Cómo intervino el VAR en la victoria de Aldosivi ante Colón

El debut de la tecnología no tardó en intervenir ya que a los 13′ el árbitro, a instancias del VAR, cobró penal para el equipo marplatense.

(Foto: prensa Liga Profesional)

Finalmente se vivió el debut absoluto del VAR en el fútbol argentino y fue en la gran victoria por 3 a 1 de Aldosivi de Mar del Plata ante Colón de Santa Fe en el marco de la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Y en este debut de la tecnología para resolver jugadas puntuales del juego, la intervención del VAR no tardó en llegar ya que a los 12 minutos y medio del primer tiempo al árbitro Nicolás Lamolina lo llamaron desde las oficinas ubicadas en Ezeiza por una supuesta mano adentro del área de Colón.

Es así que el árbitro principal fue hacia la pantalla ubicada entre los bancos de los suplentes y, tras un minuto de analizar la jugada, cobró penal para Aldosivi y amonestó al debutante Gian Nardelli. Fue allí que el goleador uruguayo Martín Cauteruccio abrió el marcador y anotó su sexto gol en el campeonato.

¡Primer llamado del VAR en el partido! Nicolás Lamolina fue a verificar un posible penal para Aldosivi, lo cobró y fue gol de Martín Cauteruccio.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/Sz7LXo9R7A — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 1, 2022

De esta manera, la primera intervención del VAR en el fútbol argentino fue prolija, acertada y con un tiempo de juego parado proporcionalmente a la altura de las circunstancias. Claramente que las protestas por parte de los jugadores y cuerpo técnico del Sabalero no tardaron en llegar, pero la infracción del defensor fue clara ya que él trastabilló y la pelota pegó primero en su mano derecha y luego en la izquierda antes de irse del rectángulo de juego.

Luego, a lo largo del encuentro no se necesitó nuevamente de la ayuda de la tecnología, pero quedó la anécdota que en el debut absoluto del VAR fue para cobrar la pena máxima en favor del elenco que dirige el entrenador Martín Palermo que en esta oportunidad consiguió la tercera victoria al hilo y se colocó en el tercer puesto de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional con 13 puntos, detrás de Estudiantes y Boca que cosechan 14 unidades y aún deben el partido de la fecha.

Cabe aclarar que, a diferencia del fútbol europeo, el monitoreo del VAR no se instará en cada cancha sino que funcionará desde el Centro de Tecnología y Desarrollo Arbitral que se construyó dentro del predio de la AFA en Ezeiza. Ese centro, de 900 metros cuadrados, cuenta con siete salas VOR (Var Operation Room) y su instalación costó 8 millones de dólares. Lo que sí hay en cada estadio es una pantalla de TV al lado de los bancos de suplentes para que el árbitro vaya a observar alguna jugada puntual de VAR.

La cabina VOR contará con un operador de video (no es árbitro y solo acata órdenes técnicas), un árbitro VAR, un árbitro AVAR (asistente) y un Quality Manager (un exárbitro). Además, el VAR se nutre de las imágenes de las cámaras de la transmisión oficial, por lo que no tiene herramientas propias y otras imágenes no tendrán validez. La TV tiene un mínimo de ocho cámaras (más las dos que hay en los arcos) pero puede haber partidos con más.

En este encuentro entre Aldosivi y Colón el encargado del VAR fue Mauro Vigliano, mientras que el AVAR fue Diego Verlotta.