Aldosivi visita a Colón en el debut del VAR en el fútbol argentino

En un partido que quedará en la historia por el estreno de la tecnología, el “Tiburón” y el “Sabalero” se miden desde las 21.30 por la octava fecha.

Más allá del desenlace, Aldosivi y Colón protagonizarán este jueves a partir de las 21.30 en el marco de la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional un partido histórico para el fútbol argentino ya que en él se producirá el debut del VAR (por las siglas en inglés de Video Assistant Referee).

El encuentro a desarrollarse en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, que abre la fecha 8 del certamen de la máxima categoría del fútbol argentino, contará con el estreno del controvertido y para muchos contraproducente VAR. El árbitro principal será Nicolás Lamolina mientras que el encargado del VAR será Mauro Vigliano y el ayudante del VAR Diego Verlotta.

A diferencia del fútbol europeo, el monitoreo del VAR no se dará en cada cancha sino desde el Centro de Tecnología y Desarrollo Arbitral que se construyó dentro del predio de la AFA en Ezeiza. Ese centro, de 900 metros cuadrados, cuenta con siete salas VOR (Var Operation Room) y su instalación costó 8 millones de dólares. Lo que se podrá ver en cada estadio será la pantalla de TV al lado de los bancos de suplentes para que el árbitro, de ser necesario, vaya a observar alguna jugada puntual de VAR.

La cabina VOR contará con un operador de video (no es árbitro y solo acata órdenes técnicas), un árbitro VAR, un árbitro AVAR (asistente) y un Quality Manager (un exárbitro). Además, el VAR se nutre de las imágenes de las cámaras de la transmisión oficial, por lo que no tiene herramientas propias y otras imágenes no tendrán validez. La TV tiene un mínimo de ocho cámaras (más las dos que hay en los arcos) pero puede haber partidos con más.

Es así que el elenco marplatense que dirige Martín Palermo estará presente en un hecho histórico para el fútbol argentino con la implementación del VAR. A su vez, la nómina de jugadores que saldrán a la cancha como titulares para este encuentro no será muy diferente a la que consiguió la gran victoria como local ante Patronato, rival directo en la tabla de los promedios.

El sistema 4-4-2 no se modificará, con los experimentados Martín Cauteruccio y Santiago Silva como centrodelanteros y los extremos Edwin Mosquera y Braian Martínez. En el eje de cancha estarán nuevamente el juvenil Matías Morello y Leandro Maciel, mientras que la única duda pasa por el lateral izquierdo, si continúa como titular Fernando Román o si ingresa Federico Milo.

Después de las dos derrotas ante rivales de jerarquía como Vélez y Boca, el Tiburón tuvo una gran remontada ya que consiguió 10 puntos de 15 posibles, y lo mejor aún es que fueron contra rivales directos que pelean por la permanencia como Tigre, Patronato, Godoy Cruz y Central Córdoba -además perdió ante Barracas Central-. Más allá de que aún no se oficializó la vuelta de los descensos, está pactado que esto suceda a fin de año.

Es por estos resultados que Aldosivi ocupa el quinto puesto de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y se sitúa a tan solo 2 puntos de los puestos de clasificación a los playoffs, que justamente es ocupado por su rival de turno Colón de Santa Fe y también Tigre. Es así que si el elenco marplatense consigue los 3 puntos se meterá entre los cuatro mejores a falta de seis jornadas para que finalice la primera ronda.

Colón de Santa Fe, equipo que dirige Julio César Falcioni, llega a este encuentro ante Aldosivi tras empatar sin goles ante su clásico rival, Unión. Además, la semana pasada conoció los equipos con los que integra la fase de grupos de la Copa Libertadores, y es por esto que quizás esta noche no juegue completo ya que debutará en la competencia internacional el próximo martes desde las 19.15 como local ante Peñarol de Uruguay.