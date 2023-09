Un libro sobre la “vida desconocida” de Javier Milei: “Es un líder inestable”

El periodista Juan Luis González llega a Mar del Plata para presentar el libro “El loco” en el cual aborda la intimidad del candidato presidencial de La Libertad Avanza.

(Foto: gentileza Juan Luis González)

El periodista Juan Luis González llega a Mar del Plata para presentar su libro “El loco: la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política Argentina”. Tras el batacazo que dio el candidato presidencial de La Libertad Avanza en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el material se popularizó ya que indaga en aspectos particulares: su infancia, “secretos místicos” que lo llevaron a postularse este año y el avance de un partido político que hace pocos años atrás era desconocido.

“Tenía una necesidad de alertar sobre el estado de salud, no soy especialista y no lo puedo diagnosticar pero es alguien que percibe voces, que tiene diálogo ida y vuelta con Dios y que se siente el elegido. Tiene a sus perros divididos en áreas como si fuera un Gabinete, hay algo muy grave de fondo sucediendo y me confirma que Milei es un líder inestable“, afirma Juan Luis González, en una entrevista con Qué digital, en la previa de la presentación que realizará en la ciudad.

La presentación del libro “El loco: la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política Argentina” será este viernes a las 18:30 en el Galpón de ADUM (Agremiación Docente Universitaria Marplatense), Roca casi Guido, con entrada libre y gratuita. La actividad se da en el marco de #ChoriCultura, una propuesta que busca profundizar debates en torno a la actualidad.

“En tiempo de elecciones, en los que estamos discutiendo distintos modelos de país, sentimos la necesidad de reafirmar la defensa de la democracia y sus instituciones. Por eso nos pareció oportuno invitar a Juan Luis González, que investigó la vida de uno de los candidatos que promete -entre otras cosas- vulnerar la educación pública y privatizar este derecho de todos y todas”, indicaron desde el gremio de docentes. universitario.

El libro “El Loco” surgió como una radiografía de la nueva derecha que hoy tiene como líder a Javier Milei. Sin embargo, con el correr de los meses, de las entrevistas, de los encuentros off the record, de seguir facturas y sellos, la investigación de Juan Luis González pasó a ser una especie de perfil del candidato presidencial.

Juan Luis González es periodista político. Trabaja en la revista Noticias, es colaborador de Anfibia y conductor en FM Milenium. Recientemente ganó un premio Adepa por una entrevista a la “Liebre” Gómez, el comisario de Pinamar que liberó la zona para el asesinato de José Luis Cabezas. Actualmente estudia Historia en la Universidad de Buenos Aires y desde el 2021 viene investigando el avance de la derecha en el país. “Hace dos años igual no imaginaba que iba a sacar el 30% en las PASO, pero sí que había un fenómeno para tomar muy enserio“, expone el periodista.

“La investigación -afirma en su presentación González- se encontró con un partido que vende cargos, que entabló relaciones con barrabravas involucrados en casos de asesinatos, plagó sus filas con miembros de larga data dentro del Estado y con condenas por corrupción, recibió ayudas técnicas, logísticas y monetarias del peronismo que dice combatir, amenazó a todos los que quisieron abrir la boca, como le pasó a una de sus propias legisladoras, y montado sobre la ilusión de una ‘nueva política’ que esperanzó a jóvenes que habían perdido las esperanzas, oculta la manera más vieja de hacer plata y negocios de la Argentina“.

“LA NUEVA DERECHA CRECÍA Y MILEI ERA UN GRAN CANDIDATO, NUNCA LO SUBESTIMÉ”

“¿Qué pasa en un país inestable, si aparece un líder inestable?”. Con este cuestionamiento comienza su primer libro “El Loco” González, quien empezó a seguir la historia de Javier Milei a partir del 2021 por una inquietud periodística para una nota en la Revista Noticias. “Entre enero y febrero ya lo venía siguiendo, olía que había algo y después terminé de confirmar que había de fondo un fenómeno muy profundo que estaba sucediendo y que no era casual que (Jair) Bolsonaro, (Giorgia) Meloni, (Donald) Trump y algunos otros más no eran casualidad. La nueva derecha crecía y Milei era un gran candidato, nunca lo subestimé“, confía.

“La primera vez que fui a cubrir un acto de Milei ya político fue en Boedo. Primero me quedé impresionado por la gran convocatoria que había sido a través de las redes y había unos 300 pibes, lo cual no era poco para un partido que había nacido hace unos meses. Sobre todo me impresionaron dos chicos que era la primera vez que participaban en una actividad política y casi se agarran a las piñas a cuento de nada con un votante del Frente de Todos que tenía pinta de andar curtido por la vida. Me quedó esa impresión de esos pibes que era la primera vez que hacían política, que no tienen miedo de llamarse liberales y tienen esta cosa violenta pero que van al frente”, recuerda.

Fueron meses de investigación aunque nunca pudo obtener una entrevista directa el protagonista del libro. “Milei no fue para nada accesible. De hecho no participa del libro porque no quiso hablar, como muchas cosas que el libro intenta demostrar de liberar solo tiene la fachada porque con Noticias, Perfil y conmigo rompió relaciones a comienzos del 2022 cuando publicamos todos los plagios que hizo él en su último libro ‘Pandenomics’. De hecho tiene un juicio en camino y públicamente ha dicho textual: ‘Tengo problemas desde su fundador hasta el último de sus trabajadores’. Es una lógica muy totalitaria para alguien que se pronuncia liberal”, sostiene.

