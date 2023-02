Alvarado busca contra Flandria su primera victoria antes del descanso

Por la segunda fecha, el “Torito” tendrá este sábado desde las 17 su primer encuentro en condición de visitante ante el “Canario”.

(Fotos: archivo / Qué digital)

Luego de un debut con empate sin goles como local, Alvarado sale por primera vez de Mar del Plata en la temporada de la Primera Nacional y este sábado desde las 17 buscará su primera victoria cuando visite a Flandria en el estadio Carlos V antes de la fecha en que tendrá descanso.

Si bien el primer tiempo tuvo buenas intenciones y en el complemento su rival jugó más de 40′ con un jugador menos, el fin de semana pasado el Torito sumó un punto gracias a una gran actuación del arquero Juan Manuel Lungarzo que se convirtió en figura al salvar tres pelotas claves.

El conjunto que dirige César Vigevani fue de mayor a menor y sumó su primera unidad en una temporada que será muy larga. Asimismo, en el compromiso de este sábado buscará cosechar su primer triunfo antes de gozar de fecha libre.

Justamente Flandria fue el único equipo que no disputó la primera fecha en la Zona A ya que el sorteo del fixture así lo decidió. Cabe remarcar que esto sucede porque la zona la componen 19 equipos a diferencia de la Zona B que está integrada por 18.

En cuanto a las novedades de la semana en Alvarado se destacan la incorporación del delantero Mauro Albertengo (no viajó con la delegación para este compromiso ante Flandria) y la confirmación de que el colombiano Joao Rodríguez se desgarró. El atacante había ingresado a los 59′ y debió salir de la cancha a los 84′ por la lesión muscular.

A pesar de que el equipo no fluyó en la segunda parte, para este encuentro el entrenador Vigevani apostaría por el mismo once que igualó con San Martín de San Juan en el José María Minella.