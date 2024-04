Vanesa Strauch agotó entradas en Mar del Plata: “No nos quitarán la risa”

La comediante presentará su show de stand up “Por Primera y Última Vez”.

(Foto: prensa Vanesa Strauch)

Como parte de una agenda cultural variada este fin de semana, y la comediante Vanesa Strauch llega a Mar del Plata y agotó entradas para su show de stand up “Por Primera y Última Vez” en la sala Bristol del Casino Central. “Me posiciono en la premisa ‘No nos quitarán la risa’ ya que en momentos tan difíciles como este es necesario construir espacios de unión, risas y fuerza para seguir”, reconoció en una charla con Qué digital.

La reconocida comediante, improvisadora y co-conductora del programa “Furia Bebé” en Futurock, Vanesa Strauch, desembarca en Mar del Plata con la ironía y el delirio humorístico que la caracteriza. Su llegada generó expectativa y las entradas para presenciar el show se agotaron rápidamente.

El show tiene una duración de un poco más de una hora y combina imágenes, audios y videos en los que invita a hacer un recorrido hilarante y que, según anticipó “se fue armando a partir de historias personales, críticas a la actualidad y las ganas de juntarme a reír con el publico“. Así, entre risas apunta a que el público reflexione sobre el valor de reírse de una misma.

En medio plena crisis económica y social, la comediante e improvisadora reconoció cómo hace para hacer humor y defenderlo en cada espacio. “Me posiciono en la premisa ‘No nos quitaran la risa’ ya que en momentos tan difíciles como este es necesario construir espacios de unión, risas y fuerza para seguir”, reconoció y agregó que un recurso que usa es “reírse de los malos en épocas con tanto villano”.

Además, Vanesa Strauch tiene la convicción de que el humor es una gran herramienta comunicacional, pero también entiende de limitaciones: “Básicamente me cuido de no reírme del oprimido, de la víctima y sí de quienes causan dolor. Con eso en mente no creo tener temas que no pueda tocar“.

La actriz y comediante tiene una gran experiencia en el terreno de la improvisación, dictó clases junto a Fabio Mosquito Sancineto e integró sus elencos por más de una década. También, junto a Martín Rechimuzzi y Gabriel Maldonado, creó el grupo “Impropark” y actúo en las series “Cualca”, “Por ahora”, y “Mundillo”, y en las películas “Madame Bovary”, y “Puertas ventanas y roperos”. “Por primera y última vez” es su primer espectáculo unipersonal en el género stand up, ya que viene de la exitosa temporada junto a Malena Pichot con el espectáculo “Tenemos que Hablar” y de haber sido integrante del elenco de “Persona” también con Charo López y Ana Carolina.

Previo al show de “Por Primera y Última Vez”, Vanesa Strauch apuesta por Mar del Plata y considera que “siempre es un planazo”, ya sea en temporada o por fuera, por lo cual no descarta volver con su espectáculo de stand up.