Sin embargo, ante el avance de la investigación, el periodista relata que cambió sorpresivamente su mirada sobre Milei. “En ese momento tenía grandes distancias con La Libertad Avanza, en la revista venía publicando la diferencia entre lo que la Libertad Avanza decía ser y lo que realmente era. No era un espacio anti casta, nuevo y liberal sino todo lo contrario: está lleno de casta, lleno de fachos y muy poco de liberales“, enfatiza.

Con esta premisa comenzó a hacer entrevistas con parte de su entorno y principalmente quienes crecieron junto a él como compañeros de colegio, de trabajo, amigos de la política y la televisión. “Me pasó algo muy impresionante para mí haciendo el libro porque termino empatizando con Milei. Cuando uno ve la dimensión real de lo horrendamente y difícil que fue su vida, cómo sufrió violencia, bullying, falta de amor y tuvo una gran soledad. Reconstruyendo su vida terminé de entender y fue imposible no empatizar porque no me lo imaginaba”, admite.

Los nombres de los libros tienen una razón de ser y en este caso, cuenta, surgió a partir de las entrevistas: “No me daba cuenta pero cuando iba a hablar con los compañeros del colegio me decían que lo habían apodado ‘el loco’, en Chacarita también, el padre cuando lo fajaba decía que era porque estaba loco y tipo de un padre abusivo, golpeador y ausente decía que había que enderezarlo con los golpes, hasta el jefe Eurnekián decía que era un loco. Él mismo cuando contaba sus secretos místicos, paranormales a la gente prohibía contarlo porque iban a pensar que estaba loco. No tuve mucha opción”.

Más allá del fenómeno político, mientras avanzaba el proyecto, el periodista se encontró con revelaciones con las que de alguna manera decidió “alertar” a la sociedad. Entre ellas, enumera “las tres veces que ‘vio’ la resurrección de Cristo, la muerte de su ‘perro hijo’ Conan que oculta hace años, los clones del can que mandó a hacer, sus charlas con el animal muerto a través de una médium y de su hermana telépata y las conversaciones con seres muertos y con ‘el número uno’, como llama a Dios, el que le encargó ‘la misión’ de ser presidente”.

Este año a través de diferentes entrevistas y videos que se viralizaron en redes, el candidato Javier Milei manifestó promesas de campaña que pretenden vulnerar derechos adquiridos como el acceso a la educación pública, plebiscitar la Ley de Aborto, dolarizar la economía y achicar el Estado. “No sé si va a cumplir todas estas ideas que irían en contra de Argentina pero lo va a intentar sin ninguna dudas. Milei para bien o para mal es genuino: lo que dice que quiere hacer, lo quiere hacer; cuando se enoja, se enoja de verdad. No se hace el loco, es el loco”, afirma González.

“UN LÍDER MESIÁNICO”

Se aproximan las elecciones generales de octubre ante un escenario socioeconómico complejo y Milei llega fortalecido tras las PASO . “Hay muchas cosas por las cuales Milei ganó, las PASO al menos, en el libro el capítulo más largo que le dedico habla de esto: de fondo está cambiando el capitalismo internacional que genera que una parte de la sociedad esté cada vez más afuera del mercado formal y de la mano del Estado. Hay una relación directa entre el descarte, como dice el Papa Francisco, sobre cómo crece la nueva derecha en todo el mundo”, analiza el periodista.

Y también sostiene: “En un momento donde hay un hastío con la política tradicional, viene pasando en todo el mundo pospandemia, Milei es una figura que encarna mejor la idea del cambio que Massa -que pasó por lados distintos- y Bullrich que tiene más años de política que la propia democracia Argentina. Hay mucha bronca pero Milei quedó primero por sus dotes como comunicador, es el que más capitaliza alguna esperanza ante el electorado. Alguno puede no gustarle, de hecho a mí no me gusta, pero en estas soluciones mágicas que brinda en un clima tan jodido, entiendo que alguno se puede ilusionar sumado a esta lógica de que es nuevo, aunque no es real”, agrega.

“La Libertad Avanza tiene esta cosa de líder mesiánico. Primero porque siempre rechazó hacer política, de hecho (Rafael) Bielsa lo conoce mucho y se sorprendió porque la política nunca le había interesado y de repente sí”, describe sobre su figura y completa: “En el 2019 le habían ofrecido ser candidato pero no había querido y de un día para el otro sí. Contó sobre la aparición de Dios que le dijo que iba a ser presidente 2023. Entonces toda esta cosa mesiánica, espiritual y religiosa está muy presente en su vida y en su discurso“.

En esa línea, el periodista profundiza que “reivindica la fuerza del cielo, hace un paralelo literal entre su hermana con Moisés y él con Aron, el hermano de Moisés, habla de sus seguidores como los ‘elegidos’, de sus contrincantes como ‘el maligno, el siniestro’, elige pelearse con el Papa”. “Hay un componente claramente mesiánico que además es muy característico de la nueva derecha como Bolsonaro que también decía que había sido elegido por Dios, la prueba de eso era que había sobrevivido al intento de asesinato cuando lo acuchillaron”, ejemplifica.