado a mejor show de stand up en los Premios Estrella de Mar 2023, premio que ya había recibido en 2021 por su show “Cheto y Choto”.

Por otro lado, Nachito Saralegui presentará su show homónimo donde recorrerá momentos alegres de su vida y otros un tanto perturbadores junto a la música y la comedia. Será los miércoles 19 y 24 de enero en el Teatro Roxy de Mar del Plata, en San Luis 1750, con tíckets a $9.000 en boleterías o en Plateanet.

Darío Orsi también dirá presente en Mar del Plata con su nuevo show “Desastre”, con presentaciones el sábado 6 y el viernes 12 de enero en el Teatro Roxy (San Luis 1750). Las entradas a $9.000 se venden por Plateanet o en boleterías. Con un enfoque humorístico, Orsi aborda a lo largo de su show temas como el amor, el sexo, el paso de los años y la vida de las personas “rata”.

Este verano también llegará Martín Dardik, también conocido como “El Trinche”, con un show que tendrá funciones el domingo 7 de enero y el martes 23 de enero desde las 23.30 en el Teatro Roxy-Radio City (San Luis 1750). Las entradas se consiguen por Plateanet o en boleterías a $10.000 pesos.

Luciano “Lucho” Mellera también dirá presente esta temporada en el teatro comercial marplatense. Tendrá funciones los lunes 8 y 22 de enero desde las 21 en el Teatro Roxy-Radio City (San Luis 1750): las entradas se consiguen desde $7.500 pesos en Plateanet o boleterías.

Mellera dejó atrás su carrera como creador y redactor publicitario para convertirse en uno de los mayores exponentes del stand up latino, al punto tal que participó de TEDx Río de la Plata en cinco oportunidades, frente a más de 10 mil personas, y hasta llevó su stand up al Teatro Colón.

“El Bananero” también llegará a Mar del Plata con su unipersonal denominado “Cancelame esta”. El comediante se presentará el domingo 7 de enero en Abbey Road (Juan B. Justo 620) con entradas desde $10.000 que se consiguen a través de Passline.

Hace más de una década de Mike Chouhy pertenece al mundo del stand up y este verano llegará al Teatro Roxy-Radio City (San Luis 1750) con su nuevo trabajo “Tibio”: harto de la grieta se necesita a alguien que se la juegue y diga lo que nadie quiere decir, pero justamente, este no será el show. Mike no se la juega por nada y solo buscará hacerte reír.

Las funciones serán los martes 9, 16 y 30 de enero a las 23.30 y los tíckets se consiguen desde $9.000 en Plateanet o boleterías.

También en el Roxy-Radio City estará Nicolás De Tracy, con su show de stand up “Crónico”: se trata de su tercer unipersonal estrenado a fines de 2022 y con el cual ya realizó giras por la Costa Atlántica. Las presentaciones serán los miércoles 10 y 24 de enero y el lunes 12 de febrero, y las entradas desde $9.000 se consiguen por Plateanet o en boleterías.

El stand up femenino también dirá presente con “The Agustina Show“, este 16 y 30 de enero en la Sala Melany (San Luis 1750). Las entradas se consiguen desde $5.000 a través de la web de Centro de Arte o en boleterías.

Malena Guinzburg, por su parte, presentará nuevamente en la Sala Melany “Mi querido diario”: será el martes 23 de enero en el Teatro Roxy-Radio City desde las 21.30. Las entradas se consiguen desde $9.000 por Plateanet o en las boleterías del teatro.

También estará esta temporada Marian Moretti: presentará “Juira!” los miércoles 10 y 17 de enero desde las 23.30 en el Teatro Roxy-Radio City (San Luis 1750). Las entradas desde $7.000 se consiguen por Plateanet o en boleterías.

“Es viernes señores y tu cuerpo lo sabe”: la frase, inconfundible, pertenece a Sole Macchi y este verano estará en Mar del Plata para dar su show unipersonal en Notarius (Colón e Independencia) el domingo desde las 21. Las entradas, desde $7.000 pueden conseguirse a través de la web Boletería.com.ar.

“Mentime que me gusta” es el nombre se su nuevo show en el que aborda temas como “amores, sexo, cuernos, relaciones tóxicas”, siempre desde el humor.

En Notarius también dirá presente Juan Barraza el jueves 11 de enero desde las 22. Será la segunda vez que presentará en La Feliz su espectáculo “En un confuso episodio”. Las entradas, desde $6.500 se consiguen por Boletería.com.ar.

Por su parte, el jueves 11 de enero Pablo Picotto presentará en el Teatro Roxy-Radio City (San Luis 1750) “Tiempos Modernos”, un show de stand up y personajes. Las entradas se consiguen desde $6.500. Quien también dará una sola presentación será “Nanutria, el gocho de oro” el 20 de enero desde las 21.30 en esa misma sala: las entradas desde $9.000 se consiguen en Plateanet o en boleterías.