Alvarado no tuvo reacción ni explosión y cayó como local ante Chaco For Ever

Con los ingresos de Garnerone y Triverio, el elenco chaqueño encontró el rumbo del partido y venció por 3 a 0 al “Torito” por la fecha 15 de la Primera Nacional.

(Fotos: Qué digital)

Alvarado llegaba a este domingo con tres victorias al hilo como local con la intención de estirarlo pero se topó con Chaco For Ever que se plantó bien en su campo, generó situaciones de peligro a partir de cambios certeros en el complemento y le cortó la racha al Torito tras ganarle por 3 a 0 en el estadio José María Minella por la fecha 15 de la Primera Nacional.

Fue un partido que se tornó parejo y en el que no abundaron las asociaciones hasta que la mano del entrenador Daniel Cravero dio sus frutos y con los ingresos de los atacantes Martín Garnerone y Gaspar Triverio no solo abrió el marcador con un grito del santafesino sino que selló la victoria en Mar del Plata con un doblete del ex Belgrano.

Con este resultado, a Alvarado se le cortó la racha triunfal de tres victorias consecutivas en el Mundialista y continúa con 17 puntos producto de cuatro victorias, cinco derrotas y seis caídas, mientras que por el lado del elenco chaqueño el de este domingo es su quinto triunfo en el certamen (primero de visitante), lo que lo coloca entre los primeros seis puestos con 24 unidades. El próximo partido del Torito será el domingo a las 14 en condición de visitante ante San Telmo, equipo que cosecha 15 unidades.

Los primeros minutos se jugaron en campo de Alvarado ya que la visita buscó jugar lejos de su propio arco. Igualmente el elenco chaqueño no fue avallasante y con el correr de los minutos el local emparejó el trámite y pudo tener un mayor dominio tanto de la pelota como del ritmo del juego aunque sin lograr los espacios ni las asociaciones necesarias para ser profundo y lastimar a la defensa rival. Con un curso de mucha paridad, al termino de los primeros 45′ ambos conjuntos se fueron al vestuario igualados en 0.

En los primeros minutos del complemento parecía que poco había cambiado en cuanto a la tesitura formada en la primera mitad pero el primero en patear el tablero fue el entrenador de la visita Cravero que con los ingresos de los puntas Garnerone y Triverio cambió el rumbo del partido.

Es que estos dos revulsivos entraron muy bien y la primera respuesta se dio a los tres minutos de haber ingresado ya que Triverio se creó espacios en el área y de primera remató alto lo que hizo imposible toda estirada de Pedro Fernández para decretar el 1 a 0 para el elenco chaqueño.

Y como si fuese poco, los cambios de Cravero volvieron a surgir efecto a los 72′ cuando en esta oportunidad Garnerone recorrió más de 50 metros con la pelota sin oposición ante una defensa que quedó muy mal parada en la creación de su propio ataque. El delantero llegó con oxígeno para enfrentarse a Fernández y definir por sobre el costado derecho del arquero. Así, aunque no había rivales, antes de que la pelota ingresara al arco el palo le dio un poco de suspenso a una buena definición.

Con mucha carencia en la creación del juego, el elenco dirigido por Manuel Fernández atacó con más ímpetu que ideas y más allá de un remate peligroso de Nahuel Menéndez dentro del área -grito que fue ahogado por el arquero- el local no encontró reacción ni explosión en una tarde fría y con lluvia en Mar del Plata. Pero aún quedaba para una emoción más luego de que a los 95′ Garnerone robara en inmediaciones del área y con una sutil definición cerrara el partido con goleada por 3 a 0.